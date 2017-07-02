Зачем немцы прислали резерв? Уличить русских бездельников. Колонка Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о главном выводе из Кубка конфедераций.

Финал – в лучших исторических образцах чемпионата мира! Страсть против расчета. Порыв против выучки. Все тут у нас на Кубке конфедераций получилось очень по-настоящему.

А взрыхлишь да копнешь собственные ощущения – натыкаешься на почти не совместимое сочетание. Радость! И – стыд…

Приговор Леонида Слуцкого обжалован и отменен. Россия обожает футбол! Заполненные трибуны в Москве и Петербурге, Казани и Сочи доказывали это изо дня в день, из матча в матч. Другое дело, что футбол, в понимании людей, приходивших полюбоваться на Кубок конфедераций, - это забугорная диковина, которая в нашем краю не водится. Довольно было насладиться, к примеру, схваткой за третье место между Португалией и Мексикой. Наши-то многоумные эксперты талдычили о том, что матч по большому счету никчемный, а эти странные заполошные латинцы с далеких океанских берегов упивались футболом, словно после игры жизнь кончится!

Днем в воскресенье у нас была встреча с футбольным прекрасным. А вечером – с самым страшным, убийственным для российского футбольного сознания. Потому что звание абсолютного чемпиона мира – почему бы не назвать Кубок конфедераций именно так? – выиграла Германия. Резервным составом.

Что ничуть, уточню, не умаляет значимости турнира. Напротив, у меня нет полной уверенности, что первый состав чемпионов мира добился бы того же самого. Он все-таки в меру уже пресыщен(если пресыщенность вообще возможна в строгой немецкой натуре) – а для резерва покорение всех конфедераций на свете стало прорывом к величию. А почти параллельно с Кубком конфедераций германская молодежка выиграла чемпионат Европы.

Одно слово – немецкий конвейер, с которого вышколенные игроки сходят, словно полчища клонов, идеально приспособленных к потребностям высококлассных команд. К слову сказать, южноамериканские поэты футбола против сборной Лева хронически бессильны. На чемпионатах мира Аргентина и Бразилия были разбиты немцами в прах, так что чилийцы в нынешнем финале еще легко отделались.

А страшное, больно по нам ударившее, вот в чем. Немецкий конвейер был запущен в 2000-м. И совсем немного погодя, два-три года спустя, пришла новость и для российского футбола – в нем появились крупные деньги.

Что совершили за полтора десятилетия германские деньги, вложенные в футбольное дело, мы увидели на Кубке конфедераций. По аналогии с этим мощнейшим примером надо бы отчитаться и нашим. Бешеным. Вырос ли, обучен ли за 15 лет хоть один российский игрок, которого взяли бы во второй германский состав? Возможно, Головин, с натяжкой. Один – за полтора десятилетия…

Прокручены на российских задворках большого футбола сотни легионеров, от Ярошика до Паредеса. Ввинтились, кто в сытную, а кто и в шикарную жизнь, десятки персонажей, ловко на футболе паразитирующих.

И вот – момент истины. Кубок конфедераций и победа немцев подарили нам открытие: народ наш, в массе своей, российскую премьер-лигу футболом не признает. А на настоящий футбол он – всегда пожалуйста, и толпами!

И попробуйте теперь, после такого турнира и таких немцев, этот народный приговор опровергнуть, господа футбольные ловкачи и приживалы!