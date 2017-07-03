Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тю-тю из Вашингтона? Не дождетесь!» Как Россия и Америка боролись за Кузнецова

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Тю-тю из Вашингтона? Не дождетесь!» Как Россия и Америка боролись за Кузнецова
Фото: Sportsnet

Евгений Кузнецов взорвал рынок, получив сногсшибательный контракт от «Вашингтона» - $62,4 млн на восемь лет.

Как объявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, «Кузнецов – один из ведущих центрфорвардов НХЛ. Мы рады, что он остается в нашем клубе еще на восемь лет. Сложно найти игрока такого уровня, который находится на пике карьеры и способен сделать партнеров лучше. Евгений обладает потрясающей техникой, скоростью, упорством. Эти качества необходимы для того, чтобы побеждать в НХЛ».

…Когда говорилось о том, что кто-то из звезд НХЛ может переехать в Россию в будущем сезоне с прицелом на Олимпиаду, то больше всего верилось в Евгения Кузнецова. Нет, сам Кузя свою позицию обозначил четко, дав интервью еще в мае на чемпионате мира: «Переговоры по контракту идут, но я об этом особо не парюсь. Есть агент, который занимается такими вопросами, а моя задача – играть в хоккей. Реально ли, что я вернусь в КХЛ? Если за океаном буду не нужен, то конечно, придется ехать обратно».

Никто не сомневался в таланте Евгения. Весь вопрос был в том, «буду ли нужен». После того, как «Вашингтон» подписал Дмитрия Орлова, дав ему $30,6 млн на 6 лет, у столичного клуба осталось $12,46 млн под потолком зарплат. При этом надо подписать семерых игроков, включая Кузнецова.

Даже если всем остальным дать по контракту новичка, что нереально, то на Евгения совсем не осталось бы денег. «Вашингтон» мог обменять права на Кузнецова. А сам центрфорвард имел вариант уехать в Россию, потому что на него очень активно претендовал СКА. Переговоры шли до последнего дня, предлагались такие космические деньги даже по меркам НХЛ, что не будем их упоминать, чтобы не будоражить публику.

В общем, могло получиться «тю-тю» из столицы США, что любители знаков и теорий заговора увидели в невинном твите Кузнецова в инстаграме, когда он на паровозике катался с семьей.

🚂🚂🚂тю тюююю!

Публикация от Evgeny Kuznetsov (@kuzy092)

И теперь все упиралось в «Кэпиталз» - как они поступят в такой ситуации? Но генменеджер Маклеллан пошел по третьему пути. Он не стал менять Кузнецова или отпускать его в Россию, а начал разгружать свою платежную ведомость.

Не продлили контракт с ветераном Джастином Уильямсом, который получил $9 млн на два года в «Каролине». Обменяли в «Нью-Джерси» хорошего форварда Маркуса Юханссона, получив за 26-летнего игрока право выбора во втором и третьем раундах драфта-2018. Швед в следующем сезоне должен был заработать $4,6 млн.

Итого – сейчас у «Вашингтона» есть 14 подписанных игроков на следующий сезон. На контрактах все главные звезды.

Атака

Александр Овечкин ($9,5 млн)

Евгений Кузнецов ($7,8 млн)

Никлас Бэкстрем ($6,7 млн)

Ти-Джей Оши ($5,75 млн)

Ларс Эллер ($3,5 млн)

Том Уилсон ($2 млн)

Джей Бигл ($1,75 млн)

Бретт Коннолли ($1,5 млн)

Защита

Мэтт Нисканен ($5,75 млн)

Брукс Орпик ($5,5 млн)

Дмитрий Орлов ($5,1 млн)

Джон Карлсон ($4 млн)

Тэйлор Чорни ($0,8 млн)

Вратарь

Брэйден Холтби ($6,1 млн)

А свободных денег – только $9,2 млн. Нужно еще подписать талантливого нападающего Андре Бураковски, вратаря-резервиста Филиппа Грубауэра. Да и вообще набрать нормальных игроков, чтобы была глубина состава. Непростая задача для Маклеллана. Эх, куда-нибудь бы еще убрать Орпика и Эллера…

Но он вряд ли мог поступить иначе. Кузнецов – талантище. Ему только 25 лет. А когда Женя в ударе, то играет как бог. Вспомните позапрошлый регулярный чемпионат, в котором он набрал 77 (20+57) очков в 82 матчах. Да, начало последней регулярки не заладилось, в итоге получились 59 (19+40) очков в 82 матчах. Но как мне рассказывали, у Кузнецова была травма ноги, полученная, кажется, на Кубке мира, и это ему мешало.

