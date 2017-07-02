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Футбол  Португалия2 : 1Мексика
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«Возможно, мы проиграли из-за рефери». Мексиканцы злились, но благодарили Россию

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Португалия - Мексика
Португалия - МексикаФото: Gettyimages.ru

Лучший игрок матча за третье место Кубка конфедераций вратарь считает поражение от Португалии несправедливым. А тренеры команд поблагодарили Россию за турнир.

«ВИДЕОПОВТОРЫ – ЭТО СЛОЖНО»

– Горький проигрыш. Возможно, в чем-то из-за рефери, - говорит вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа. – Конечно, рад, что стал лучшим игроком матча. Но это награда не мне, а всей команде. Уверен, мы заслуживали большего. Показали характер, достоинство. Но иногда результат справедлив, а иногда – нет. Думаю, если продолжим также бороться, то станем лучше.

 Что случилось в концовке матча?
– Португалия – непростой соперник. Пусть у них и не было главной звезды, вы понимаете, о ком я говорю (Роналду), остальные игроки тоже очень неслабые. Мы могли забить больше. Жаль, не повезло в концовке. Пепе – великий игрок, у него за плечами множество турниров. Как мексиканец испытываю гордость за свою команду. Вы видели, что болельщики болели за нас из-за всех сил. Хотим реванш.

 Видеоповторы – это хорошо?
– Сегодня все видели, как работает видеопомощник арбитра. Было много свидетелей, в том числе президент ФИФА Инфантино. Это полемичная ситуация. Сегодня мы видели пример того, как системы сыграла против нас. В других матчах нам не засчитывали голы. Но, думаю, эта система будет совершенствоваться.

«КАК Я МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО НАМ ЛУЧШЕ БЕЗ РОНАЛДУ?»

– Горд за свою команду. Считаю, что результат справедлив – за 120 минут мы все-таки были лучше, - сказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. – Конечно, хотели большего. У нас есть четкая цель – выигрывать каждый турнир. Но мы довольны качеством футбола. Многие португальцы присылали мне сообщения, что гордятся командой. Это главное.

 Довольны тем, как команда отреагировала на пропущенный гол? Все-таки отыгрались только в концовке.
– Доволен. Но к тому моменту мы сами должны были вести в счете. Так как не давали мексиканцам пространства, имели несколько хороших моментов, плюс не забили пенальти.

 Как вам организация турнира?
– Очень хорошо. В России сделали все для этого. Поздравляю! Можно где-то усовершенствоваться, но, в целом, все на уровне.

 Показалось, что без Роналду команда смотрелась ярче.
– Как я могу сказать, что без лучшего игрока в мире мы смотрелись лучше, чем с ним? И против Чили, и против России мы хорошо играли. Поэтому не стал бы рассматривать игру без и с Роналду. Важно, что у нас есть дух.

 Ваша команда, считая матч с Чили, не забила четыре пенальти подряд. Кто принимал решение о бьющем при пробитии пятого пенальти?
– Конечно, я. Андре Силва в «Порту» всегда бьет пенальти. И обычно забивает. Также в своих клубах забивают и другие игроки, которые не забили в игре с Чили. И пятый удар стал точным. Поэтому я по-прежнему доверию своим футболистам.

 В конце матча Мексика просила использовать повтор, но ей не позволили. Что вы думаете об этом?
– Повторы не всегда дают однозначную картину. А футбол не всегда справедлив. Против Чили нам не дали возможности забить, например.

 В команде много возрастных игроков – Пепе, Бруну Алвеш, Нани. Планируете обновлять состав?
– Всегда выбираю тех игроков, которые находятся на пике формы. Мне, например, очень не хватает сейчас в команде 38-летнего Рикарду Карвалью, который играет в Китае.

«СПАСИБО, РОССИЯ. ВЫ ПРИНИМАЛИ НАС КАК СВОИХ»

– Мы играли очень сильно, правда. Надо помнить, что мы противостояли чемпионам Европы. Думаю, результат мог быть и лучше. Все-таки имели достаточно моментов, чтобы забить два-три гола, - говорит помощник главного тренера сборной Мексики – Хумберто Сьерра.

 Уровень судейства не соответствовал уровню футбола? И что вы хотели посмотреть на повторе в конце матча, когда обращались к главному арбитру?
– Просили посмотреть момент в штрафной площади: может там был пенальти? Но я бы не хотел говорить о судействе. Скажу просто: мы рады тому, как проявили себя.

 Какие впечатления от организации Кубка конфедераций?
– Она просто исключительная. Хотел бы поздравить всех, кто сделал вклад в общее дело. И сказать спасибо народу России, который удивил своим гостеприимством. Нас везде принимали как своих. С нетерпением будем ждать возможности вернуться.

 Легендарный мексиканский игрок Маркес, которому 38 лет, сегодня провел 105 минут. Довольны его физической готовностью?
– Он – блестящий пример для всех. И поправлю вас: он сыграл 107 минут. И сыграл здорово. Не знаю, будет ли он на ЧМ-2018. Потому что никому место в сборной негарантированно.

Матч

Чили - Германия

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М., Арангис, Видаль, Варгас, Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка, Руди, Киммих, Штиндль, Вернер

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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