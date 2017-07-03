«Россия – очень крутая страна». Немцы сорвали чемпионскую пресс-конференцию Лева

Тер Штегена перепутали с Дракслером, немцы облилили журналистов шампанским, а Йоахим Лев отвешивал комплименты России.

«Чили играет только в атакующий футбол»

Но сначала на пресс-конференцию пришел грустный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

– Мы сыграли потрясающий матч и очень старались. В какой-то момент мы владели инициативой и могли забить не один раз, но футбол – есть футбол. Всегда есть грусть, когда проигрываешь в финале, но с другой стороны, мы знаем, что можем соревноваться с самыми сильными командами мира. Это придает нам уверенности и дает сил.

– Статистически вы полностью переиграли соперника.

– Я всегда говорю, что статистика очень важна для тренера, когда он анализирует игру. Она может кое-что нам показать. Но после встречи мы больше обращаем внимание на результат, а не на статистику. Мы разочарованы, но я убежден, что мы показали лучшее, что могли. Моя команда играла по плану. Да, мы не добились успеха, но мы делали свою работу отлично.

– Вы поговорили с Марсело Диасом, который совершил главную ошибку?

– Мы все расстроены. Он больше всех. Он вот так вот сыграл в такой ситуации. С другой стороны, мы просим его играть в таком стиле, в котором он играет. Он наш лидер, который начинает первым пасом многие атаки. Мы не ожидали от него такой ошибки, но мы полностью поддерживаем нашего игрока.

– Вам не кажется, что причина поражения в том, что вы не смогли забить?

– Согласен с вами. Может, мы не проявили той силы, которая у нас была. На Кубке Америки мы играли лучше и создавали больше моментов. Тогда мы использовали шансы, а сейчас не смогли сделать этого в первые 20-25 минут. Мы контролировали игру, но в конце первого тайма мы могли пропустить еще. Хорошо, что в перерыве мы исправили это. Мы боролись изо всех сил, но тот гол, который мы пропустили, психологически подломил нас.

– Вы сознательно играли в атакующий футбол или так получилось само по себе?

– Наш план на игру был такой, какой вы увидели на поле. Нам нравится так играть, у нас больше шансов, если мы будем контролировать игру. Нападение лучше обороны, мы играем только так. Да, многие команды садятся в оборону и контратакуют, но у нас другой стиль игры. Для нас Кубок конфедераций – потрясающий опыт. Причем, для каждого игрока. Даже для тех, кто много где поиграл. Мы заметили, что многие команды стали уважительнее относиться к нам. Но нельзя расслабляться и останавливаться, развитие необходимо.

– Матч был очень нервный, а Хара ударил соперника локтем.

– Понимаете, это все-таки финал, поэтому именно такой нерв был у матча. Иногда очень трудно контролировать свои эмоции. Мы реагировали на борьбу, а как иначе? Мне кажется, излишней агрессии в игре не было, – жестко закончил испанец и стремительно покинул зал для пресс-конференций, чтобы уступить его Марко-Андре Тер Штегену и Йоахиму Леву.

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«Мы дрались за каждый мяч»

– С нами сегодня Юлиан Дракслер, – представил Тер Штегена ведущий пресс-конференции. В зале повисла небольшая пауза.

– Я Тер Штеген, – сказал вратарь и засмеялся. – Ничего страшного. Для начала скажу, что мы очень рады этой победе. Мы добились очень многого и заслужили этот титул. Думаю, это не только наша победа, но и наших болельщиков.

В этот момент в зал ворвались футболисты сборной Германии, которые облили шампанским не только Тер Штегена и Лева, но и журналистов, сидящих на первых рядах. Немного досталось и корреспонденту «Советского спорта», который несмотря на запрет, все-таки не удержался и заснял этот немецкий праздник.

Немцы сорвали пресс-конференцию Лева! #confederationscup #confedcup #diemannschaft #stpetersburg #ConfederationsCup2017 Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Июл 2 2017 в 2:25 PDT

Когда футболисты ушли, пресс-конференция продолжилась.

– У вас был потрясающий командный дух. Как вы его добились? ­– снова вопрос Тер Штегену.

– Вы видели, как мы играли. Вы признаете, что команда была по-хорошему на взводе. Мы были хорошо подготовлены. Да, у нас были трудности, где-то приходилось чаще защищаться, но мы выдержали. А теперь давайте закончим на этом, очень уже хочется хорошенько отпраздновать победу.

– Я горжусь этой командой, ведь мы совсем недавно играем вместе, – начал Лев. – Ребята заслужили этот кубок, но нам приходилось отбиваться весь матч. Чили – очень жесткая команда, которая взвинчивала темп постоянно. Мы боролись и даже где-то дрались за каждый мяч. Это был волшебный матч для нас. У ребят не было большого международного опыта, но они провели очень сильный турнир.

– Кажется, что Германии обеспечено светлое футбольное будущее на долгие годы.

– Нам надо подтверждать свои победы. Вы прекрасно знаете, что через год в России будет новый турнир. Да, мы выиграли Кубок конфедераций и молодежный ЧМ, но это лишь начало их пути. Чтобы дойти до мирового уровня в футболе, но работать надо еще усерднее.

– Вам не кажется, что Дракслер очень сильно изменил свою игру?

– Последние несколько месяце Юлиан очень сильно прибавил. У него есть большой опыт, но КК – был новым вызовом для него, потому что он стал капитаном. Причем капитаном не только на поле, но и за его пределами. Драклсер – мозг и душа нашей команды. Он молод, но справился с ролью капитана, потому что ребята шли за ним. Юлиан – лидер, который оказывается на поле почти везде.

До начала турнира чилийцы говорили, что хотят выиграть этот трофей, но его взяли мы, потому что мы чемпионы мира. И после КК мы остались лучшей командой мира. Мои парни раньше не играли в финалах, а в матче против Чили они проявили себя на самом высоком уровне. Вначале мы были скованны, но после гола раскрепостились и стали играть лучше.

– Вам не кажется, что основные игроки сборной теперь будут под давлением?

– Думаю, теперь мы хорошо подумаем, кого мы готовы принять из старичков. Это я шучу, у нас осталось много очень сильных игроков, но мы создали им альтернативу. Мы хотели выиграть турнир, но намного важнее было подготовить молодой резерв, что нам и удалось.

– Вы видели эпизод, когда Хара получил желтую карточку после видеоповтора?

– Во время игры я не видел, что там было. После матча на повторе я посмотрел, как все было. Думаю, Хара заслуживал красной карточки, потому что это был акцентированный удар в челюсть.

– Вы будете фаворитами через год. Как с этим справиться?

– Давление есть, потому что мы всегда фавориты. Для нас это не в первой, я это слышу постоянно. Несколько дней назад я уже говорил, что победа на Кубке конфедераций и молодежном ЧМ ничего не значат в плане длительной перспективы. На ЧМ больше команд, там может случиться все, что угодно, поэтому готовиться надо будет в разы усерднее и кропотливее.

– У вас есть, что сказать России?

– Да, я бы хотел поблагодарить эту страну. Мы играли на разных стадионах и побывали в разных городах, а условия были исключительные просто везде. Турнир был организован замечательно. Мы встретились с хорошими людьми, Россия – очень интересная и крутая страна, нам очень понравилось общение с россиянами.

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