«Лучшие в мире? Так и есть!» Немцы – в чемпионской микст-зоне
Обладатели Кубка
конфедерации отмечали важность победы в России, говорили о ярком будущем и ушли
от разговоров по клубной теме.
«Судьям нужно дать время на адаптацию»
Самый короткий комментарий в смешанной зоне оставил Эмре
Джан.
– Я очень-очень счастлив, – выговаривал полузащитник «Ливерпуля»
на английском. – Каждый игрок проделал здесь невероятную работу. Сегодня у нас
будет отличная ночь.
– Вы выиграли Кубок
конфедераций, молодежная сборная стала чемпионом Европы.
– У Германии хорошие игроки. Мы можем не беспокоиться за наше будущее.
Джан долго пытался вымучить еще какой-то ответ, но вместо
этого закончил общение.
– А теперь извините, мне надо идти к команде, – такому
поступку Джана никто не стал возмущаться.
Второй представитель АПЛ Шкодран Мустафи был более
приветливым.
– Нашу команду можно только похвалить, мы ведь обыграли
очень опытных чилийцев, – говорил защитник «Арсенала», один из трех чемпионов
мира в этой версии сборной. – Мы классно сделали свою работу. Мы даже вне поля
были командой, поэтому мы заслужили победу на Кубке конфедераций. Мне очень
приятен опыт этого турнира. Я ведь пропустил концовку клубного сезона.
– Йоахиму Леву
наверняка было интересно работать с такой молодой сборной.
– Мы действительно стали отличной командой, мы всегда были вместе. За очень короткое время мы многому научились. До чемпионата мира еще год, поэтому каждому нужно заново доказывать право на место в составе. Вероятно, кто-то еще сможет выйти на уровень сборной. Наши тренеры настолько сильны, что зовут даже тех, кто на первый взгляд не выглядит кандидатом. Так было и со мной перед чемпионатом мира в Бразилии.
Нам нужно наслаждаться победой на Кубке конфедераций так,
как будто мы помогали выиграть чемпионат мира!
– Как вы относитесь к
видеоарбитрам?
– Это помогает, но нужно дать судьям время на адаптацию. Они должны принимать решения быстрее, но трудно было ожидать, что с первого раза все будет идеально. Хотя нововведение точно ценное.
«В России все было прекрасно»
– Мы доверяли друг другу, – объяснил триумф защитник Маттиас
Гинтер, еще один чемпион мира. – У нас молодая команда, нам было важно сыграть
на этом турнире. Хотелось показать, насколько мы хороши. Мы очень рады, что
этот кубок теперь наш.
– Германия выиграла
чемпионат мира, молодежный Евро и Кубок конфедераций. Может, вам дать три места
на чемпионате мира?
– Не знаю (смеется). У нас отличное будущее. Посмотрим, что будет через год. У других стран также отличные национальные команды, они будут атаковать нас, и мы должны показать все свои лучшие качества.
– Думаете, остальные
сборные недооценили вас?
– У этих команд тоже была молодежь, и ее ждет хорошее будущее. У нас есть командный дух, и в команде, повторюсь, все доверяют друг другу. Каждый был сконцентрирован на этом турнире. Мы постараемся показать свою лучшую игру в следующем сезоне.
– Сборная Германии –
все еще лучшая в мире?
– Не знаю, посмотрим в следующем году. Но думаю, на данный момент так и есть.
– Как вам Россия?
– Прекрасная страна. Мы пожили в Сочи, там было 25 градусов, и нам очень понравилось. То же самое скажу и о Петербурге, все-таки выиграли здесь финальный матч. Все прекрасно.
– Что нужно улучшить
к следующему году?
– Сначала мы хотим хорошо провести сезон в своих командах. Еще посмотрим, привлекут ли игроков из молодежной сборной. Также есть Ману Нойер, Тони Кроос, которые не играли здесь. Сегодня мы будем отмечать свой титул.
– Знаете, где будете
играть в следующем сезоне?
– Да.
– В Дортмунде?
– Нет, – посмеялся Гинтер и ушел. Либо у защитника такое чувство юмора, либо так он показывает свою серьезность.
«Счастлив, что выиграли эту штуку»
– Этот матч стал хорошим уроком, – сказал еще один защитник
Антонио Рюдигер. – Против всех латиноамериканских команд трудно играть. В итоге
мы сделали то, что нужно было. Нам удалось использовать одну ошибку. Счёт всего
1:0, но самое главное – наша победа.
– Насколько этот
турнир был полезен? Вы были вместе три недели, играли в разных стилях.
– Было нелегко. Ребята очень молодые, но во всех матчах мы играли как команда. Это было ключом к победе.
Попытались спросить про стиль, как противостоять сборной
Чили, но Рюдигер не стал отвечать, так как не понял, что от него хотели. Зато
вопрос о своем клубном будущем мимо не прошел.
– Сейчас меня не волнуют клубные дела. Надо наслаждаться победой,
и сейчас я буду заниматься именно этим. А остальное… Посмотрим через пару
недель.
– Через две недели
будете в Лондоне?
– Не знаю, – в отличие от Гинтера Рюдигер не отшучивался.
Ларс Штиндль из менхенгладбахской «Боруссии» разделил первое
место в списке бомбардиров Кубка конфедерации и наверняка привлек внимание
более серьезных клубов. Но пока его не беспокоят по этой теме
– Не представляете, что значит играть в этой сборной, -
радовался полузащитник. – Если бы пару недель назад мне сказали об этом, я бы
не поверил. Мы молодцы. Сегодня было сложно. Чили сразу давили, первые минуты
остались за ними. Но мы показали силу воли, ждали этого шанса. Мы бесконечно
счастливы.
– Будет вечеринка?
– Я надеюсь. Наверняка что-то организовали (смеется).
– Как вам
организация?
– Этот турнир восприняли очень серьезно, он замечательно организован. Мы все рады этому турниру, радовались каждому переезду из города в город. Я счастлив, что мы выиграли эту штуку.
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция