«Думаю, дверь в «Зенит» для меня открыта». Халк – о Китае и возвращении в Россию

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк в эфире VK Live – о Кубке конфедераций, Роналдо, Марадоне и предстоящем чемпионате мира в России.

«Бразилия могла бы выставить и 10 составов на любой турнир»

– Как вам финал Кубка конфедераций, который вы посетили?

– Он мне очень понравился. Болел я за сборную Чили и в какие-то моменты не узнавал эту команду, потому что они могут играть еще сильнее. Жалко, что исход решила всего одна ошибка.

– За сборной Чили всегда ездит такое огромное количество болельщиков?

– Их действительно было много, но южноамериканские болельщики всегда ездят за своими странами. Думаю, их привлекло и то, что турнир проходил в России и конкретно в Петербурге, ведь тут хорошо принимают гостей. А также есть много мест, которые хочется посетить.

– Бразильских болельщиков через год тоже будет много?

– Несомненно. Они с радостью познакомятся с Россией, как и многие другие болельщики со всего мира.

– Вы приняли участие в закрытии Кубка конфедераций в России. Какие у вас остались впечатления от участия в этом турнире в 2013-м?

– Я очень рад, что ФИФА пригласила меня принять участие в церемонии. Турнир тогда был замечательный, а в финале мы обыграли чемпионов мира из Испании. Это был особенный момент.

– На финале были Роналдо и Марадона. Как вы к ним относитесь?

– Это легенды мирового футбола. Я знал их и раньше. С Роналдо мы иногда видимся и общаемся. С Марадоной мы разговаривали всего несколько раз, но он очень хорошо меня принимал.

– Кто для вас лучший игрок в истории бразильского футбола?

– Для меня это Роналдо. Он феноменальный футболист, потому что проходил через многие трудности и возвращался в футбол и восхищал всех.

– Роналдо немного прибавил в весе. У вас есть какая-то диета?

– Диеты нет, но я стараюсь правильно питаться. Когда я закончу играть, подумаю об этом тоже. Думаю, буду следить за собой.

– Думали о том, сколько вы хотите еще играть в футбол на профессиональном уровне?

– Сложно ответить на этот вопрос. Буду играть, пока буду чувствовать себя хорошо физически. Когда я пойму, что не могу играть все 90 минут, задумаюсь об уходе.

– Германия выиграла Кубок конфедераций вторым составом. Бразилия так смогла бы?

– Без сомнения. Все знают, что Бразилия может выставить и 10 составов. И каждый может выиграть крупный турнир.

«В Китае везде огромные толпы людей. Я не ожидал. что их так много»

– Как вам новый стадион?

– Я очень хотел поиграть на нем, но мне не удалось этого сделать. Я постоянно видел, как он строился, а теперь смог посмотреть на него изнутри. Надеюсь, «Зенит» добьется многих побед на новой арене.

– Испытали чувство ностальгии, когда вернулись в Петербург?

– Конечно, ведь я провел здесь четыре замечательных года. Я несу Петербург в своем сердце и возвращаюсь сюда при первой же возможности.

– Как вам Китай?

– Мне все нравится, приняли меня хорошо. Я, и моя семья, живем там с удовольствием.

– Китайские традиции и культура пока странные для вас?

– Во всех странах есть разные культуры, к которым надо привыкать. Китайцы, когда видят нас, тоже, наверное, не сразу привыкают к нам.

– Какое самое главное бытовое впечатление у вас от Китая?

– Думаю, это количество людей. Везде огромные толпы людей. Я знал, что в Китае их много, не думал, что настолько.

– В Порту или Петербурге вы бывали в китайских ресторанах?

– В Порту я иногда ходил в них. Я люблю разнообразие в еде, поэтому часто пробую что-то новое. Определенных блюд я не знаю, но китайская девушка, которая живет в нашем доме, постоянно готовит разные странные, но вкусные китайские блюда.

