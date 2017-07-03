Как тренироваться на даче. Воркауты, программы, рекомендации

Отпуск или выходные на даче – не повод бросать тренировки. Как заниматься на даче, как организовать «дачный» спортзал из подручных материалов – советы и рекомендации от «Советского спорта».

Спортзал на даче

У каждого дома почти наверняка есть пара гантелей или гиря, которая осталась в наследство от отца. Не поленитесь – отвезите эти снаряды на дачу: они составят основу вашего «тренировочного зала».

Кроме того, пригодятся различные негабаритные снаряды: скакалка, турник, TRX-петли, сэндбэг. Если хотите обойтись по минимуму – возьмите только первые два снаряда из этого списка.

Не стесняйтесь в качестве отягощений использовать подручные средства: куски бревен (идеальны для трастеров и взятий на грудь с пола), кирпичи, старые покрышки, ведра с водой или камнями. Именно так растили свои мышцы атлеты в СССР – не имея ни модных тренажеров, ни спортпита.

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Поддерживать форму на даче можно и совсем без оборудования: используя круговые тренировки с весом собственного тела. Такой тренинг не займет много времени, но поможет держать мышцы в тонусе и запустит метаболические процессы.





Воркаут №1 для дачи

Оборудование: без оборудования, только собственный вес

Как делать: выполняйте «лесенкой» четыре упражнения одно за другим – приседания, отжимания, скручивания на пресс и берпи. Всего нужно выполнить 5 подходов. Постарайтесь делать их без перерыва, один за другим (или с минимальными перерывами, когда они требуются). Первый подход – 50 повторений каждого упражнения, второй – 40, третий – 30, четвертый – 20, пятый – 10.

Детали: масштабируйте нагрузку, подгоняйте ее под себя. Если на первых порах количество повторов покажется запредельным, снизьте его. Начните делать с 40-30-20-10 повторений в 4 подходах. Почувствовали себя более уверенно, добавили еще один подход с 50 повторами. Старайтесь завершать воркаут за минимальное время и постоянно улучшать его.

Эффект: сочетание базовых упражнений – приседов и отжиманий позволит прокачать одновременно верх и них тела. Вы почувствуете, как ваши мышцы надуваются от притока крови: на сленге культуристов это называется «пампинг».

Большое количество скручиваний на пресс в сочетании с берпи (которые считают одним из самых суровых и энергозатратных упражнений) «сожгут» все съеденное за обильными дачными обедами.





Воркаут №2 для дачи

Оборудование: гантели (или гиря, или камень, или бревно, или другое отягощение), скакалка

Как делать: сделайте 1 длинный раунд из 50 трастеров (присед с выбросом отягощения вверх при подъеме), 25 взятий на грудь с пола, 50 скручиваний на пресс, 25 приседаний, 50 подъемов ног из положения лежа, 25 берпи. Отдохните две-три минуты, а затем выполните 5 раундов прыжков со скакалкой и упражнения планка. Каждый раунд: 1 минута прыжки – 1 минута планки.

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Детали: подберите такой вес отягощения, с которым вы сможете сделать 50 трастеров с хорошей техникой (в среднем этот вес может колебаться от 10-15 до 20-25 кг). Выполняйте с этим же весом взятия на грудь и приседания. В этом комплексе удобнее использовать фронтальные приседания: когда вес лежит на груди.



Эффект: наличие отягощений и многосуставных упражнений сделает объемнее вашу мускулатуру (уже после 50 трастеров ноги и плечи будут гореть). В то же время, второй акцент этого комплекса – жиросжигание и работа на пресс.





Воркаут №3 для дачи

Оборудование: турник, гантели (или гиря, или тяжелый камень или бревно)

Как делать: 4 раундов из 25 подтягиваний, 20 выпадов на месте (по 10 на каждую ногу), 10 жимов отягощения стоя, 10 становых тяг на прямых ногах.

Детали: если тяжело делать строгие жимы – выполняйте их со швунгом, небольшим подседом и выталкиванием отягощения за счет ног. На становых тягах не опускайте отягощение на землю: заканчивайте движение вниз примерно на середине голени. Следите, чтобы отягощение двигалось вдоль ног, слегка касаясь их – не уводите гантели или гирю вперед, это дает лишнюю нагрузку на поясницу.

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Эффект: это силовой комплекс, который отлично проработает верх и низ спины, бедра, плечевой пояс. Хотите добавить работу на пресс? Отдохните 2-3 минуты и сделайте пять раундов по 50 скручиваний каждый.





Как тренироваться на даче. Рекомендации:

- чередуйте комплексы. На одной тренировке делайте акцент на силовой нагрузке, на другой – работайте над выносливостью или жиросжиганием, давая отдых мышцам;

- тренируйтесь 3 дня – затем 1 день отдыха. Или 5 дней тренировок – затем 2 дня отдыха. Тренируйтесь через день, если чувствуете, что плохо восстанавливаетесь;

- если вы приезжаете на дачу только по выходным: тренируйтесь все дни дачного отдыха;

- отдавайте предпочтение интенсивным круговым тренировкам. Они занимают меньше времени и лучше запускают метаболические процессы. Тренировки в обычном силовом режиме оставьте спортзалу;

- если есть возможность, включайте в комплексы обычный или спринтерский бег;

- дача – место с обильной едой. Чтобы не набирать лишний вес за выходные, старайтесь уменьшать употребление углеводов (особенно простых). Откажитесь от газировки, вечером попытайтесь не есть хлеб и крупы. Любите мясо? Ешьте его с овощами и зеленью.