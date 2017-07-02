С него хватит? Почему победа Поветкина не приблизит его к титулам

Александр Поветкин Фото: ТАСС

Итак, Александр Поветкин после двух подряд допинговых скандалов, сорванного поединка с Уайлдером и декабрьского фарса с показательным избиением спаррингера в кроссовках, все же вышел на ринг в нормальном бою. Вышел и выиграл: одолел по очкам единогласным решением судей украинского боксера Андрея Руденко.



Ура, товарищи.

Сегодня у Александра и его команды праздник, сегодня они снова почувствовали себя не изгоями с мутной репутацией, а настоящей командой топ-бойца, который «снова в деле» (такой заголовок на дружественном поветкинским менеджерам сайте уже появился), и вот-вот снова сможет биться за титул.

С кем там еще не судится промоутер Андрей Рябинский? С WBO и WBA? Отлично – значит скоро «Русский витязь» выйдет на действующих чемпионов Джозефа Паркера или Энтони Джошуа, а уж когда он отберет пояса у этих двоих, то Дон Кинг, Деонтей Уайлдер и все остальные сами приползут и будут уговаривать пустить их на чеховский ринг.

А вот и нет.

Длинная и богатая интересными событиями карьера боксера Александра Поветкина, конечно, может (и даже должна) продолжаться еще долго. Но в одном можно быть совершенно уверенным – шансов получить бой за полноценный титул у «Русского витязя» минимальны.

В реальной жизни редко случаются ситуации, когда на самом деле можно сказать «все против нас» – куда чаще это просто попытка оправдаться после собственных промахов. Но Поветкин сегодня именно в такой ситуации: сегодня против него работают слишком много факторов.

Фактор первый: у Поветкина нет титула. После поражения от Владимира Кличко и срыва поединка с Уайлдером у Александра Поветкина нет ничего, что имело бы ценность для действующих чемпионов. Самое главное – у него нет титула, который был бы нужен Джошуа (о Паркере в этом контексте можно и не вспоминать), чтобы объединить в своих руках все главные пояса и стать первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. В поединке с Андреем Руденко Поветкин завоевал что-то, тактично обозначаемое как «промежуточные пояса по версиям WBA и WBO», но ценность этих регалий минимальна. За один из упомянутых поясов в апреле бились швед Отто Валлин и итальянец Джанлука Мандрас – ну и кто помнит об этом спустя два месяца?

Фактор второй: Поветкина плохо знают. Это может показаться странным, но после победы на Олимпиаде, 12 лет и 33 боев в профессионалах Поветкин почти неизвестен за пределами бывшего СССР. В самом начале профессиональной карьеры, когда его продвижением занималась компания Зауэрланда, он еще проводил бои в Германии (а однажды даже рискнул добраться до Финляндии!), но вот уже пять лет все поединки с его участием проходят в России. Поветкин не любит и не умеет разговаривать с журналистами, Поветкин не тратит силы и время на промо-кампании, Поветкин не пытается расширить свою аудиторию, проводя поединки в разных странах. Очень долго Александр Поветкин считал, что он не обязан делать вне ринга ничего для того, чтобы увеличить свою популярность. Результат: в остальном мире его не знает публика, права на его бои нельзя дорого продать – и зачем кто-то будет драться с человеком, если это не принесет ни титула, ни денег?

Фактор третий: скандалы. Вы можете верить или не верить в то, что остарин в пробы Поветкина подсыпал лично злобный Дон Кинг. Вы можете считать мельдоний допингом или не считать. Это все равно не изменит главного: в глазах большей части жителей планеты (интересующейся боксом части, конечно) Поветкин – это тот самый парень, который дважды попался на допинге. Это значит, что любая неоднозначная ситуация будет истолкована не в его пользу. Вот, в бою с Руденко в первом же раунде Александр попал сопернику по затылку и нанес травму шеи – и почти все англоязычные описания поединка состоят из подробного объяснения того, что остальные 11 раундов Поветкин дрался с травмированным соперником, но так и не смог его свалить. Бой с таким Поветкиным действующим чемпионам не принесет ни титула, ни денег, ни даже славы – и зачем им такое?

Фактор четвертый: менеджмент. Компания Андрея Рябинского контролирует российский профессиональный бокс почти монопольно. Но в профессиональный бокс в остальном мире в его нынешнем виде сформировали и возглавили совсем другие люди. Как справедливо заметил в свое время известный боксерский журналист Александр Беленький, мировым боксом управляют люди с криминальным прошлым и криминальными же представлениями о правилах ведения дел. Андрей Рябинский со своей готовностью судиться по каждому поводу этим представлениям не соответствует, поэтому боссы WBC и IBF так охотно исключили его подопечного из своих рейтингов. Вернуть его туда, а тем более – добиться, чтобы эти же самые боссы обязали драться с Поветкиным кого-нибудь из чемпионов, будет невероятно сложно.

Опять же, Рябинский своим купеческим жестом с выделением супергонорара на бой Поветкин – Кличко создал себе репутацию человека, который готов переплачивать. Обратная сторона такого реноме состоит в том, что теперь любая услуга обходится ему намного дороже, чем другим. Страшно представить, во сколько обойдется ему возвращение Поветкина в топ рейтингов.

Наконец, фактор пятый: возраст. Александру Поветкину уже 37. Деонтей Уайлдер младше его на шесть лет, Энтони Джошуа на 10, а Джозеф Паркер – на 12. Возможно, Поветкин прав, и сегодня он в состоянии на равных сражаться с любым из чемпионов. Но через пару лет тот же Джошуа выйдет на пик своих возможностей – а Александр будет слабее и медленнее, чем сегодня. Так зачем же Джошуа, Уайлдеру или Паркеру спешить? Они подождут, пока «Русский витязь» немного одряхлеет – и вот тогда уж смело примут его вызов.

«Александр готов к бою с Паркером, для боя с британцем Энтони Джошуа, чемпионом WBA в супертяжелом весе, еще необходимы поединки, а также более тщательная и серьезная подготовка. Александр сейчас в хорошей форме, но у него еще есть запас» Андрей Рябинский

Значит ли все это, что Поветкину титульный бой не светит, а светят несколько лет поединков с «мешками» и гастроли по дворцам спорта в областных центрах? Совсем не обязательно.

Всегда есть шанс – еще кто-нибудь, кто стоит выше Александра в рейтинге, может попасться на допинге или просто уйти в чистый отдых, как это сделал Тайсон Фьюри. Или Андрей Рябинский все же сможет договориться с боссами какой-нибудь из организаций. Или найдет столько денег, что даже Джошуа не устоит и согласится драться хоть в «Олимпийском», хоть в чеховском спортзале.

Неясно лишь, стоит ли ждать такого шанса. Мы видели, что Владимир Кличко делал с Поветкиным в 2013-м. И что Джошуа делал уже с самим Кличко в 2017-м. Не уверен, что хочу увидеть, как он повторит этот номер – теперь еще и с лучшим российским тяжеловесом.