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Не напрасно было? Колонка Дмитрия Гирина

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Закрытие Кубка конфедераций
Закрытие Кубка конфедерацийФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» – о впечатлениях от завершившегося накануне Кубка конфедераций.

Без малого семь лет назад мы были полны надежд. Верили, что получив чемпионат мира, мы выведем наш футбол на качественно иной уровень. Более высокий, разумеется. Мы говорили: «У нас появятся новые стадионы, у нас появится инфраструктура, и мы обязательно подготовим достойную команду – иначе нельзя. Да что там команду – систему целую выстроим, не хуже, чем в Германии».

Иллюзии утратились, надежды испарились. Ну, почти испарились. В отношении инфраструктуры она еще теплится. Правда, Кубок конфедераций принимали города, привычные к организации больших турниров. Посмотрим, как будет через год, когда придется пахать целину.

Стадионы или есть, или скоро будут, вот только на них некому играть. Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Сочи – на кого там останутся эти махины? «Ротор», говорите? Который уже столько раз банкротился, у которого такая история долгов, что запутается самый опытный юрист и чей босс при этом заседает в исполкоме РФС? «Сочи», который де-факто снялся с турнира ПФЛ? Нижегородский «Олимпиец»? Ну-ну…

Достойная команда? Тут у каждого свое мнение. Вот только очевидно, что нынешняя сборная России – явно не плод скрупулезной семилетней подготовки.

Система? Она есть, да. Вот только не такая, как нам хотелось бы. Напомнить вам официальную посещаемость матчей РФПЛ в прошлом сезоне – 11 415 человек. Например, в сезоне-2012/13 было 13 027. Средняя посещаемость игр ФНЛ – 2243 человека. В зоне «Восток» ПФЛ с трудом набирается шесть команд, чтобы запустить турнир.

Или, вот, например, милые частности – два футболиста сборной России, имея действующие контракты с клубом, переходят в «Зенит» на правах свободных агентов. Потому, что в их договоре, оказывается, был пункт о возможности его расторжения безо всяких обязательств. Куда там Новосельцеву с его космической трансферной суммой.

В общем, давайте забудемте обо всех наших надеждах семилетней давности.

Единственное, что мы можем сейчас сделать – это провести максимально крутой чемпионат мира. С точки зрения эмоций, конечно. И только так. Устроить настоящий карнавал длиною в месяц и окунуться в него с головой. Примерно так, как это было в Германии в 2006-м, когда девять месяцев спустя в стране начался бум рождаемости. И совершенно неважно, как при этом выступит сборная России. Вот, вообще неважно.

И Кубок конфедераций дал надежду, что это может получиться. Потому что в общем и целом это было здорово. Нет, правда, здорово. Недочеты? Были, и наверняка мы еще услышим несколько историй разной степени печальности.

Но при этом были люди, ехавшие из Нижнего Новгорода в Петербург на матч Португалия – Новая Зеландия – самую, казалось, бесполезную на турнире, - потому что им это было реально интересно. Были невероятные чилийские болельщики, влюбившие в себя буквально всех своими страстью и позитивом – и за Чили болели так, как не болели за наших. Были, простите, узбеки, приходившие на матч с национальным флагом и чувствовавшие себя абсолютно своими. Можно продолжать, у каждого, кто был в городах и на стадионах турнира, найдется масса собственных впечатлений.

А если в следующем году приедет оранжевая армия голландцев (вот почему за них нужно болеть в отборе)? Ирландцы, покорившие всех на Евро-2016 во Франции? Бразильцы со своим карнавалом? Да пусть даже англичане из Лутона и Лидса.

Представляете, какая получится тусовка? И если они, уехав от нас, скажут потом - «Это было круто!», а мы, улыбнувшись, кивнем и поддакнем, значит, все было не зря.

А правильную систему мы когда-нибудь обязательно построим…

Голосование: Кто стал лучшим футболистом Кубка конфедераций?

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