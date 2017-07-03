«Тю-тю из Вашингтона? Не дождетесь!» Как Россия и Америка боролись за Кузнецова

Евгений Кузнецов взорвал рынок, получив сногсшибательный контракт от «Вашингтона» - $62,4 млн на восемь лет.

Как объявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан, «Кузнецов – один из ведущих центрфорвардов НХЛ. Мы рады, что он остается в нашем клубе еще на восемь лет. Сложно найти игрока такого уровня, который находится на пике карьеры и способен сделать партнеров лучше. Евгений обладает потрясающей техникой, скоростью, упорством. Эти качества необходимы для того, чтобы побеждать в НХЛ».

…Когда говорилось о том, что кто-то из звезд НХЛ может переехать в Россию в будущем сезоне с прицелом на Олимпиаду, то больше всего верилось в Евгения Кузнецова. Нет, сам Кузя свою позицию обозначил четко, дав интервью еще в мае на чемпионате мира: «Переговоры по контракту идут, но я об этом особо не парюсь. Есть агент, который занимается такими вопросами, а моя задача – играть в хоккей. Реально ли, что я вернусь в КХЛ? Если за океаном буду не нужен, то конечно, придется ехать обратно».

Никто не сомневался в таланте Евгения. Весь вопрос был в том, «буду ли нужен». После того, как «Вашингтон» подписал Дмитрия Орлова, дав ему $30,6 млн на 6 лет, у столичного клуба осталось $12,46 млн под потолком зарплат. При этом надо подписать семерых игроков, включая Кузнецова.

Даже если всем остальным дать по контракту новичка, что нереально, то на Евгения совсем не осталось бы денег. «Вашингтон» мог обменять права на Кузнецова. А сам центрфорвард имел вариант уехать в Россию, потому что на него очень активно претендовал СКА. Переговоры шли до последнего дня, предлагались такие космические деньги даже по меркам НХЛ, что не будем их упоминать, чтобы не будоражить публику.

В общем, могло получиться «тю-тю» из столицы США, что любители знаков и теорий заговора увидели в невинном твите Кузнецова в инстаграме, когда он на паровозике катался с семьей.

🚂🚂🚂тю тюююю! Публикация от Evgeny Kuznetsov (@kuzy092) Июн 13 2017 в 4:27 PDT

И теперь все упиралось в «Кэпиталз» - как они поступят в такой ситуации? Но генменеджер Маклеллан пошел по третьему пути. Он не стал менять Кузнецова или отпускать его в Россию, а начал разгружать свою платежную ведомость.

Не продлили контракт с ветераном Джастином Уильямсом, который получил $9 млн на два года в «Каролине». Обменяли в «Нью-Джерси» хорошего форварда Маркуса Юханссона, получив за 26-летнего игрока право выбора во втором и третьем раундах драфта-2018. Швед в следующем сезоне должен был заработать $4,6 млн.

Итого – сейчас у «Вашингтона» есть 14 подписанных игроков на следующий сезон. На контрактах все главные звезды.

Атака

Александр Овечкин ($9,5 млн)

Евгений Кузнецов ($7,8 млн)

Никлас Бэкстрем ($6,7 млн)

Ти-Джей Оши ($5,75 млн)

Ларс Эллер ($3,5 млн)

Том Уилсон ($2 млн)

Джей Бигл ($1,75 млн)

Бретт Коннолли ($1,5 млн)

Защита

Мэтт Нисканен ($5,75 млн)

Брукс Орпик ($5,5 млн)

Дмитрий Орлов ($5,1 млн)

Джон Карлсон ($4 млн)

Тэйлор Чорни ($0,8 млн)

Вратарь

Брэйден Холтби ($6,1 млн)

А свободных денег – только $9,2 млн. Нужно еще подписать талантливого нападающего Андре Бураковски, вратаря-резервиста Филиппа Грубауэра. Да и вообще набрать нормальных игроков, чтобы была глубина состава. Непростая задача для Маклеллана. Эх, куда-нибудь бы еще убрать Орпика и Эллера…

Но он вряд ли мог поступить иначе. Кузнецов – талантище. Ему только 25 лет. А когда Женя в ударе, то играет как бог. Вспомните позапрошлый регулярный чемпионат, в котором он набрал 77 (20+57) очков в 82 матчах. Да, начало последней регулярки не заладилось, в итоге получились 59 (19+40) очков в 82 матчах. Но как мне рассказывали, у Кузнецова была травма ноги, полученная, кажется, на Кубке мира, и это ему мешало.

Удачи дружище ✌️ все ещё впереди 💯 рад был встрече. Публикация от Evgeny Kuznetsov (@kuzy092) Июл 2 2017 в 12:13 PDT

Короче говоря, «Вашингтон» не ошибся в выборе, и Кузнецов достоин этих $7,8 млн в год. Как я понимаю, сейчас Женя находится в Челябинске, где встречался со своим другом – боксером Сергеем Ковалевым. Еще восемь лет Кузя будет играть в США. Но родной дом он не забывает.