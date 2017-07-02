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Дзюба против экспертов. «Все ставят на Германию, а я хочу победу Чили…»

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаФото: ФК «Зенит»

Накануне финала Кубка Конфедераций ряд экспертов высказались по поводу предстоящего финала между сборной Германии и Чили. «Советский спорт» собрал разные мнения относительно этого матча.

Александр Мостовой – экс игрок сборной России:

«Ожидаю яркой игры от Германии. Понятно, что и те, и другие заслуживают победы. Но почему я отдаю предпочтение немцам? Я думаю молодость и задор сыграют решающую роль. Хотя турнир и был короткий, но многие футболисты сильно подустали. Если вы обратите внимание, то вторые таймы смотрелись менее резво, чем первые. А немцы оба тайма играли на одинаковом темпе, за счет этого они и обыгрывали соперников, на мой взгляд. Думаю, так же будет и в финале…».

Время финала: эксперты «Советского спорта» делают последние ставки на матчи Кубка конфедераций 

Рашид Рахимов – экс тренер «Терек»:

«Я думаю, игра будет непредсказуемая, и у той, и у другой команды свои сильные стороны. Немцы – это очень хорошая организация, дисциплина. Уровень их класса и мастерства мы видим на протяжении всего турнира. Что касается чилийцев, они с самого начала ставили задачу выиграть этот Кубок.

Один-единственный эпизод может решить исход этого матча или, по крайней мере, перевернуть игру. Не исключаю, что финал будет проходить по сценарию полуфинала с Мексикой. То есть Германия попытается в первые 10-15 минут забить быстрые голы, а дальше Чили придется идти в атаку, открываться, а немцы используют свой контратакующий потенциал…»

Дмитрий Сенников – экс защитник «Локомотива»:

«Фаворит матча – Германия, и здесь никаких сомнений быть не может. У них просто осталось больше сил, чем у соперника. Чили может дать результат за счет характера, тоже, скажем так, преподнести сюрприз.

Если чилийцы и выиграют, то это будет не в основное время. На мой взгляд, Германия не сможет проиграть вчистую. Шанс южноамериканцев – это дополнительное время и серия пенальти. Именно так чилийцы одерживали важные победы, в том же Кубке Америки, где игра шла по ничейному счету, а дальше все решила серия пенальти».

Артем Дзюба – нападающий «Зенита»:

«Ожидаю очень интересный матч, будут играть сильнейшие сборные на этом турнире. Думаю, что Чили выиграет – мне бы так хотелось. Все-таки Германия приехала не основным составом, и как-то лично мне не по душе, чтобы второй состав немцев выиграл у основной команды Чили, неправильно это все.

У Германии сильная командная игра, но мне хочется верить, что при всех преимуществах немецкой сборной такие личности как Видаль и Санчес сделают результат в этой игре. Вообще яркие футболисты должны вытягивать такие матчи. Так что горячие чилийские парни должны победить».

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