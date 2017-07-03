«Это худшее, что я мог сделать». Плачущий чилиец подал пример Акинфееву
Марсело Диас признался в
собственной роковой ошибке и не смог удержаться от слез после поражения в
финале Кубка конфедераций.
Сборная
Чили – те люди, кто решился поговорить о поражении – выглядела совершенно
по-разному. Артуро Видаль выскочил из раздевалки первым, и по-бойцовски оттарабанил
речь на испанском.
– Немножко грустно, что мы проиграли, но мы довольны
нашей командой, – ключевая мысль самого харизматичного игрока сборной Чили.
– Мы делали, что могли, но не выиграли финал. Соперники были
равны: сборная Германии иногда атаковала, а иногда отдыхала, – Видаль анализировал
честно и не прятался за стандартными фразами. – Ждем, что в следующем году на
чемпионате мира сборная Чили добьется большего. Мы, повторюсь, довольны своей
игрой, будем продолжать выступать уверенно и сильно. Наша команда – как семья.
В
этой семье теперь один из братьев почти с клеймом результативной ошибки в
финальном матче: да, Марсело Диаса подставили партнеры, ему подсунули мяч на линию
штрафной, не подсказали про соперника за спиной. Но все равно именно он –
человек, который потерял и позволил немцам забить победный.
– До
20 минуты у нас было много шансов, но одна персональная ошибка стоила нам
титула, – Диас в микст-зоне от ответов не ушел и начал с себя.
–
Ничего нельзя поделать, нужно отвечать за свои ошибки, – чилиец продолжал избивать
себя же критикой. – Против Германии нельзя было ослаблять давление, уходить от
их ворот. Нужно было играть стабильно, и моя ошибка привела к грустному
результату. Мне тяжко осознавать эту ошибку. Эта ошибка – худшее, что я
мог сделать как футболист.
Когда Марсело Диас произнес это, в
его глазах показались слезы. К концу следующей фразы он не сдержался: он
плакал. Беззвучно, как будто про себя. Но это были слезы горечи: я виноват,
из-за меня моя сборная проиграла.
Игорь
Акинфеев, который после Мексики тоже ошибку признал, а потом испортил все
фразой про «повеситься», не читает прессу. И слов Диаса тоже наверняка не увидит
– только если перескажет кто-то. Но это точно правильный пример: раскаяние,
если искренне выразить хочется именно его, должно выглядеть так.
– Конечно,
грустно, что такое случается. Но Марсело – все равно важный игрок для нас,
– говорил параллельно в той же комнате партнер Диаса Жан Босежур. Он и
поддерживал, и в то же время уточнял. – В матчах с Германией допускать таких
ошибок нельзя.
– Кубок конфедераций – единственная возможность выиграть титул, – Диас развивал мысль и усугублял. – У нас было много надежд на этот турнир. К счастью, в футболе есть реванши. Мне нужно выучить этот урок, подняться. Это моя ошибка…
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили