«Судья был не на высоте». Что говорили после матча Португалия – Мексика
Игроки сборных Мексики и Португалии рассказали, что думают о слабом судействе, и о том, как правильно бить и отбивать пенальти.
«ПОДСКАЗАЛ ОЧОА, КУДА БУДЕТ БИТЬ АНДРЕ СИЛВА»
Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес заявил, что прекрасно знает, как пробивают пенальти португальские футболисты, так как играет против них в чемпионате.
– Я знал, как португальские футболисты бьют с 11 метров. Вот и подсказал Очоа в обоих случаях. Но во второй раз нам не повезло.
А защитник мексиканцев Рафаэль Маркес раскритиковал судейство.
– Очень жаль, что проиграли в таком хорошем для нас матче, – отметил защитник. – Судейство? Арбитр был не на высоте. Для матчей такого уровня необходимы судьи более высокой квалификации.
– Что вы думаете о применении видеоассистента?
– По матчу с Португалией хочу сказать, что я не очень понимаю, по каким критериям судьи определяют, просматривать ли эпизод на экране или нет.
– Ждать ли вас в России на следующий год?
– Пока не знаю, сделаю все возможное, чтобы продолжить играть. Буду усердно тренироваться.
«ПОДУМАЛ: «ПРОБЬЮ-КА Я В ДРУГОЙ УГОЛ!»
Первым высказался герой матча Адриен Силва, сообщив, как же ему удалось обмануть Очоа и забить с пенальти.
– Вы отлично исполнили пенальти!
– Отлично, просто потому, что забил, - смеется Адриен. – Это самое главное. Плюс было у меня предчувствие. А еще я видел, как игроки «Порту» говорят с вратарем. Видимо, подсказывали, в какой угол буду бить. А я подумал: «Хорошо, пробью-ка я в другой угол!»
– Цель не была достигнута, ведь Португалия хотела выиграть Кубок конфедераций. Есть в третьем месте какое-то утешение?
– Без сомнения, у нас должно было все получиться, команда здорово играла на протяжении всего турнира. Португалия заслужила выход в финал. Но что поделать с серией пенальти? Мы не можем контролировать все на свете. К счастью, завершили турнир на высокой ноте.
– «Спортинг» уже получает предложения от других команд по вашей кандидатуре. Что скажете?
– Пока еще ничего не решено.
– Но ведь вы хотите играть в Англии?
– Там выступают лучшие футболисты, это одна из сильнейших лиг мира.
Форвард португальцев Андре Силва свой пенальти не забил, но не сильно расстроился.
– Я только перед ударом решил, куда буду бить. Считаю, что исполнил совсем неплохо. Но вратарь справился с этим ударом, такое бывает.
– Мексиканцы очень недовольны судьей...
– У нас тоже были претензии к арбитру. Но главное результат, а ошибки всегда случаются.
Вратарь Португалии Руй Патрисиу отметил, что сборная справедливо завоевала третье место.
– Отлично поработали и все вместе добились победы. Думаю, результат справедлив, хотя матч был равным. Но в концовке именно мы заслужили победу.
– Вы третий вратарь в истории Португалии по количеству матчей за сборную. И прекрасно сыграли на Евро, на Кубке конфедераций. Какой следующий шаг?
– Как я всегда говорю, моя цель – учиться чему-то новому с каждым соревнованием. Продолжу это делать и дальше.
– Этот турнир – возможность для вас показать себя и покинуть «Спортинг»?
– Не буду об этом сейчас рассуждать.
– Но ваше будущее пока не определено?
– Ну сейчас не та ситуация, чтобы говорить об этом. У нас только матч закончился.