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Без Роналду лучше? Три вывода по матчу Португалия – Мексика

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Португальцы празднуют победу над Мексикой
Португальцы празднуют победу над МексикойФото: Gettyimages.ru

Что из себя представляет Португалия без Роналду, что за маски носят мексиканские болельщики и кого хотел обмануть зенитовец Луиш Нету – в репортаже корреспондента «Советского спорта» с матча за третье место Кубка конфедераций Португалия – Мексика (2:1).

БЕЗ РОНАЛДУ ЛУЧШЕ?

Потеря лидера в финале Евро-2016 позитивно повлияла на португальцев. До 25-й минуты, когда Пайет грубо оборвал турнир дляРоналду, сборная Франции смотрелась лучше, регулярно создавала моменты, а Матюиди, включая первую космическую, испепелял защитников. Но после ухода вожака Португалия перестроилась с 4-4-2 на 4-3-3, и французы увязли. И победа команды Сантуша, которую впоследствии назвали тренерской, не выглядела случайно.

Можно еще вспомнить, с каким скрипом португальцы шли до финала, как вымучивали победы. И то, что лучший матч на турнире они выдали без лидера, заставляло задуматься. Тем более, и так понятно, что если Роналду на поле, большая часть атак будет идти через него. И подстроиться под такую команду значительно проще. Получается, без Роналду лучше?

Уехав домой к новорожденным детям, португалец дал повод подумать об этом еще раз. И по первому тайму с Мексикой стало очевидно, что нет, не лучше. Потому что как бы ни была уязвима Португалия с Роналду, но все это меркнет перед простым фактом: Криштиану может одним касанием похоронить любую оборону. Помните его гениальный пас в полуфинале с Чили на Андре Силву? По силе, точности и хитрости эта передача заслуживает места в музее.

Такого уровня киллеров, как Роналду, не то, что в маленькой Португалии, в мире-то нет. Да, Мартинш быстр, молод и безумно талантлив, но когда нужно все это преобразовывать в качество – в голы, передачи, он суетливо терялся. А если и выдавал хороший пас, то фальшивил кто-то другой. Тот же Силва, которого сам Роналду называл своим наследником, не забил пенальти. Кстати, четвертый подряд для португальцев на турнире, считая серию пенальти с Чили. И снова круто сыграл вратарь – на этот раз герой ЧМ-2014 Очоа.

В общем, поставить яркую точку у португальцев было некому. И если бы не акробатический удар Пепе в добавленное время, все бы закончилось справедливой победой Мексики.

ПОЧЕМУ МЕКСИКАНЦЫ В МАСКАХ?

- Мехико, Мехико, - кричали болельщики почти весь матч. Причем, не только та часть трибун, где заседали удивительные люди в сомбреро. Мексиканцы влюбили в себя все города, где побывали во время Кубка конфедераций. Не устояла и Москва.

Да и как тут устоишь? Ребята поют, танцую, дополняя этот ритуал текилой. А их яркие костюмы для мрачного московского лета – единственная возможность увидеть какие-то цвета, кроме серого. Особенно в мексиканских нарядах удивляли маски, похожие на супергеройские.

Оказывается, это фишка идет из так называемого Луча Либре – стиля рестлинга очень популярного в Мексике. Его отличительная черта – как раз таки маски на бойцах. Причем некоторые скрывают свою личность вне ринга - и увидеть их можно только с закрытым лицом в бойцовском четырехугольнике. В определенных поединках на кон ставится маски противников. Проигравший снимает ее и показывает всем свое лицо – это считается позором.

Луча Либре – для мексиканцев больше, чем просто развлечение. Это важный элемент поп-культуры – снимаются фильмы, сериалы, пишутся комиксы. Игрок сборной Мексики Рауль Хименес как-то в финале Кубка Португалии за «Бенфику» отметил гол, надев маску известного мексиканского бойца Син Кара. Тот в ответ прислал ему оригинал. А на Кубке конфедераций, сравняв счет в игре с Новой Зеландией, тот же Хименес обошелся без атрибутов, но выразил радость характерным жестом - словно надев маску.

ВОТ ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛА РОССИЯ

После первой игры Португалии и Мексики на турнире показалось, что у сборной России есть шансы. Тогда обе команды порой грубо ошибались, яркие отрезки чередовали со скучными и неинтересными, в общем, не выглядели чем-то инопланетным. Даже если помнить о том, что год назад нас на много маленьких Широковых и Мамаевых разобрал средний Уэльс.

Ко второй игре этих команд – уже в матче за третье место – стало понятно, в чем именно сборная России уступает. Причем, тотально, без вариантов. И почему, играя тайм или даже чуть больше на равных, команда Черчесова закончила турнир так, как закончила. Ожидаемо и немного глупо.

Потому что сборные Португалии и Мексики могут поменять пять-шесть позиций и почти не потерять в качестве. Тренер мексиканцевОсорио вообще приверженец мощнейшей ротации – он стабильно (!) в каждом новом матче выпускал четыре-пять новых футболистов. Мексиканская пресса, не выдержав, однажды вышла с заголовком: «Профессор, прекратите!».

Конечно, это не новость, что сейчас в России агентов больше, чем футболистов. Если раньше на переговоры приезжали один-два человека, то сейчас, чтобы подписать молодого и проявившего себя парня, надо договориться с четырьмя-пятью талантливыми бизнесменами. Но на Кубке конфедераций, турнире, где помимо решение задач нужно проверять резерв, эта ограниченность ярко контрастировала со свободой в движениях команд Осорио и Сантуша. Кстати, представьте, что при такой конкуренции в русскоязычном сегменте РФПЛ еще бы и лимита не было? Тогда бы условные Нету заполонили российские клубы.

Португалец, кстати, вышел в старте на игру – спасибо, той самой ротации. И за первый тайм, внимание, не отдал ни одной неточной передачи. Но когда скауты «Реала», наверное, уже вписывали емкую, но многозначащую для российского футбола фамилию к себе в блокнотик, забил в собственные ворота. Спас зенитовца от одиночества на табло Пепе, подошвой вонзив мяч в ворота Очоа.

Овертайм превратился в кунг-фу. Сначала Семеду коленом зарядил мексиканцу в висок. Потом Хименес, не стерпев обиды, повторил трюк. Еще повздорили тренеры Мексики и боковой арбитр из Саудовской Аравии. А разнимал всех чернокожий резервный судья из Гамбии. Толерантность!

Исход матча вновь решили пенальти – во второй раз португальцы не промахнулись, став третьими на Кубке конфедераций.

Матч

Португалия - Мексика - 2:1 (0:0)

Голы

Нету 53 (0:1 - автогол). Пепе 90 (1:1). Силва А. 104 (2:1 - пен.).

Состав

Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью (Силва А., 82), Перейра (Гомеш, 82), Мартинш, Пицци (Карвалью, 91), Силва А., Нани (Куарежма, 69)

Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан, 106), Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо (дос Сантос Х., 81), Эррера, Перальта (Лосано, 60), Вела, Эрнандес (Хименес, 85 , 113)

Незабитые пенальти

Силва А. (Португалия), 17

Предупреждения:

Семеду, 26 - Маркес, 16; Хименес, 94; Морено, 98

Удаления:

Семеду, 107 - Хименес, 113

Судья:

Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)

Место и дата

02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

 

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