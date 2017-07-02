Лопырева говорит по-армянски, а Исинбаева топит за Чили. Финал КК-2017 за кадром

«Советский спорт» рассказывает, что происходило за кадром телевизионной трансляции на финале Кубка конфедераций по футболу.

– Барев дзес! – Слышится откуда-то из глубины пресс-центра стадиона на Крестовском острове женский крик. В переводе с армянского языка это значит «привет» или «добрый день».

Крик доносится из самого центра толпы, практически полностью состоящей из мужчин журналистов. Здесь бразильцы, камерунцы, чилийцы, армяне, россияне… Кого здесь только нет. В центре стоит высокая и стройная блондинка – посол чемпионата мира 2018 года от города Ростов-на-Дону – Виктория Лопырева. Привет она передавала Армении по просьбе местного журналиста.

– Я совсем недавно была в Армении…

– Мы знаем, – перебивает ее армянский коллега.

– Весь мир знает! – доносится откуда-то сзади возглас на английском.

Познаниям девушки никто не удивляется – всего пару недель назад Вика посещала Ереван и виделась там с лучшим футболистом страны Генрихом Мхитаряном из «Манчестер Юнайтед». Английский таблоид растиражировал фотографию из социальных сетей Виктории. Паре тут же приписали пылкий, но короткий роман.

Вопросы сыпались со всех сторон. Мексиканцу она рассказывала, как отлично провела время у него на родине и посещала матчи местной команды. С испанцами пыталась говорить на их языке. Камерунцам рассказывала, что знает, где находится их страна и объясняла, что не так давно на групповой стадии поддерживала их страну. Бразильцам намекала, что непременно хочет побывать в Бразилии и даже поздравила их команду с попаданием на чемпионат мира.

Но журналистам нужны были не ответы. Они не хотели отпускать такую красивую девушку, продолжая закидывать ее дежурными вопросами и ослеплять вспышками камер. Почти никто во время общения не смотрел Вике в глаза. Почему? Посмотрите видео.

Германия? Для Волгограда это нереально

Через несколько минут у стойки города Волгоград появилась Елена Исинбаева – посол этого города на ЧМ-2018, двукратная Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и рекордсменка мира.

Сегодня буду болеть за Чили. Мне нравится этот народ – очень темпераментные. Я в 2000 году в Чили выиграла чемпионат мира. Они очень хорошо меня встречали. Германия – тоже достойный соперник, так что чилийцам придется сложно.

– Чи-чи-чи! Ле-ле-ле! Выучили уже?

– Нет, я буду болеть по-другому – по-своему.

– Расскажите, как идет подготовка к чемпионату мира в Волгограде?

– Все идет полным ходом – в соответствии с графиком. Дороги ремонтируются, стадион – строится. Мы продумываем, где разместить зоны для фанатов и всех гостей. Уже построили одну часть аэропорта – скоро достроим другую.

– Какие команды хотели бы увидеть в своем городе на чемпионате мира?

– Бразилию – мне нравится эта сборная. Португалию, конечно же. Аргентину… Германию тоже хочется увидеть, но я знаю, что это нереально для нашего города – мы будем очень стараться. Вообще любую команду с радостью встретим, будем поддерживать, кричать – у нас горячие болельщики.

– За кого из футболистов болеете? Кто вам из футболистов больше всех нравится?

– Недавно на каком-то мероприятии в Цюрихе я познакомилась с Диего Марадоной. Теперь я понимаю людей и их возгласы, когда они его видят. Этот человек – легенда. Лионель Месси – мы с ним знакомились в 2007 году – вместе для рекламы снимались. Он – очень скромный человек – сложно представить, что он такой профессионал. Из наших лично знакома с Семаком – отличный человек, великолепный футболист, надеюсь, что теперь будет хорошим тренером. Еще с Александром Прудниковым очень хорошо общаемся. Надеюсь, что у него все получится в новом клубе. Все эти футболисты – звезды с большим именем, но в общении со мной очень простые и приятные.

Здесь Елена, конечно, поскромничала. Именами она может потягаться с любым из ныне живущих футболистов.

Привет усатому папе

За пару часов до матча удалось «поймать» практически родного для Петербурга бразильского форварда Халка, который долгое время выступал за местный «Зенит». Про «Зенит» его и спрашивали – Кубком конфедераций интересовались только иностранные коллеги. Ваш покорный слуга тоже задал вопрос – уж очень хотелось узнать, что в случае с Халком означал «жест Дзюбы», которым он отпраздновал один из голов своего клуба в чемпионате Китая. Самой популярной версией у нас в стране был «месседж» Луису Фелипе Сколари, тоже работающему в Китае – по аналогии с Дзюбой и Черчесовым.

– Нет. Гол забил Элкесон, а его папа носит вот такие усы (показывает). Вот мы и изобразили их поле гола – хотели передать папе Элкесона привет.

За Халком прошел Иван Саморано – легенда сборной Чили, чьи мечты исполняет нынешняя команда, вышедшая в финал третьего подряд крупного турнира.

Вообще ВИПов в этот день на стадионе хватало – ложа ломилась от сильных мира сего. Это, естественно, и вице-премьер Росси Виталий Мутко с губернатором Петербурга Сергеем Полтавченко; и президент ФИФА Джанни Инфантино с президентами пяти футбольных конфедераций; и президенты федераций футбола Чили, Германии, Франции, Англии; и главные тренеры сборных России (Станислав Черчесов) и Бразилии (Тите)

Были и легендарные футболисты: Диего Марадона, Роналдо, Самуэль Это’О, Марсель Десайи, АЛександр Кержаков, Алексей Смертин.