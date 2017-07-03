«Зеленое» проклятье российских «семерочников»

Подошел к завершению третий этап Европейского Гран-при по регби-7 во французском Клермон-Ферране. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, каким выдался розыгрыш для сборной России.

Россияне отправились в живописный Клермон-Ферран в статусе победителей предыдущего этапа, проходившего в Лодзи. «Медведи» располагали 36 очками в общем зачете. Впрочем, столько же баллов оказалось и в активах соседей по турнирной таблице: Испании и Ирландии.

В одном «пуле» с россиянами оказались крепкие французы и англичане. Компанию также составила сборная Польши, которую можно было записать в явные аутсайдеры. В первом же матче наши регбисты убедили поляков в их статусе слабейших в квартете «А». «Медведи» с легкостью одержали победу со счетом 41-0. Единственная сборная, кому удалось потрепать нервы подопечным Андрея Сорокина на групповом этапе, оказалась Франция. «Ле Бле» в упорной борьбе все же потерпели поражение 17-14 и пропустили россиян на первое место в «пуле». Удивительно, но англичане на этом этапе соревновались не за выход из группы, а за титул слабейших с Польшей. Россияне одолели «алых роз» с разгромным счетом 39-7, пропустив лишь одну незначительную попытку.

Конечный результат группового этапа отразил положение команд в итоговой таблице. Непобедимыми оказались сборные России, Ирландии и Испании. Именно эти команды вышли в стадию плей-офф со стопроцентным набором очков.

На этапе четвертьфиналов соперниками дружины Андрея Сорокина стали бельгийцы. Ранее команда Бельгии заняла третье место в своей группе, с большим трудом обыграв лишь безнадежных итальянцев со счетом 14-15. Почему у «медведей» появились такие серьезные проблемы в очном противостоянии с бельгийцами – не понятно. Победа досталась в тяжелой борьбе и с разрывом лишь в одну попытку 12-7.

В полуфинале нашу сборную ждали регбисты из Германии. «Бундесманншафт» - стремительно развивающаяся команда. На российском этапе немцы были лишь седьмыми, на польском – пятыми. Забегая вперед, скажу, что на французском розыгрыше сборная Германии в итоге заняла четвертое место. Но сил на полуфинал «Манншафт» явно не хватило, несмотря на минутную расслабленность россиян при счете 12-0 в первом тайме. Тогда наши регбисты пропустили две попытки и дали сопернику уйти на перерыв при равенстве в счете. Во второй половине встречи «статус кво» был восстановлен. 31-17, и «медведи» отправляются в финал бороться за золото.

Вторым финалистом этапа в Клермон-Ферране стали до боли знакомые нам ирландцы. «Парни в зеленом» уже попортили кровь россиянам в Лодзи, заставили капитулировать в Москве. Настало время третьей серии противостояния этих команд. «Зеленые» провели обескураживающее начало матча и смогли занести сразу две попытки. Владимир Остроушко в конце первого тайма все же сократил отставание до трех очков. Надежда на победу замелькала, когда Денис Симпликевич совершил скоростной забег в зачетную зону ирландцев. Но, к сожалению, «зеленые» оказались быстрее и увереннее в своем желании победить. Итог: 14-17. «Медведям» остается довольствоваться лишь серебром.

Розыгрыш Гран-при еще не закончен. Впереди последний этап турнира, который пройдет в английском Эксетере. Тройка лидеров общего зачета остается неизменной: Ирландия, Россия и Испания. Разрыв между каждой из команд составляет лишь два очка! Стоит напомнить, что сборные, занявшие первое и второе место, выиграют заветные путевки на Кубок Мира в Лос Анджелесе. Верим, что одними из счастливых обладателей станут именно «медведи» Андрея Сорокина!