«Лучшие в мире? Так и есть!» Немцы – в чемпионской микст-зоне

Обладатели Кубка конфедерации отмечали важность победы в России, говорили о ярком будущем и ушли от разговоров по клубной теме.

«Судьям нужно дать время на адаптацию»

Самый короткий комментарий в смешанной зоне оставил Эмре Джан.

– Я очень-очень счастлив, – выговаривал полузащитник «Ливерпуля» на английском. – Каждый игрок проделал здесь невероятную работу. Сегодня у нас будет отличная ночь.

– Вы выиграли Кубок конфедераций, молодежная сборная стала чемпионом Европы.

– У Германии хорошие игроки. Мы можем не беспокоиться за наше будущее.

Джан долго пытался вымучить еще какой-то ответ, но вместо этого закончил общение.

– А теперь извините, мне надо идти к команде, – такому поступку Джана никто не стал возмущаться.

Второй представитель АПЛ Шкодран Мустафи был более приветливым.

– Нашу команду можно только похвалить, мы ведь обыграли очень опытных чилийцев, – говорил защитник «Арсенала», один из трех чемпионов мира в этой версии сборной. – Мы классно сделали свою работу. Мы даже вне поля были командой, поэтому мы заслужили победу на Кубке конфедераций. Мне очень приятен опыт этого турнира. Я ведь пропустил концовку клубного сезона.

– Йоахиму Леву наверняка было интересно работать с такой молодой сборной.

– Мы действительно стали отличной командой, мы всегда были вместе. За очень короткое время мы многому научились. До чемпионата мира еще год, поэтому каждому нужно заново доказывать право на место в составе. Вероятно, кто-то еще сможет выйти на уровень сборной. Наши тренеры настолько сильны, что зовут даже тех, кто на первый взгляд не выглядит кандидатом. Так было и со мной перед чемпионатом мира в Бразилии.

Нам нужно наслаждаться победой на Кубке конфедераций так, как будто мы помогали выиграть чемпионат мира!

– Как вы относитесь к видеоарбитрам?

– Это помогает, но нужно дать судьям время на адаптацию. Они должны принимать решения быстрее, но трудно было ожидать, что с первого раза все будет идеально. Хотя нововведение точно ценное.

«В России все было прекрасно»

– Мы доверяли друг другу, – объяснил триумф защитник Маттиас Гинтер, еще один чемпион мира. – У нас молодая команда, нам было важно сыграть на этом турнире. Хотелось показать, насколько мы хороши. Мы очень рады, что этот кубок теперь наш.

– Германия выиграла чемпионат мира, молодежный Евро и Кубок конфедераций. Может, вам дать три места на чемпионате мира?

– Не знаю (смеется). У нас отличное будущее. Посмотрим, что будет через год. У других стран также отличные национальные команды, они будут атаковать нас, и мы должны показать все свои лучшие качества.

– Думаете, остальные сборные недооценили вас?

– У этих команд тоже была молодежь, и ее ждет хорошее будущее. У нас есть командный дух, и в команде, повторюсь, все доверяют друг другу. Каждый был сконцентрирован на этом турнире. Мы постараемся показать свою лучшую игру в следующем сезоне.

– Сборная Германии – все еще лучшая в мире?

– Не знаю, посмотрим в следующем году. Но думаю, на данный момент так и есть.

– Как вам Россия?

– Прекрасная страна. Мы пожили в Сочи, там было 25 градусов, и нам очень понравилось. То же самое скажу и о Петербурге, все-таки выиграли здесь финальный матч. Все прекрасно.

– Что нужно улучшить к следующему году?

– Сначала мы хотим хорошо провести сезон в своих командах. Еще посмотрим, привлекут ли игроков из молодежной сборной. Также есть Ману Нойер, Тони Кроос, которые не играли здесь. Сегодня мы будем отмечать свой титул.

– Знаете, где будете играть в следующем сезоне?

– Да.

– В Дортмунде?

– Нет, – посмеялся Гинтер и ушел. Либо у защитника такое чувство юмора, либо так он показывает свою серьезность.

«Счастлив, что выиграли эту штуку»

– Этот матч стал хорошим уроком, – сказал еще один защитник Антонио Рюдигер. – Против всех латиноамериканских команд трудно играть. В итоге мы сделали то, что нужно было. Нам удалось использовать одну ошибку. Счёт всего 1:0, но самое главное – наша победа.

– Насколько этот турнир был полезен? Вы были вместе три недели, играли в разных стилях.

– Было нелегко. Ребята очень молодые, но во всех матчах мы играли как команда. Это было ключом к победе.

Попытались спросить про стиль, как противостоять сборной Чили, но Рюдигер не стал отвечать, так как не понял, что от него хотели. Зато вопрос о своем клубном будущем мимо не прошел.

– Сейчас меня не волнуют клубные дела. Надо наслаждаться победой, и сейчас я буду заниматься именно этим. А остальное… Посмотрим через пару недель.

– Через две недели будете в Лондоне?

– Не знаю, – в отличие от Гинтера Рюдигер не отшучивался.

Ларс Штиндль из менхенгладбахской «Боруссии» разделил первое место в списке бомбардиров Кубка конфедерации и наверняка привлек внимание более серьезных клубов. Но пока его не беспокоят по этой теме

– Не представляете, что значит играть в этой сборной, - радовался полузащитник. – Если бы пару недель назад мне сказали об этом, я бы не поверил. Мы молодцы. Сегодня было сложно. Чили сразу давили, первые минуты остались за ними. Но мы показали силу воли, ждали этого шанса. Мы бесконечно счастливы.

– Будет вечеринка?

– Я надеюсь. Наверняка что-то организовали (смеется).

– Как вам организация?

– Этот турнир восприняли очень серьезно, он замечательно организован. Мы все рады этому турниру, радовались каждому переезду из города в город. Я счастлив, что мы выиграли эту штуку.