Халк: Если «Зенит» позовет обратно – с радостью вернусь

Бывший нападающий «Зенита» приехал в Петербург на финал Кубка конфедераций и поговорил о России, чемпионате Китая и сборной Бразилии.

«Всегда скучаю по Петербургу»

Возможно, не получи Халк двухматчевую дисквалификацию за поддержку Оскара, его бы в Петербурге и не было. «Шанхай СИПГ» накануне финального матча Кубка конфедераций играл матч в чемпионате Китая, и экс-зенитовец наверняка бы пригодился Андре Виллаш-Боашу. Или его помощнику, который заменяет португальца на время его дисквалификации – за ту же поддержку Оскара.

Тем не менее Халк приехал, и вот он на стадионе «Санкт-Петербург», где ему так и не удалось сыграть в футболке «Зенита». Правда, бразилец понервировал журналистов: футболиста ждали в микст-зоне в 17:30, а он появился только на полчаса позже. Зато Халк, пришедший в строгом костюме, поговорил абсолютно со всеми.

– Соскучились по Петербургу? – первый вопрос форварду, когда он дошел до пишущих журналистов.

– Я всегда испытываю сильные эмоции, когда приезжаю в города, где провел какое-то время. Всегда скучаю по Петербургу. Здесь мне было хорошо, и я был счастлив.

– Что думаете о финале между Чили и Германией?

– Если чилийцы будут играть так же здорово, как против Бразилии в Белу-Оризонти – победа им обеспечена.

– Как оцениваете возможность сыграть на чемпионате мира, куда сборная уже отобралась?

– Еще год впереди. Думаю, это возможно. Места в сборной еще есть. Посмотрим, что будет происходить.

– Сборная выбирает базу для чемпионата мира. Был бы Петербург хорошим вариантом для этого?

– Если выберут этот город – было бы хорошо. Здесь замечательный тренировочный центр, и есть все, чтобы хорошо принять участников чемпионата мира.

«Мой жест? Это были усы»

– В недавнем матче чемпионата Китая вы отпраздновали гол необычным жестом. Что он значит?





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– Это был не мой гол, его забил мой одноклубник Элкесон. Мы решили так отметить, чтобы поприветствовать его отца. Дело в том, что он носит усы.

– Кого бы из игроков могли отметить в сборной Чили?

– В первую очередь, Алексиса Санчеса, у него прекрасная техника и прекрасная скорость.

– Во время Кубка конфедераций не было ни одного проявления расизма, других инцидентов. Болельщики в России изменились или это связано с уровнем турнира?

– Когда я проводил последний сезон в «Зените», со мной такого не происходило. Мне кажется, очень изменилось отношение. Абсолютно уверен, что на чемпионате мира российские болельщики примут гостей с распростертыми объятиями.

– Как родственники следят за вашими выступлениями в чемпионате Китая?

– Они смотрят мои игры, несмотря на разницу во времени с Китаем.

– Вы знаете игроков сборной России по «Зениту», а национальная команда на Кубке конфедераций не вышла из группы. Чего ей не хватило?

– Из-за разницы во времени я плохо следил за всеми играми, видел только обзоры. Я увидел, что сборная очень сильно изменилась с того времени, как я здесь играл. Сейчас не играли ни Дзюба, ни Кокорин, ни Шатов – у них есть замечательные качества, чтобы выступать за сборную.

«Хотел бы быть частью сборной»

– За «Зенитом» следите?

– Всегда, когда есть возможность.

– С Роберто Манчини команда снова станет чемпионом?

– Возможность очень большая. Манчини тренировал большие клубы, поэтому почему бы и нет.

– Какова вероятность вашего возвращения в «Зенит»?

– У меня еще три года действует контракт с «Шанхаем». Посмотрим. Если «Зенит» когда-нибудь позовет обратно – с радостью это сделаю, потому что эта команда – часть моей семьи.

– На трансферном рынке чемпионата Китая произошли некоторые изменения, стало сложнее покупать новых игроков.

– Да, в силу вступило новое правило, но неизвестно, сохранится ли оно на следующий год. Это не мешает клубам покупать новых игроков, но если цена слишком высокая – надо платить штраф. Тем не менее в Китае будут игроки с именем.

– Могли бы вписаться в команду Тите?

– Сборная показывает высокие результаты и хорошо играет. Я тоже хотел бы быть частью этой команды.