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А праздник-то был! Сергей Микулик – о Кубке конфедераций

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
А праздник-то был! Сергей Микулик – о Кубке конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о прошедшем в России Кубке конфедераций.

Ну ладно – оказались мы на этом празднике футбольной жизни чужими – не сосчитать, в какой уже раз. Но праздник-то состоялся! В чистом виде репетиция ЧМ-2018 – помаши своим ручкой после группового этапа, выбери себе команду и «топи» за нее до конца. Особенно – если это не те, кто российскую сборную обидел – а ее, как того художника, обидеть на крупном турнире может практически каждый, только кто-то – цинично, как Уэльс, а кто-то – вроде и не больно, как Португалия с Мексикой. Уже и осадка знаменитого не остается.

Мне вот симпатичней других оказались чилийцы. Если честно, я им начал слегка завидовать еще с того контрольного матча перед Кубком, когда играли наши с ними вроде бы на равных, но потом вышел Алексис Санчес, и в пару касаний мяча исполнил этюд на тему «это мы не проходили». И подумалось тогда: вот бы и нам такого джокера заиметь – чтобы вот так, на втором часу игры появился на бровке какой-нибудь Денис Черышев: мы ж с «Реалом» Лигу чемпионов только взяли, поэтому два тайма для меня – много, но свои полчаса по полной отработаю. Вот смотрите…

Но это все мечты – а в реальности мы имеем аншлаг на финале без хозяев и поддержку, какую чилийцы разве что дома могли получить. В самом деле – не за немцев же болеть, которые привезли… Нет, ну не повернется у меня, в отличии от многих, язык назвать команду Йоахима Лева «Германия-2», состав ее был скорее, экспериментальным, но не вторым. Кстати, пользуясь случаем, могли бы формировщики российского состава, начиная с самых верхних, поинтересоваться у Лева: а видел ли он в последние годы Романа Нойштедтера хотя бы в четвертом-пятом вариантах своих расстановок? А то, может, мы действительно толковому игроку карьеру на корню-то подрубили?

При этом немцы – они ведь издревле прагматики, но чилийцы – никогда! Как они начинали обе игры с этими чемпионами мира – как взорвавшийся южноамериканский вулкан! В группе – забили, здесь – не смогли, но самому, без вопросов, главному ценителю такой игры, Диего Марадоне, этот стиль наверняка не мог не импонировать. Он же ведь перед финалом в Санкт-Петербурге вышел на лед в свитере сборной России, правда, пока еще без коньков – и, может, кто-то успел ему рассказать, как когда-то «Красная машина» тоже могла себе позволить поэкспериментировать на турнирах типа Кубка Канады, хоть и с несколько отличным от Германии на Кубке конфедераций результатом, и что Россия в хоккее – это примерно как Аргентина в футболе.

В общем, жалко, что реалисты опять взяли верх над романтиками. Победители и сами, похоже, не ведали, что они – не первая версия немецкой сборной, а мнили себя настоящими полпредами страны-чемпиона: вы там давайте, резвитесь, ребята, у нас свой расклад на два длинных тайма, а то, глядишь, и еще на пару коротких, забьете в начале – не обидимся и примемся отыгрываться, не забьете и возьмете паузу дух перевести – накажем, не взыщите. Играйте – да не заигрывайтесь.

И не стала в итоге первой команда, влюбившая в себя по ходу турнира не один стадион. Но и проиграла решающий матч так красиво, что некоторым поучиться бы стоило. Из праздников, хоть по результату и чужих, тоже пора учиться уроки извлекать.

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