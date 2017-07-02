«Олл Блэкс» проигрывают в родных стенах, США поедет на Кубок мира

Минувший уик-энд оказался богатым на интересные и даже сенсационные события. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, что вы, возможно, пропустили из мира регби.

«Львы» показали свою ярость

Турне Британских и ирландских львов в Новую Зеландию подходит к концу. Теперь болельщиков ждало одно из главных событий – матч с основной сборной «Олл Блэкс». Первая встреча закончилась для «львов» сокрушительным поражением со счетом 30-12. В субботу утром британцы вышли на поле «Вестпак Стэдиум» в Веллингтоне, чтобы доказать своим фанатам, что приехали они за двадцать тысяч километров не зря. В самом начале встречи Сонни Билл Уилльямс оставил сборную Новой Зеландии в меньшинстве, получив красную карточку за удар плечом в голову. За что был «награжден» еще и месячной дисквалификацией. Четырнадцать игроков «Олл Блэкс» не смогли занести ни одной попытки в зачетную зону «львов». К счастью для новозеландцев, у них в составе есть Бьюден Баретт, магическая нога которого семь раз послала мяч точно со штрафных. «Львы» ответили точностью от Оуэна Фарелла и двумя попытками Таулупе Фалетау и Коннора Маррея. Итоговый счет 21-24 четко отразил вязкую игру на всех участках поля. Впервые за 12 лет Британские и ирландские львы одолели Новую Зеландию. По словам капитана Сэма Уорбертона, «лайонз» по силам одержать верх и в заключительном матче тура. Последняя встреча между Британскими и ирландскими львами и Новой «Олл Блэкс» состоится 8 июля в 10.35 по московскому времени.

США поедет на Кубок Мира – 2019

В ночь на воскресенье в группе «С» в компанию к сборным Англии, Франции и Аргентины добавился новый участник. Американские «орлы» обеспечили себе путевку на Кубок Мира 2019 года. В очной встрече против команды из Канады США занесли восемь попыток! И если счет после первой половины игры был не столь страшным (19-9), то итоговый результат говорит о колоссальном преимуществе «иглз» над соперником (52-16). Долан и Тауфете’е сделали по дублю, а МакГинти был точен в шести конверсиях из восьми. «Орлы» заняли заслуженное первое место от Америки на Кубке Мира, а главный тренер Джон Митчелл со спокойной душой покидает свой пост, выполнив задачу. У канадцев же еще остается шанс пробиться на «мундиаль». Для этого придется схлестнуться с неуступчивым Уругваем.



Борьба и разгром в Супер Регби

В минувшую субботу в рамках Супер Регби состоялись заключительные матчи 15-го раунда. «Кингз» на выезде смогли добыть свою пятую победу в турнире. «Короли» сломили сопротивление «Хагуарес» и к 73-й минуте вели со счетом 31-25. Хозяева поля «ягуары» смогли сократить разрыв до минимума, но отыграться времени не хватило. «Хагуарес» проиграли в восьмой раз и сравнялись по показателям с «Кингз».



В первом африканском дивизионе сражались «Читас» и «Стормерс». И вновь, как и в другом матче субботы, хозяева потерпели поражение. Во многом благодаря хэт-трику Колбе «штурмовики» ушли в отрыв в счете 26-17. «Гепарды» бросились отыгрываться и выиграли второй тайм 17-14, но этого оказалось недостаточно. Под конец встречи обе команды схлопотали по удалению. «Стормерс» укрепили свои позиции лидера первого африканского дивизиона.



Третьей встречей субботы стала игра между одной из лучших команд турнира «Лайонс» против беспросветных аутсайдеров «Санвулвз». Можно было предположить, что игра закончится поражением «волков», но чтобы таким! «Санвулвз» выглядели беспомощнее новорожденного котенка. «Львы» заносили попытки оптом и в розницу, на любой вкус и регбийные предпочтения. Итогом стал до неприличия разгромный счет 94-7! «Волки» продолжают погружаться на дно, а «Лайонс» сократили отрыв от «Крусейдерс» на два очка.



Взять реванш не удалось

Чемпионат России по регби продолжился матчем, в котором «Кубань» принимала соседа по турнирной таблице «ВВА-Подмосковье». В первой встрече сезона «военлетчики» потерпели поражение в родных стенах (14-28) и горели желанием взять реванш. После первой половины встречи «ВВА-Подмосковье» убедили зрителей, что ответа на обидный проигрыш во втором туре не будет. Счет на табло 13-0 в пользу «Кубани» оставлял мало шансов монинцам. Усилиями Скачко и Ходина счет стал крупным: 27-0. Единственное, что смогли записать себе в актив гости из Подмосковья – штрафная попытка, как утешительный приз несостоявшегося реванша. Итоговый счет: 27-7 в пользу «Кубани».

