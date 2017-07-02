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Марадона стал Мозякиным, влюбился в хоккей и забил за сборную России (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Марадона стал Мозякиным, влюбился в хоккей и забил за сборную России (видео)
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Диего Марадона побывал в петербургском «Хоккейном городе» СКА и быстро превратился в забивного форварда сборной России.

«Опытный нападающий. Руки просто божественные!»

Диего Марадона во второй петербургский день первым делом познакомился с российским хоккеем: он приехал в «Хоккейный город» – на базу действующего чемпиона СКА и сразу же получил от вице-президента клуба свитер с «десяткой» и своей фамилией.

– Решили начать работать на трансферном рынке Южной Америки. Опытный нападающий, быстрый. А руки просто божественные! – отрецензировал СКА в своем твиттере «подписание» Марадоны. Шутливая подпись и правда очень подошла, потому что армейский свитер Диего получил точно так же, как все будущие игроки СКА. Кстати, раньше Владислава Гаврикова и Сергея Калинина.

Самое подходящую площадку Диего увидел на макете: это место, где зимой – каток под открытым небом, доступный для всех желающих, а в теплое время года – футбольное поле. «Советский спорт», кстати, будет рад пригласить Марадону в Петербург и во время хоккейного сезона – когда у аргентинца появится возможность посетить и матч СКА, и игру «Зенита» на новом стадионе.

Еще до знакомства с ареной на Крестовском острове и финального матча Кубка конфедераций «Советский спорт» пригласил Диего на лед. В «Хоккейном городе» несколько площадок, на одной из них как раз хоккеисты, которым возраст позволяет помнить прямые эфиры лучших моментов ЧМ-1986, были готовы принять Марадону в игру.

И Диего даже забил гол. Правда, на особых условиях: в ворота влетела шайба, но отправил аргентинец ее туда ногой.


Кстати, этот гол забил не экс-нападающий футбольной сборной Аргентины, а форвард хоккейной сборной России Диего Марадона. Он выходил на лед в новом подарке: Роман Ротенберг уже как один из руководителей ФХР вручил аргентинцу свитер российской сборной с номером «10» – как у главного рекордсмена нашего хоккея Сергея Мозякина на последнем чемпионате мира.

У Марадоны был классный хоккейный учитель: нападающий СКА Евгений Кетов – двукратный обладатель Кубка Гагарина – рассказал Диего все тонкости про экипировку. Для Марадоны подготовили не только свитер, ему подарили полный комплект: только вместо коньков – сувенирные валенки в цветах сборной России.


Так что Диего Марадона почти готов играть в хоккей за Россию. И ради справедливости: ногой он гол забивал не потому, что не умеет обращаться с клюшкой. Как раз в раздевалке ему и эту технику объяснили, движения Марадоны были вполне техничными. Для первого раза уж точно. Хотя удар – естественно, все равно надежнее броска или щелка. Главное – у Диего стопроцентная реализация в составе сборной России. Умышленное движение ногой – погрешность.

«В хоккее же много драк»

– В школе СКА тренируется тысяча детей, – рассказывал Роман Ротенберг самому знаменитому гостю недавно открытого «Хоккейного города». – Здесь есть возможность и детям заниматься хоккеем, и всем профессиональным командам системы СКА тренироваться. К тому же сборная России тут может разместиться, если проводит матчи в Петербурге.

Марадона был, кажется, удивлен хоккейному размаху.

И как раз к детям он вышел на лед во второй раз: на соседней площадке как раз тренировались дети. Им удивительно повезло: Диего позировал с командой, улыбался каждому юному хоккеисту. И это совершенно точно обычные ребята из школы СКА, не какие-то отобранные или нарочно выбранные для встречи с Марадоной. Диего приехал в «Хоккейный город» чуть позже первоначального плана, на льду закончилась одна тренировка, началась следующая – и вот это конкретное занятие детям уж точно запомнится на всю карьеру, какой бы длительной она ни была.


Марадона проникался хоккеем в Петербурге: после второго выхода на лед ему захотелось еще больше экипироваться, чтобы сильнее быть похожим на хоккеиста. На скамейке он увидел краги – тут же надел, как следует обстучал, чтобы лучше сели.

– В хоккее же много столкновений, даже драк! – вдруг вспомнил Марадона, улыбнулся и снял хоккейные перчатки.

«Пускай СКА только выигрывает!»

– Большое спасибо! – сказал Диего Роману Ротенбергу за экскурсию, впечатления и подарки. – Я теперь, когда появится возможность, обязательно буду играть в хоккей!

– В следующий раз можем вместе сыграть, – предложил Роман Борисович, а Диего рассмеялся, покивал и снова поблагодарил Ротенберга за прием.


Багаж Марадоны в России значительно потяжелел: в «Хоккейном городе» ему подарили полную экипировку, так что обратно Диего полетит с настоящим хоккейным баулом и набором клюшек.

Среди кепок и постеров, которые успел за этот визит подписать Марадона, было много не только его игровых фотографий, но и атрибутики СКА. Особенно Диего остановился на вымпеле петербургского клуба.

Он долго выводил на нем маркером испанский текст, потом театрально поднял голову и обратился как будто к небесам.

– Пускай СКА в новом сезоне только выигрывает! – таким емким и лишающим интриги было послание Марадоны.

– Грасиас! – поблагодарил Ротенберг за такое щедрое пожелание гостя на испанском.


Gracias, thank you, спасибо и благодарности на всех возможных других языках говорит «Советский спорт» Диего Марадоне за этот визит в Россию!

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