Девушки с полей. Самые красивые болельщицы главных матчей Кубка конфедераций
«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с матча за 3-е место, а также финала Кубка конфедераций.
Португалия – Мексика – 2:1
Я не футбольный фанат, го атмосфера стадиона делает своё дело⚽️ я не кричу плохие слова с трибун, но сердце замирает, когда мяч у наших ворот. А самый сладкий момент- это когда видишь мяч в сетке команды-соперника и вскакиваешь с места в унисон со всем стадионом! . . . . #fifa #fifa17 #fifaconfederationscup #pormex #football #footballgame #footballseason
Чили – Германия – 0:1
Сборную Германии с победой 🏆👏🏽👏🏽👏🏽 да простят меня чилийские болельщики😬 ведь бОльшая часть стадиона была заполнена именно ими ... Игра 🔥! Чилийцы играли достойно 🥈✊🏽 Теперь ждем ЧМ 2018🇷🇺 Вошла во вкус ❤️⚽️😆 #confederationscup2017🙌 #sanktpeterburg#football#behappy#krestovskyisland#zenitarenastadium#spb#chiger#
Счастлива,что побывала впервые и в Питере и на матче такого уровня.С самого начала и до конца болела за Германию,несмотря на огромное количество чилийцев и самих россиян,болеющих за Чили.Такая ненависть и негатив по отношению к немцам ощущалась на протяжении всего матча🤦♀️но парни показали,кто тут главный:)🇩🇪