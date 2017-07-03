«Сын судей», брат Уорда. Разбор боя, в котором «проиграл» Пакьяо

«Советский спорт» о поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном.

Бой прошел в австралийском Брисбене и завершился победой местного боксера единогласным решением судей: 117-111, 115-113, 115-113.

К чести Хорна, стоит сказать, что на бой с Пакьяо он вышел без всякого страха и ненужного уважения к сопернику. Словно австралийцу привезли на поединок не чемпиона мира, а какого-то боксера из ближайшего бара и задача Хорна состояла в том, чтобы показать сопернику: «Тебе здесь не рады».

Раунд 1

Активные действия начались с хорошей пристрельной атаки Хорна.

Но Пакьяо показал, что не впечатлен.

После не слишком яркого размена Хорн отпихнул Пакьяо, подтверждая не слишком почтенное отношение к заслуженному ветерану.

Затем Хорн прижал соперника к канатам и нанес несколько ударов. Впрочем, Пакьяо нашел, чем ответить даже из такого положения. Но первый раунд остался за хозяином ринга.

Раунд 2

Разведка получилась еще более длительной, чем в первом раунде. Завершилась она классным попаданием Пакьяо слева – с сильной руки. Далее филиппинец провел серию ударов.

И под конец раунда закрепил свое преимущество Мэнни новым точным попаданием слева.

Раунд 3

Начало раунда получилось бедными на события. Разве что Хорн часто работал подмышкой.

Пакьяо заставил его много промахиваться. Но и сам попадал нечасто, хотя под конец раунда у него прошел хороший удар справа.

Даже если у кого возникло желание отдать раунд австралийцу...

...Пакьяо на всякий случай добавил удар слева. Хорн на это ответил пулеметной очередью по воздуху.

Раунд 4

Четвертый раунд активнее начинает Хорн. Он проводит несколько атак.

Пакьяо сначала их сдерживает, а затем отвечает хорошим попаданием.

Затем филиппинец падает на ринг, но причиной этого стал не удар, а подножка Хорна.

В целом, раунд получается небогатым на события. Пакьяо боле точен был с дистанции, а Хорн чаще попадал вблизи, но делал это грязно.

Раунд 5

Главные действия в пятом раунде произошли в его начале. Пакьяо сам пригласил Хорн в атаку, прижавшись у канатов, и несколько ударов он пропустил.

Потом австралиец попадает еще раз и минимальный перевес в раунде ему удается удержать даже после небольшой рубки в концовке.

Раунд 6

Вначале шестого раунда лучше выглядит Хорн. Он зажимает Пакьяо и наносит хороший апперкот.

Затем происходит неумышленное столкновение головами. Оба боксера шли вперед. У Мэнни появилась сечка. И пока Пакьяо подсознательно пытался поберечься, Хорн небезуспешно развивал свое преимущество.

Далее Пакьяо пришел в себя и провел три хороших удара.

Но Хорн ответил свои попаданием «забрал» раунд.

Комментарий

За первую половину у меня счет по раундам равный 3-3. Но результат 4-2 в любую сторону допустим. Впрочем, Тедди Атлас поставил даже 5-1 в пользу Пакьяо. На мой взгляд, перебор.

Раунд 7

В седьмом раунде боксеры часто идут в размены, в которых определить победителя сложно.

Вот у Хорна проходит атака.

Вот Мэнни отвечает попаданием. И так весь раунд.

После размашистых ударов локтями со стороны Хорна, у Пакьяо появляется новая сечка.

Завершает раунд хорошей рубкой с обоюдными попаданиями. Этот отрезок оказался самым сложным для судейства. Счет 10-10 вполне отражает силу сторон. Будем предельно лояльны к Хорну и отдадим раунд ему.

Раунд 8

Активнее и точнее вначале раунда выглядит Пакьяо. Картина продолжается в течение всех трех минут.

Филиппинец даже опрокидывает Хорна. Хотя это, конечно, не нокдаун, а толчок.

Раунд 9

В девятом раунде австралиец откровенно «поплыл». Можно было ставить даже счет 10-8 в пользу Пакьяо. Так сделал Тедди Атлас. Но все-таки Хорн остался на ногах, поэтому 10-9.

После окончания раунда в угол австралийца подошел рефери и сказал, что остановит бой, если он продолжится в том же духе.

Раунд 10

Хорн сразу пытается показать, что готов. Но теперь он скорее имитирует удары, нежели наносит их.

А у Мэнни с ударами полный порядок. Раунд прошел под его диктовку.

Раунд 11

Только Хорн пришел в себя, как Пакьяо провел отличную «двоечку».

Ничего похожего австралийцу сделать не удалось. Он только три раза включил свою подмышку, чтобы потянуть время. И раунд проиграл.

Раунд 12

Впервые за десять минут Хорну удается провести хороший силовой удар.

А затем и еще один.

Но Мэнни ответил.

Раунд прошел во взаимной рубке. Его можно отдать Хорну.

Итог

При всем лояльном отношении к Хорну, итоговый счет 115-113 в пользу Пакьяо. При этом в пользу австралийца насчитано три спорных раунда, а Пакьяо получил только один.

То есть, при совсем наглом судействе можно допустить ничью, но более справедливым счетом был бы 116-112 или даже 116-111 в виду явного преимущества филиппинца в девятом раунде. Счет бокового судьи Ванески Ролдан 117-111 находится за гранью того, что к нашему времени смогло придумать человечество.

Очевидно одно, такое судейство будет продолжаться. И повториться еще не раз. В идеале судейскую систему нужно менять. Но кто это будет делать?

И, да, можно говорить, что Пакьяо действительно нужно завершить карьеру. Нельзя одновременно работать в сенате и заниматься боксом. Но это не отменяет того факта, что Хорна он победил и был ограблен судьями.