– Виделись ли вы с Акселем Витселем в Китае?

– Да, конечно. Перед переходом в китайский клуб он звонил мне и советовался. Аксель очень доволен тем, как у него складывается китайская карьера. В нашем очном матче я не забил пенальти, поэтому немного помог его команде.

– Что скажете об уровне чемпионата Китая?

– Сравнивать с Европой трудно, это очень другой футбол, но уровень растет. Думаю, через 10-15 лет в Китае будет футбол мирового уровня.

– Как справляетесь с языковым дефицитом?

– Мне не повезло с языками, но повезло с городами. Петербург и Шанхай – отличные города. На поле я общаюсь со всеми одинаково.

– Вашей семье нравится жить в мегаполисах?

– Очень! Нас отлично принимали везде, где мы живем.

– Есть ли шанс у болельщиков увидеть вас в составе «Зенита»?

– В жизни все возможно, я всегда храню «Зенит» в своем сердце. Почему бы и не вернуться? Думаю, дверь в «Зенит» для меня открыта.

– Смотрите матчи «Зенита»?

– Я слежу за «Зенитом», но из-за разницы во времени не всегда удается смотреть игры. Но я очень болею за свою бывшую команду.

– С кем-то общаетесь из бывших партнеров?

– Конечно, в основном с иностранцами. Также иногда переписываемся со Смольниковым. У меня очень добрые отношения со всеми, поэтому я всегда очень рад с ними пообщаться. Еще отмечу Анюкова, нам сложно было общаться с ним на английском, но к концу моего пребывания в России нам это удалось.

«Не могу представить, что Аргентина не попадет на ЧМ»

– Какой самый неуступчивый защитник, против которого вам удавалось играть?

– Сложно ответить на этот вопрос. Защитнику всегда сложнее, чем игроку атаки.

– Часто есть защитники, которые занимаются на поле провокациями. Как с ними бороться?

– Такие игроки всегда есть. Важно концентрироваться на игре и не давать выходить из себя. Если кровь вскипает, можно принять неверное решение.

– Как бороться с симуляциями?

– Сейчас стало сложнее симулировать, ведь стало очень много камер. Думаю, контроль над симулянтами стал лучше.

– Сборная Бразилии принимала прошлый ЧМ. Что вы посоветуете игрокам сборной России на ближайшем чемпионате?

– Самый главный положительный момент – вы будете играть дома, но огромное давление есть, да. Но давление не со стороны болельщиков, а прессы. Самое главное – начать турнир хорошо.

– Назовите три фаворита ближайшего ЧМ.

– Германия, Бразилия, Аргентина, Испания. Очень много хороших команд, сложно назвать только три.

– Можете представить, что сборная Аргентины не попадет на чемпионат мира?

– Им действительно непросто, но не могу представить такой расклад.

– В Бразилии будут рады или нет?

– Сложно сказать. С одной стороны, одного из главных соперников не будет. Но с другой – как же чемпионат мира без такой красивой команды?

– У вас один из самых сильных ударов в мировом футболе. Как вам это удается?

– Специально я никак это не тренировал. Просто смотрел на своих кумиров и старался повторять за ними.

– Некоторые считают нынешнюю сборную Бразилии фаворитом ближайшего чемпионата мира.

– Наша команда выступает отлично, мы заранее квалифицировались на ЧМ. Очень много сильных молодых игроков, которых прекрасно принимают болельщики. Думаю, наша сборная всегда фаворит.

– Как вы справлялись с критикой, которая была после поражения от Германии в полуфинале домашнего чемпионата мира?

– Это был ужасный момент в истории нашей сборной. Я до сих пор не могу объяснить, почему так произошло. Думаю, такой матч случается один раз в миллион лет.

– Говорят, в России 150 миллионов тренеров сборной. В Бразилии так же?

– Мы все время шутим на этот счет, что болельщики критикуют нас, но ничего не понимают в футболе.