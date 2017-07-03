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«Спартак» – снова чемпион, а «Зенит» готовит еще один супертрансфер (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роберто Манчини
Роберто МанчиниФото: ФК «Зенит»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

До встречи через год

Сборная Германии впервые в истории выиграла Кубок конфедераций. С финальным свистком немцы вылетели на поле, как и положено в таких случаях, праздновать. За игроками последовал Йоахим Лев. А убитые горем чилийцы, создавшие огромное количество голевых моментов и за свою игру, эмоции, драйв заслужившие приз зрительских симпатий, покидали поле, едва сдерживая слезы. А кто-то и не сдерживал. Например, Диас, после ошибки которого Германия забила гол, разрыдался в микст-зоне.

– Нужно было играть стабильно, и моя ошибка привела к грустному результату. Мне тяжко осознавать эту ошибку. Эта ошибка – худшее, что я мог сделать как футболист…

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Фото: РФС

…Не все понимают природу негативного отношения, нелюбви к сборной России. Суть не в том, что наши парни плохо играют в футбол – в этом мы давно убедились и не требуем от них невозможного. А в том, что они живут в своем замкнутом, извращенном мире, где добродетели – человеческая глупость, бабки и понты. Они настолько избалованы и лишены чувства такта, что не понимают элементарных вещей – что можно, а что нельзя. Поэтому мы получаем «ваши ожидания – ваши проблемы», «мне что теперь, повеситься?», идиотские месседжы про усы, не менее идиотские посты «жду г*вна в комментах», вечеринки в Монте-Карло и море беззаботных улыбок.

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В этом и разница между нашими и, например, живыми, настоящими, прямодушными чилийцами, за которых хочется болеть и которым хочется сопереживать. Никто не просит наших игроков рыдать, как Диас. Можно подумать, это поможет. К тому же помним Смолова. Но если не умеете играть в футбол, то хотя бы научитесь правильно себя вести в такие важные моменты: не говорить лишнего, не совершать глупые поступки и вообще не отсвечивать. И не улыбаться на весь интернет на следующий день после вылета сборной.

Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

В финальном матче был установлен рекорд посещаемости турнира – 57268 человек. Российский Кубок конфедераций стал третьим в истории турнира по этому показателю – средняя явка составила 39269 болельщиков, а стадионы заполнились на 76,2%. Отличный результат.

1. Мексика (1999) – 60625
2. Бразилия (2013) – 50291
3. Россия (2017) – 39269
4. Германия (2005) – 37694
5. ЮАР (2009) – 36556
6. Япония/Корея (2001) – 34824
7. Франция (2003) – 30731
8. Саудовская Аравия (1997) – 20625

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К чемпионату мира Россия, кажется, готова.

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Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

Сводки межсезонья

После контрольного матча с «Вождовацем» игроки «Спартака» получили выходной. В воскресенье тренировался только Петкович, на днях прибывший в расположение команды.


Тем временем юниоры «Спартака» (игроки 2001 года рождения) выиграли чемпионат России, в финале обыграв сверстников из «Локомотива» (2:1).

Первую тренировку провел и Паредес, присоединившийся к «Зениту» 1 июля.



На втором сборе «Зенита» работают и Ерохин с Полозом.


Трансферные слухи продолжают сватать в «Зенит» самых разных европейских игроков. Питерцы, не договорившись с Маноласом, все еще ищут усиление в линию зобороны. Просочилась информация о защитнике «Шальке» Настасиче. Сайт transfermarkt.de оценивает 24-летнего серба, игравшего у Роберто Манчини в «Манчестер Сити», в 12 миллионов евро.


Завтра «Зенит» сыграет еще один контрольный матч – с «Аустрией».

К ЦСКА присоединились Васин, Головин и Дзагоев. Последний улетал в Сербию, где проходил курс реабилитации. Виктор Гончаренко уже анонсировал участие Алана в следующем контрольном матче с румынским «Вииторулом», который запланирован на 5 июля.


Этот румынский клуб вчера был обыгран «Краснодаром» (3:1). Вандерсон, который новичок, забил в дебютном матче.


«Ростов» в воскресенье провел сразу два спарринга. Во втором, где играла, можно сказать, основа, была повержена чешская «Млада» (3:1).

«Ахмат» уступил болгарскому «Лудогорцу» (0:2). Да, Космин Моци все еще в строю.


А «Рубин» сыграл вничью с голландским «Утрехтом» (1:1).

Бонус. Марадона стал хоккеистом

В Санкт-Петербурге, возможно, лучший футболист в истории облачился в хоккейную форму. А еще стало известно, что Диего хочет получить российское гражданство. Да и наших хочет тренировать, в чем сам признался. Почему бы и нет? Результата не будет, зато получится ярко, экстравагантно и очень интересно.

Марадона стал Мозякиным, влюбился в хоккей и забил за сборную России (видео)




Как же хорошо быть великим.

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Михаил Борзыкин
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