И ничего не болит! Репортаж с КК-2017 из Казани

Чилийские болельщики в Казани Фото: Gettyimages.ru

Вы еще сомневаетесь, планировать ли поездку в один из городов мундиаля следующим летом? После этого репортажа все вопросы будут сняты: надо, друг, надо.

КАК ВАНДАЛИЗМ СТАЛ ИСКУССТВОМ

Это будет лучший чемпионат мира в истории. Уже можно потихоньку привставать с колен, выпуская из легких воздух, а вместе с ним и слова гимна. И гордо озираться вокруг, мол, видали? Но сразу оговорюсь: наверняка этот чемпионат мира станет и самым дорогим в истории. А вы как хотели? Страна большая, дорог и зданий много – все тканью с нарисованными фасадами не обтянешь. Не знаю, получится ли у вас сконцентрироваться на первом факте, оставив в стороне второй. Но у корреспондента «ССФ», который пробыл две недели в Казани, получилось.

Создалось устойчивое впечатление, что местные власти хотя бы пытаются сделать правильно. На самом деле это уже немало. Яркий пример: в Казани гармонично соседствуют два мира, казалось бы, придуманные, чтобы противостоять друг другу – мусульманский и христианский. Это проявляется как в глобальных вещах – вроде отношения к другой, не твоей религии, так и в небольших деталях. Например, остановки общественного транспорта объявляются на трех языках – русском, татарском и английском. Это только кажется незначительной мелочью. Из них-то и складывается общий пазл.

Когда в казанском Кремле возводилась мечеть, в то же время в ста метрах начали реконструировать и восстанавливать православный храм. И теперь символы двух разных взглядов на жизнь или, точнее, способов влиять на эти взгляды мирно стоят рядом. Город, в котором толерантность – не просто умное и произносимое по поводу и без слово.

Или где еще мэр будет лично обходить владения, чтобы проверить все ли в порядке? Договариваться с уличными художниками, направляя их творческий потенциал в нужном направлении. Идея граффити Роналду и других футболистов, которая так покорила иностранных журналистов и болельщиков, – опять же креатив казанских властей. Но особенно круто то, что тематические рисунки, приуроченные к Кубку конфедераций, лишь небольшой срез от всего богатства улиц. В самых неожиданных местах города, просто пиная пыль, вы рискуете наткнуться на настоящие шедевры уже свободной тематики, которые заткнут за пояс половину современных выставок. И, кстати, можно «пробить» адреса этих граффити и организовать себе экскурсию под названием «Как вандализм стал искусством».

Поймите правильно: никого не идеализирую. Казань – не рай. Здесь есть и выбоины на дорогах, и азиаты, которые водят общественный транспорт черт-те как. А азиаты, не умеющие водить, видимо, устраиваются работать кондукторами – нигде не видел столько мужчин, отвечающих за оплату проезда. Конечно, тут не до знания английского – разобраться бы с бесплатными проездными для болельщиков и журналистов.

Центр Казани – прекрасен. Но вместе с тем есть и спальные районы. Они, если вы вдруг размечтались, напоминают вам, что имел в виду Лермонтов, сочиняя про «немытую». И здесь также очень востребована четвертая, самая дешевая (960 рублей) категория билетов на Кубок конфедераций. Категория, сделанная специально для России. Загнивающему Западу, когда турниры проводились в Европе, обычно хватало трех (первая из которых начиналась от четырех тысяч рублей). Вопрос знатокам: почему?

Поэтому не строю иллюзий, просто делюсь ощущением.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Но это лирика. Давайте предметнее: вы купили билет, оформили паспорт болельщика (он же - fan id). И что дальше? Насколько просто добраться до стадиона, до города? Где жить, где питаться? На что отвлечься? И сколько, наконец, стоит бутылка нормального вина?

Ответы на все эти вопросы очень просты. Потому и считаю, что нас ждет лучший турнир в истории. Между городами-участниками чемпионата мира, как и во время Кубка конфедераций, проезд с билетом и паспортом болельщика сделают бесплатным. Но в отличие от 2017 года на ЧМ городов, принимающих турнир, будет 11, а не четыре. А значит – возможностей дешево, но сердито строить маршрут путешествий станет больше. Проезд в общественном транспорте во время матчей – тоже бесплатный. Халява, ловись!

Гостиниц разных уровней и для разного масштаба потребностей предостаточно. За две недели до начала турнира в Казани можно было легко снять номер за 2000-2500 рубле в сутки. А если вы подсуетитесь за месяц-два, то либо цена будет ниже, либо качество отеля выше. При правильном использовании смартфона вы легко найдете столовые, в которых, объевшись (гарантирую!), потратите не больше 150 рублей. Для легко-среднего перекуса хватит и ста.

Многих наверняка пугали очереди за паспортом болельщика перед некоторыми матчами. Говорят, кто-то даже не успел на игру. Но это как раз история о том, что Интернет придумали не для листания ленты соцсетей.

- Все оформляется на самом деле быстро, минут за 15, - рассказывал мне Дмитрий, болельщик, сумевший все успеть в день матча Португалия – Мексика. – В Интернете можно сразу заполнить анкету для получения fan id. Я поздно спохватился, поэтому испугался, когда увидел очередь на получении паспорта. Думал, не успею. Но потом толпа людей разделилась: одни пошли заполнять анкету на месте, другие, кто уже заполнил дома, отправились получать паспорт болельщика. В итоге – успел.

Мораль: готовьте сани летом.

По части досуга за все города говорить не могу, только за Казань. Во-первых, девушек красивее, чем здесь, я не встречал. Во-вторых, центр города прекрасен. Не устану это повторять. На местном Арбате, улице Баумана, вас ждут уличные музыканты, кафешки и начинающие бизнесмены с какими-то адскими конкурсами – вроде бутылочку поднять за горлышко. Но это даже веселит.

Ну и самый главный вопрос: за 400 рублей вы легко найдете добротное, краснодарское вино. На утро после него будете как Познер. Вечно молодой, вечно подтянутый. Разве что в теннис играть не хочется. И ничего не болит. Надеюсь, и на следующее утро после чемпионата мира у страны ничего болеть не будет.