Место под солнцем. О статистике выступления сборной России на Кубке конфедераций

Мы все живем в мире рейтингов и условностей. Так уж устроено человеческое сознание, что все индивидуумы волей-неволей выстраиваются в нем в определенную иерархию. Кто-то умнее, кто-то сильнее, кто-то удачливей, кто-то болтливее, кто-то богаче. А кто-то просто лучше умеет играть в футбол. И потому все дальнейшие рассуждения должны быть выстроены именно от этого факта. Можно сколько угодно говорить об имперских амбициях и стучать себя кулаком в грудь, но статистика – вещь упрямая. А любой рейтинг есть прямое ее отражение. С ним не поспоришь. И домашний Кубок конфедераций тому наглядное подтверждение.

Выступление сборной России на домашнем Кубке конфедераций полностью соответствовало ее нынешнему положению в рейтинге (63-е место в рейтинге ФИФА). Напомним, что за все время проведения данного турнира лишь третий раз команда-хозяйка не смогла преодолеть барьер группового этапа: ранее в 1997 году Саудовская Аравия и в 2001 году – Южная Корея не смогли выбраться из группы. А начиналось всё достаточно радужно – мы достаточно уверенно справились с более слабой Новой Зеландией (95-е место в рейтинге ФИФА), но, к сожалению, затем ожидаемо уступили вышестоящим Португалии (8-е место) и Мексике (17-е место). Разговоры о том, что португальцев, дескать, мы уже недавно обыгрывали (в товарищеском матче в ноябре 2015, когда гол Широкова в конце встречи принес нам победу 1:0), и потому имели полное право на успех в матче с ними, являются скорее способом выдать желаемое за действительное. Чемпионами Европы просто так не становятся. Если ты на первом месте, значит, тебя никто не смог обыграть. Простая формальная логика. А если никто не смог, то почему это должны сделать именно мы?

Можно взять и еще один факт из упрямой статистики. Меньше, чем сборная России (3 гола), на групповом этапе Кубка конфедераций забили только Новая Зеландия (1 гол) и Камерун (2 гола). Сборная Австралии вообще сумела забить абсолютно всем своим соперникам – в сумме 4 гола, два из которых финалисту Кубка конфедераций – сборной Германии, и это очень достойный показатель для команды, которая не сумела выйти из группы. Помимо всего прочего, меньше сборной России (9 ударов в створ за три матча) из всех 8 команд-участниц турнира, в створ ворот била только одна – сборная Камеруна (6 ударов в створ). Да, все мы видели, что сборная России не была равнодушной. Что те игроки, которые выходили на поле, старались выложиться и проявляли самые искренние эмоции после поражений. Но в истории остается результат. Пройдет 10 лет, и все эмоции будут забыты. Потому что для того, чтобы снова попасть на Кубок конфедераций, россиянам нужно будет что-то выиграть. А до этого сейчас очень и очень далеко.

Безусловно, можно вспомнить о каких-то кадровых потерях сборной России. О тех, кто не попал в заявку национальной команды по тем или иным причинам. Это хорошая отговорка, но это – лишь отговорка. Потому что у сборной Германии второй состав – не слабее, чем наш первый. И если бы в нашей группе по воле жребия оказались бы не Мексика с Португалией, а Германия с Чили, то ситуация принципиально не изменилась бы. Потому как именно эти команды, а не наши соперники по группе в итоге вышли в финал.

Кубок конфедераций наглядно показал, что в футбольной России пора многое поменять. Если, конечно, мы в целом как страна для этого созрели. Строительства стадионов и бесконечной демагогии о пользе занятий спортом здесь явно недостаточно. Нужны конкретные, жесткие, реальные шаги. И дело даже не в пресловутом лимите на легионеров. Дело в психологии всех вовлеченных в футбольное действие персонажей. Из года в год мы не можем принять как должное факт, что зимой в России сложно играть в футбол. И что если в Москве и Санкт-Петербурге поля могут позволить играть в ноябре и (упаси, Боже) декабре, то в Новосибирске, Самаре и Томске это уже проблема. Совершенно непонятно, почему нельзя дать сыграть командам из Сибири и Урала на своих полях в теплое время года. Ну, проведут они серию из 5-6 домашних матчей подряд. А потом серию из 5-6 выездных. Кто пострадает от этого? Зритель? Команды? РФПЛ? Но почему-то сесть и составить разумный календарь внутреннего чемпионата никто не стремится. Проще заставить клубы искать резервные города и поля. Проще заставить работать всех вокруг, но не себя самого.

По тому же принципу живут и российские футболисты. Зачем ехать в Европу, где при определенном раскладе нужно играть 60 матчей в сезон, когда можно сыграть 30 и при этом заработать гораздо большие деньги? А свои 100 голов можно забить не в матчах против «Баварии» или «Ювентуса», а против «Урала» или «Томи». Это намного проще. Но тогда и удивляться, что сборная занимает 63-е место в рейтинге ФИФА, не стоит. Если вы ничем не покорили ни мир, ни Европу, откуда взяться хорошему рейтингу?

Совершенно не завидуем Станиславу Черчесову. Ему предстоит провести со сборной новую серию товарищеских матчей, где нужно будет пытаться наигрывать костяк команды. Чтобы к лету 2018 года явить миру более-менее боеспособный коллектив. Дальнейшие перспективы у команды далеко не радужные. С таким рейтингом нам точно будет выпадать 2-3 серьезных соперника при любой жеребьевке, в матчах с которыми нам может просто не хватить мастерства. Схема «Ура! Да здравствует!» уже давно не работает. Никто не захочет просто так уступать свое место под солнцем.