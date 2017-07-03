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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы главных матчей Кубка конфедераций

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушки с полей. Самые красивые болельщицы главных матчей Кубка конфедераций
Фото: Instagram

«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с матча за 3-е место, а также финала Кубка конфедераций.

Португалия – Мексика – 2:1

#кубокконфедераций2017 #матчза3место #наволнесмексикой

Публикация от Irina Kopylova (@iriska_kopylova)

waiting for the sun #confederationscup #кубокконфедераций

Публикация от Danara (@npocmomuxo)

Шлю этот поцелуй Криштиану, который не смог сегодня приехать на матч 💔

Публикация от Vera Onishchuk✨ (@vera.onishchuk)

Чили – Германия – 0:1

#ясчастлива❤️

Публикация от Светлана (@svet_v_okoshke)

#final #fifa17 #fifa #chiger #football

Публикация от Елена (@lelya_maslennikova)

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