С него хватит? Почему победа Поветкина не приблизит его к титулам
Итак, Александр Поветкин
после двух подряд допинговых скандалов, сорванного поединка с Уайлдером и
декабрьского фарса с показательным избиением спаррингера в кроссовках, все же
вышел на ринг в нормальном бою. Вышел и выиграл: одолел по очкам единогласным
решением судей украинского боксера Андрея Руденко.
Чуть шею не свернул. Как Поветкин вернулся на ринг
Ура, товарищи.
Сегодня у Александра и его
команды праздник, сегодня они снова почувствовали себя не изгоями с мутной
репутацией, а настоящей командой топ-бойца, который «снова в деле» (такой
заголовок на дружественном поветкинским менеджерам сайте уже появился), и
вот-вот снова сможет биться за титул.
С кем там еще не судится
промоутер Андрей Рябинский? С WBO и WBA? Отлично –
значит скоро «Русский витязь» выйдет на действующих чемпионов Джозефа Паркера
или Энтони Джошуа, а уж когда он отберет пояса у этих двоих, то Дон Кинг,
Деонтей Уайлдер и все остальные сами приползут и будут уговаривать пустить их на
чеховский ринг.
Тренер Поветкина: Хочу, чтобы Александр встретился с Джошуа или Уайлдером
А вот и нет.
Длинная и богатая
интересными событиями карьера боксера Александра Поветкина, конечно, может (и
даже должна) продолжаться еще долго. Но в одном можно быть совершенно уверенным
– шансов получить бой за полноценный титул у «Русского витязя» минимальны.
В реальной жизни редко
случаются ситуации, когда на самом деле можно сказать «все против нас» – куда
чаще это просто попытка оправдаться после собственных промахов. Но Поветкин
сегодня именно в такой ситуации: сегодня против него работают слишком много
факторов.
Фактор первый: у Поветкина нет титула. После поражения от Владимира Кличко и срыва поединка
с Уайлдером у Александра Поветкина нет ничего, что имело бы ценность для
действующих чемпионов. Самое главное – у него нет титула, который был бы нужен
Джошуа (о Паркере в этом контексте можно и не вспоминать), чтобы объединить в
своих руках все главные пояса и стать первым абсолютным чемпионом в тяжелом
весе со времен Леннокса Льюиса. В поединке с Андреем Руденко Поветкин завоевал что-то,
тактично обозначаемое как «промежуточные пояса по версиям WBA и WBO», но
ценность этих регалий минимальна. За один из упомянутых поясов в апреле
бились швед Отто Валлин и итальянец Джанлука Мандрас – ну и кто помнит об этом
спустя два месяца?
Фактор второй: Поветкина плохо знают. Это может показаться странным, но после победы на
Олимпиаде, 12 лет и 33 боев в профессионалах Поветкин почти неизвестен за
пределами бывшего СССР. В самом начале профессиональной карьеры, когда его
продвижением занималась компания Зауэрланда, он еще проводил бои в Германии (а
однажды даже рискнул добраться до Финляндии!), но вот уже пять лет все поединки
с его участием проходят в России. Поветкин не любит и не умеет разговаривать с
журналистами, Поветкин не тратит силы и время на промо-кампании, Поветкин не
пытается расширить свою аудиторию, проводя поединки в разных странах. Очень
долго Александр Поветкин считал, что он не обязан делать вне ринга ничего для
того, чтобы увеличить свою популярность. Результат: в остальном мире его не
знает публика, права на его бои нельзя дорого продать – и зачем кто-то
будет драться с человеком, если это не
принесет ни титула, ни денег?
Фактор третий: скандалы. Вы можете верить или не верить в то, что остарин в
пробы Поветкина подсыпал лично злобный Дон Кинг. Вы можете считать мельдоний
допингом или не считать. Это все равно не изменит главного: в глазах большей
части жителей планеты (интересующейся боксом части, конечно) Поветкин – это тот
самый парень, который дважды попался на допинге. Это значит, что любая
неоднозначная ситуация будет истолкована не в его пользу. Вот, в бою с Руденко
в первом же раунде Александр попал сопернику по затылку и нанес травму шеи – и почти
все англоязычные описания поединка состоят из подробного объяснения того, что
остальные 11 раундов Поветкин дрался с травмированным соперником, но так и не
смог его свалить. Бой с таким Поветкиным действующим чемпионам не принесет ни
титула, ни денег, ни даже славы – и зачем им такое?
Фактор четвертый: менеджмент. Компания Андрея Рябинского контролирует российский
профессиональный бокс почти монопольно. Но в профессиональный бокс в остальном
мире в его нынешнем виде сформировали и возглавили совсем другие люди. Как
справедливо заметил в свое время известный боксерский журналист Александр
Беленький, мировым боксом управляют люди с криминальным прошлым и криминальными
же представлениями о правилах ведения дел. Андрей Рябинский со своей
готовностью судиться по каждому поводу этим представлениям не соответствует,
поэтому боссы WBC и IBF так охотно
исключили его подопечного из своих рейтингов. Вернуть его туда, а тем более –
добиться, чтобы эти же самые боссы обязали драться с Поветкиным кого-нибудь из
чемпионов, будет невероятно сложно.
Опять же, Рябинский своим
купеческим жестом с выделением супергонорара на бой Поветкин – Кличко создал
себе репутацию человека, который готов переплачивать. Обратная сторона такого
реноме состоит в том, что теперь любая услуга обходится ему намного дороже, чем
другим. Страшно представить, во сколько обойдется ему возвращение Поветкина в
топ рейтингов.
Наконец, фактор пятый: возраст. Александру Поветкину уже 37. Деонтей Уайлдер младше его на шесть лет, Энтони Джошуа на 10, а Джозеф Паркер – на 12. Возможно, Поветкин прав, и сегодня он в состоянии на равных сражаться с любым из чемпионов. Но через пару лет тот же Джошуа выйдет на пик своих возможностей – а Александр будет слабее и медленнее, чем сегодня. Так зачем же Джошуа, Уайлдеру или Паркеру спешить? Они подождут, пока «Русский витязь» немного одряхлеет – и вот тогда уж смело примут его вызов.
«Александр готов к бою с Паркером, для боя с британцем Энтони Джошуа, чемпионом WBA в супертяжелом весе, еще необходимы поединки, а также более тщательная и серьезная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас» Андрей Рябинский
Значит ли все это, что
Поветкину титульный бой не светит, а светят несколько лет поединков с «мешками»
и гастроли по дворцам спорта в областных центрах? Совсем не обязательно.
Всегда есть шанс – еще
кто-нибудь, кто стоит выше Александра в рейтинге, может попасться на допинге
или просто уйти в чистый отдых, как это сделал Тайсон Фьюри. Или Андрей
Рябинский все же сможет договориться с боссами какой-нибудь из организаций. Или
найдет столько денег, что даже Джошуа не устоит и согласится драться хоть в
«Олимпийском», хоть в чеховском спортзале.
Неясно лишь, стоит ли ждать
такого шанса. Мы видели, что Владимир Кличко делал с Поветкиным в 2013-м. И что
Джошуа делал уже с самим Кличко в 2017-м. Не уверен, что хочу увидеть, как он
повторит этот номер – теперь еще и с лучшим российским тяжеловесом.