Удачи дружище ✌️ все ещё впереди 💯 рад был встрече.

Публикация от Evgeny Kuznetsov (@kuzy092)

Короче говоря, «Вашингтон» не ошибся в выборе, и Кузнецов достоин этих $7,8 млн в год. Как я понимаю, сейчас Женя находится в Челябинске, где встречался со своим другом – боксером Сергеем Ковалевым. Еще восемь лет Кузя будет играть в США. Но родной дом он не забывает.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вашингтон» обменял Юханссона в «Нью-Джерси»Как сообщает официальный сайт «Вашингтона», клуб обменял форварда Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси Девилз».Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утраГермания – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Кузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларовКузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларовРоссийский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подписал новый контракт с «Кэпиталз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.Барри Троц: Орлов превратился в очень хорошего игрока, за это он получает деньгиГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал новый контракт российского защитника команды Дмитрия Орлова.«ЦСКА сделал очень серьезное предложение Орлову…» Все детали контракта-бомбы«ЦСКА сделал очень серьезное предложение Орлову…» Все детали контракта-бомбыОбозреватель «Советского спорта» беседует с агентом Марком Гандлером, чей клиент Дмитрий Орлов подписал новый контракт с «Вашингтоном».Агент Орлова: Дмитрий и «Вашингтон» были заинтересованы в долгосрочном соглашенииАгент российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова Марк Гандлер прокомментировал новый контракт игрока с клубом НХЛ.Орлов подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном»Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом. Об этом информирует официальный сайт клуба.Геннадий Тимченко: Слова Овечкина - это его желание. Но это нарушение контрактаПредседатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал желание нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина приехать на олимпийские игры 2018 года.Ти Джей Оши подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном»Нападающий сборной США Ти Джей Оши заключил новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».Как теперь Овечкин сдержит слово? Похоже, на Олимпиаде его не увидимКак теперь Овечкин сдержит слово? Похоже, на Олимпиаде его не увидимНХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата-2017/18. В нем нет окна на Олимпиаду в Пхенчхан.Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о новой реальности в КХЛ, к которой болельщикам надо привыкать.СКА договорился с «Трактором» об обмене прав на КузнецоваПетербургский СКА выкупит у челябинского «Трактора» права на нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?«Вашингтон» защитил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова от драфта расширения. Что это значит?«Вашингтон» защитил Овечкина, Кузнецова и Орлова перед драфтом расширения«Вашингтон» перед драфтом расширения предоставил список защищенных игроков. Об этом сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян в твиттере.Александр Овечкин: Хотел поговорить с Путиным о судьбе «Кузни» и «Динамо»Александр Овечкин: Хотел поговорить с Путиным о судьбе «Кузни» и «Динамо»Обозреватель «Советского спорта» выяснил у Александра Овечкина, какой вопрос именитый форвард хотел задать Президенту РФ на «Прямой линии».«Калгари» отправил запрос «Вашингтону» по обмену ОвечкинаКак сообщает Twitter RumorBreak, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может перебраться в «Калгари».Борис Майоров: Не надо Овечкину геройствовать и совершать демарши в НХЛБорис Майоров: Не надо Овечкину геройствовать и совершать демарши в НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что форварду Александру Овечкину не стоит ссориться с НХЛ из-за участия в ОИ-2018.«Вашингтон» намерен предложить долгосрочные контракты Кузнецову и Орлову«Вашингтон» рассчитывает сохранить в составе форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, сообщает официальный сайт НХЛ.«Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии СШАКлубы национальной хоккейной лиги «Вашингтон» и «Торонто» 3 мая 2018 года проведут матч на открытом воздухе стадиона Военно-морской академии СШАв рамках «Стадионной серии», сообщает официальный сайт НХЛ.Эх, нам бы Кузю в КХЛ! Топ-5 игроков, за которых надо бороться перед ОИ-2018Эх, нам бы Кузю в КХЛ! Топ-5 игроков, за которых надо бороться перед ОИ-2018Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о ключевых хоккеистах сборной России, которых хотелось бы заманить в КХЛ .
Теннис
Александрова и Родина поднялись на три позиции в рейтинге WTA
Формула-1
День в истории: Себастьяну Феттелю – 30!
Хоккей
Кузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларов
Плавание
Ефимова завоевала два золота во Франции
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости