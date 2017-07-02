Марадона стал Мозякиным, влюбился в хоккей и забил за сборную России (видео)
Диего Марадона побывал
в петербургском «Хоккейном городе» СКА и быстро превратился в забивного
форварда сборной России.
«Опытный нападающий. Руки просто божественные!»
Диего Марадона во второй петербургский день первым делом
познакомился с российским хоккеем: он приехал в «Хоккейный город» – на базу
действующего чемпиона СКА и сразу же получил от вице-президента клуба свитер с «десяткой»
и своей фамилией.
– Решили начать работать на трансферном рынке Южной Америки.
Опытный нападающий, быстрый. А руки просто божественные! – отрецензировал СКА в
своем твиттере «подписание» Марадоны. Шутливая подпись и правда очень подошла,
потому что армейский свитер Диего получил точно так же, как все будущие игроки
СКА. Кстати, раньше Владислава Гаврикова и Сергея Калинина.
Самое подходящую площадку Диего увидел на макете: это место,
где зимой – каток под открытым небом, доступный для всех желающих, а в теплое
время года – футбольное поле. «Советский спорт», кстати, будет рад пригласить
Марадону в Петербург и во время хоккейного сезона – когда у аргентинца появится
возможность посетить и матч СКА, и игру «Зенита» на новом стадионе.
Еще до знакомства с ареной на Крестовском острове и финального
матча Кубка конфедераций «Советский спорт» пригласил Диего на лед. В «Хоккейном
городе» несколько площадок, на одной из них как раз хоккеисты, которым возраст
позволяет помнить прямые эфиры лучших моментов ЧМ-1986, были готовы принять Марадону
в игру.
И Диего даже забил гол. Правда, на особых условиях: в ворота
влетела шайба, но отправил аргентинец ее туда ногой.
Кстати, этот гол забил не экс-нападающий футбольной сборной
Аргентины, а форвард хоккейной сборной России Диего Марадона. Он выходил на лед
в новом подарке: Роман Ротенберг уже как один из руководителей ФХР вручил
аргентинцу свитер российской сборной с номером «10» – как у главного
рекордсмена нашего хоккея Сергея Мозякина на последнем чемпионате мира.
У Марадоны был классный хоккейный учитель: нападающий СКА
Евгений Кетов – двукратный обладатель Кубка Гагарина – рассказал Диего все
тонкости про экипировку. Для Марадоны подготовили не только свитер, ему
подарили полный комплект: только вместо коньков – сувенирные валенки в цветах
сборной России.
Так что Диего Марадона почти готов играть в хоккей за
Россию. И ради справедливости: ногой он гол забивал не потому, что не умеет
обращаться с клюшкой. Как раз в раздевалке ему и эту технику объяснили, движения
Марадоны были вполне техничными. Для первого раза уж точно. Хотя удар –
естественно, все равно надежнее броска или щелка. Главное – у Диего стопроцентная
реализация в составе сборной России. Умышленное движение ногой – погрешность.
«В хоккее же много драк»
– В школе СКА тренируется тысяча детей, – рассказывал Роман Ротенберг самому знаменитому гостю недавно открытого «Хоккейного города». – Здесь есть возможность и детям заниматься хоккеем, и всем профессиональным командам системы СКА тренироваться. К тому же сборная России тут может разместиться, если проводит матчи в Петербурге.
Марадона был,
кажется, удивлен хоккейному размаху.
И как раз к детям
он вышел на лед во второй раз: на соседней площадке как раз тренировались дети.
Им удивительно повезло: Диего позировал с командой, улыбался каждому юному
хоккеисту. И это совершенно точно обычные ребята из школы СКА, не какие-то
отобранные или нарочно выбранные для встречи с Марадоной. Диего приехал в «Хоккейный
город» чуть позже первоначального плана, на льду закончилась одна тренировка,
началась следующая – и вот это конкретное занятие детям уж точно запомнится на
всю карьеру, какой бы длительной она ни была.
Марадона проникался
хоккеем в Петербурге: после второго выхода на лед ему захотелось еще больше экипироваться,
чтобы сильнее быть похожим на хоккеиста. На скамейке он увидел краги – тут же
надел, как следует обстучал, чтобы лучше сели.
– В хоккее же много
столкновений, даже драк! – вдруг вспомнил Марадона, улыбнулся и снял хоккейные
перчатки.
«Пускай СКА только выигрывает!»
– Большое спасибо!
– сказал Диего Роману Ротенбергу за экскурсию, впечатления и подарки. – Я
теперь, когда появится возможность, обязательно буду играть в хоккей!
– В следующий раз
можем вместе сыграть, – предложил Роман Борисович, а Диего рассмеялся, покивал
и снова поблагодарил Ротенберга за прием.
Багаж Марадоны в
России значительно потяжелел: в «Хоккейном городе» ему подарили полную
экипировку, так что обратно Диего полетит с настоящим хоккейным баулом и
набором клюшек.
Среди кепок и постеров, которые успел за этот визит
подписать Марадона, было много не только его игровых фотографий, но и
атрибутики СКА. Особенно Диего остановился на вымпеле петербургского клуба.
Он долго выводил на нем маркером испанский текст, потом
театрально поднял голову и обратился как будто к небесам.
– Пускай СКА в новом сезоне только выигрывает! – таким емким
и лишающим интриги было послание Марадоны.
– Грасиас! – поблагодарил Ротенберг за такое щедрое
пожелание гостя на испанском.
Gracias,
thank you, спасибо и благодарности
на всех возможных других языках говорит «Советский спорт» Диего Марадоне за
этот визит в Россию!