«Это худшее, что я мог сделать». Плачущий чилиец подал пример Акинфееву

Марсело Диас признался в собственной роковой ошибке и не смог удержаться от слез после поражения в финале Кубка конфедераций.

Сборная Чили – те люди, кто решился поговорить о поражении – выглядела совершенно по-разному. Артуро Видаль выскочил из раздевалки первым, и по-бойцовски оттарабанил речь на испанском.

– Немножко грустно, что мы проиграли, но мы довольны нашей командой, – ключевая мысль самого харизматичного игрока сборной Чили.

– Мы делали, что могли, но не выиграли финал. Соперники были равны: сборная Германии иногда атаковала, а иногда отдыхала, – Видаль анализировал честно и не прятался за стандартными фразами. – Ждем, что в следующем году на чемпионате мира сборная Чили добьется большего. Мы, повторюсь, довольны своей игрой, будем продолжать выступать уверенно и сильно. Наша команда – как семья.

В этой семье теперь один из братьев почти с клеймом результативной ошибки в финальном матче: да, Марсело Диаса подставили партнеры, ему подсунули мяч на линию штрафной, не подсказали про соперника за спиной. Но все равно именно он – человек, который потерял и позволил немцам забить победный.

– До 20 минуты у нас было много шансов, но одна персональная ошибка стоила нам титула, – Диас в микст-зоне от ответов не ушел и начал с себя.

– Ничего нельзя поделать, нужно отвечать за свои ошибки, – чилиец продолжал избивать себя же критикой. – Против Германии нельзя было ослаблять давление, уходить от их ворот. Нужно было играть стабильно, и моя ошибка привела к грустному результату. Мне тяжко осознавать эту ошибку. Эта ошибка – худшее, что я мог сделать как футболист.

Когда Марсело Диас произнес это, в его глазах показались слезы. К концу следующей фразы он не сдержался: он плакал. Беззвучно, как будто про себя. Но это были слезы горечи: я виноват, из-за меня моя сборная проиграла.

Игорь Акинфеев, который после Мексики тоже ошибку признал, а потом испортил все фразой про «повеситься», не читает прессу. И слов Диаса тоже наверняка не увидит – только если перескажет кто-то. Но это точно правильный пример: раскаяние, если искренне выразить хочется именно его, должно выглядеть так.

– Конечно, грустно, что такое случается. Но Марсело – все равно важный игрок для нас, – говорил параллельно в той же комнате партнер Диаса Жан Босежур. Он и поддерживал, и в то же время уточнял. – В матчах с Германией допускать таких ошибок нельзя.

– Кубок конфедераций – единственная возможность выиграть титул, – Диас развивал мысль и усугублял. – У нас было много надежд на этот турнир. К счастью, в футболе есть реванши. Мне нужно выучить этот урок, подняться. Это моя ошибка…

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили