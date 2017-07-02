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«Судья был не на высоте». Что говорили после матча Португалия – Мексика

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Португалия - Мексика
Португалия - МексикаФото: Gettyimages.ru

Игроки сборных Мексики и Португалии рассказали, что думают о слабом судействе, и о том, как правильно бить и отбивать пенальти.

«ПОДСКАЗАЛ ОЧОА, КУДА БУДЕТ БИТЬ АНДРЕ СИЛВА»

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес заявил, что прекрасно знает, как пробивают пенальти португальские футболисты, так как играет против них в чемпионате.

– Я знал, как португальские футболисты бьют с 11 метров. Вот и подсказал Очоа в обоих случаях. Но во второй раз нам не повезло.

А защитник мексиканцев Рафаэль Маркес раскритиковал судейство.

– Очень жаль, что проиграли в таком хорошем для нас матче, – отметил защитник. – Судейство? Арбитр был не на высоте. Для матчей такого уровня необходимы судьи более высокой квалификации.

– Что вы думаете о применении видеоассистента?
– По матчу с Португалией хочу сказать, что я не очень понимаю, по каким критериям судьи определяют, просматривать ли эпизод на экране или нет.

 Ждать ли вас в России на следующий год?
– Пока не знаю, сделаю все возможное, чтобы продолжить играть. Буду усердно тренироваться.

«ПОДУМАЛ: «ПРОБЬЮ-КА Я В ДРУГОЙ УГОЛ!»

Первым высказался герой матча Адриен Силва, сообщив, как же ему удалось обмануть Очоа и забить с пенальти.

 Вы отлично исполнили пенальти!
– Отлично, просто потому, что забил, - смеется Адриен. – Это самое главное. Плюс было у меня предчувствие. А еще я видел, как игроки «Порту» говорят с вратарем. Видимо, подсказывали, в какой угол буду бить. А я подумал: «Хорошо, пробью-ка я в другой угол!»

 Цель не была достигнута, ведь Португалия хотела выиграть Кубок конфедераций. Есть в третьем месте какое-то утешение?
– Без сомнения, у нас должно было все получиться, команда здорово играла на протяжении всего турнира. Португалия заслужила выход в финал. Но что поделать с серией пенальти? Мы не можем контролировать все на свете. К счастью, завершили турнир на высокой ноте.

 «Спортинг» уже получает предложения от других команд по вашей кандидатуре. Что скажете?
– Пока еще ничего не решено.

 Но ведь вы хотите играть в Англии?
– Там выступают лучшие футболисты, это одна из сильнейших лиг мира.

Форвард португальцев Андре Силва свой пенальти не забил, но не сильно расстроился.

– Я только перед ударом решил, куда буду бить. Считаю, что исполнил совсем неплохо. Но вратарь справился с этим ударом, такое бывает.

 Мексиканцы очень недовольны судьей...
– У нас тоже были претензии к арбитру. Но главное результат, а ошибки всегда случаются.

Вратарь Португалии Руй Патрисиу отметил, что сборная справедливо завоевала третье место.

– Отлично поработали и все вместе добились победы. Думаю, результат справедлив, хотя матч был равным. Но в концовке именно мы заслужили победу.

 Вы третий вратарь в истории Португалии по количеству матчей за сборную. И прекрасно сыграли на Евро, на Кубке конфедераций. Какой следующий шаг?
– Как я всегда говорю, моя цель – учиться чему-то новому с каждым соревнованием. Продолжу это делать и дальше.

 Этот турнир – возможность для вас показать себя и покинуть «Спортинг»?
– Не буду об этом сейчас рассуждать.

 Но ваше будущее пока не определено?
– Ну сейчас не та ситуация, чтобы говорить об этом. У нас только матч закончился.

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