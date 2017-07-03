«Я не убил его только, чтобы вернуться в Россию. Тогда его и найду»

«Советский спорт» пообщался с чилийским фанатом, ставшим героем видео с троллем из Германии.

Вчера «Советский спорт» на своем канале в YouTube опубликовал видео немецкого фаната, который издевается над чилийцами после того, как Германия в весьма неоднозначном финале Кубка конфедераций с минимальным счетом переиграла южноамериканцев.

Но настоящим героем видео стал не гарцующий «фатер» семейства из Германии, а один из чилийских фанатов, который еле сдержался, чтобы не ответить на обидные выходки немецкого фаната не словом, а делом, если проще – дать в морду. Вы только посмотрите на его лицо.





Уже после того, как видео прерывается, чилиец вынужден уйти в другой конец сектора, чтобы быть как можно дальше от троллившего его немецкого фаната. Но даже оттуда он продолжил сверить почтенного бюргера в национальной рубашке своим холодным как сталь взглядом.

Германия превыше всего

Кстати, немец мог выхватить еще раньше – от питерских фанатов. На протяжении всего матча он, надрывая горло орал: «Дойчланд, Дойчланд, убер аллес!» В переводе эти слова безобидны и к сервису такси «Убер» не имеют никакого отношения: «Германия, Германия, превыше всего». Чтобы понять, в чем соль, нужно знать историю «Песни немцев» – государственного гимна Германии, слова которого написаны на музыку Гайдна.

Та часть песни, которую выкрикивал немецкий болельщик – это начало первой строфы. Она использовалась в качестве государственного гимна при нацистском режиме Гитлера. Именно с этими словами в дни Великой отечественной войны немецкие солдаты шли осаждать Ленинград.

Позже эти слова самими немцами были исключены из гимна, запрещены, чтобы он перестал ассоциироваться с фашизмом и Гитлером. Однако по сей день многие немецкие фанаты поют именно его, когда слышат свою национальную музыку. Иногда за это можно и получить, особенно в Санкт-Петербурге.

Найду – убью

Но речь сейчас не об этом. Уже на выходе со стадиона на Крестовском острове внимание к себе привлек чилиец, сидящий на бордюре, понурив голову, скрытую под флагом своей страны.

– Не убивайся так. Вам просто не повезло. Весь стадион болел за Чили – Россия полюбила вашу команду.

Каково же было удивление, что из под флага показалось лицо того самого чилийского фаната, который на трибунах проявил чудеса сдержанности.

– Нельзя так относиться к поражениям. Я еще долго не смогу прийти в себя.

Его зовут Марсело. Прилетел из столицы и крупнейшего города страны – из Сантьяго. Чем занимается на родине – говорить не стал.

– Думал, что вы убьете этого немца на трибуне.

– Так и было бы. В любой другой ситуации я хотя бы попытался это сделать. Но я очень хочу вернуться в Россию через год. У нас сейчас «золотое поколение». Мы можем стать чемпионами. Я себе никогда не простил бы, если бы не приехал в Россию через год. А сейчас эти ваши паспорта болельщиков… Он просто свинья – так себя вести. А ведь до этого пожал мне руку. Ничего, если судьба сведет наши команды в одном городе на чемпионате мира – я его найду.

– Как вам Россия?

– Великолепная страна. Я не смотрю на достопримечательности, уровень жизни… Я смотрю на людей. У вас замечательные люди, хотя на первый взгляд может показаться иначе. И дело даже не в том, что я выпил в России много водки. Просто мне всегда приходили на помощь. И когда я опоздал на свой поезд, и когда не мог найти свою гостиницу. В Москве меня даже пустили переночевать у себя – поздно было куда-то ехать, и дорого – на такси.

– Дорого было прилетать сюда. По сравнению с этим такси – пустяк.

– Чтобы прилететь сюда я потратил все свои деньги. Еще перед кубком Америки, тем, который проходил в США, я продал квартиру – знал, что предстоит много путешествовать. Россия – это не Бразилия. Все деньги я положил в банк, арендовал халупу и работал без отпуска два года – только на Кубок слетал. Жил на зарплату, а проценты со счета откладывал на путешествия.

– Я видел, как чилийцы отдыхали в самом центре Москвы – в дорогом ресторане.

– Там пиво дешевое. Сначала мы пили его и все было нормально. Потом уже перешли на крепкий алкоголь – сложно было себя контролировать – мы праздновали победу. После того, как увидел счет, пришлось экономить на всем – даже поменять отель на более дешевый – жить с друзьями. Такие турниры сближают.

– Я слышал, что многие чилийцы могут путешествовать месяцами. Не знал, что у вас такая богатая страна. Мы себе этого позволить не можем.

– У нас есть богатые люди. Но те, о ком вы говорите – сорвиголовы. Они вкалывают несколько лет без отпуска, а потом могут уволиться и уехать из страны хоть на полгода. Они едут в Европу, гуляют там. Если деньги подходят к концу – могут отправиться в Испанию, там найти подработку, пожить в Испании месяц и поехать гулять дальше. Мы не чураемся никакой работы – можем тарелки мыть, можем детей няньчить.

– В России не пытались найти работу?

– Здесь с этим сложно – никто не говорит по-испански. Мало кто говорит по-английски. Меня просто не возьмут. Парни, у которых я ночевал в Москве работают барменами. У них смешная зарплата. Даже по сравнению с посудомойками в Испании.

– Бармен в России – хорошая работа. Можно продавать коктейли мимо кассы – так все и делают.

– Я бы не смог так работать. Половина коктейлей мимо кассы оказывалась бы у меня в животе, – здесь Марсело впервые улыбнулся.

– Сегодня удалось пообщаться с Иваном Саморано. Он говорит, что это поколение сильнее его.

– Он – великий игрок. Легенда. Его плакат до сих пор висит у меня в квартире – с 1998 года его храню – это было его золотое время. Сейчас у нас таких нападающих нет. Но тогда в команде не было Алексиса Санчеса, Артуро Видаля, Клаудио Браво. У нас было только два нападающих – Саморано и Салас. Мало кто тогда играл в Европе. С этим даже Кубок Америки не выиграть.

– В какой город в России хотели бы вернуться?

– В Казань. Я не был в Сочи – мексиканцы рассказывали об этом городе много хорошего. Зато я был во всех остальных городах и мне больше всего понравилась Казань. Дело в людях – я уже говорил. В Казани больше dсего были рады нас видеть. Москва – слишком большая, там теряешь себя Но хороших людей можно найти и там. В Санкт-Петербурге хорошо, но я не так много здесь успел побыть. Зато в Казани была самая хорошая атмосфера.