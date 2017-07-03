Александр Кержаков: В футболке «Зенита» вы меня больше не увидите

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков – о Кубке конфедераций, новом «Зените» и своем будущем.

«Мой удар на закрытии КК не репетировали»

– Что чувствует человек, который принял участие в закрытии Кубка конфедераций?

– Ничего необычного. Было приятно такое внимание, но моя роль была не очень значимой, чтобы испытывать сверхэмоции. Но было приятно выйти в очередной раз на поле стадиона «Санкт-Петербург».

– Ваш удар вы репетировали?

– Импровизация! Репетиция была днем, но меня на ней не было. Мне объяснили, что будет подобие ворот вратарь, который скорее всего удар не возьмет (смеется).

– Вам понравилось на Кубке конфедераций?

– Не многие ожидали, что все пройдет так хорошо. Отрицательных отзывов я не слышал вообще, все были довольны и счастливы. Атмосфера на стадионах была замечательная. Даже на самые незвучные матчи приходило больше 30 000 человек.

– Ваше самое яркое впечатление?

– То, как наши болельщики полюбили чилийцев. Во время матча все скандировал «Чили-Чили». Самый главный итог турнира – у всех участников отпали сомнения о гостеприимности России. Я больше чем уверен, что все они с теплотой вспоминают время, которое они провели у нас в России.

– Интернет облетели ваши фотографии с Пеле и Марадоной.

– Мне повезло, что меня пригласили в президентские ложи ФИФА. С Пеле я увиделся на открытии, с Марадоной на закрытии. Пеле спросил, откуда я знаю испанский. Я рассказал ему про «Севилью». С Марадоной особо не разговаривал.



Источник: Радио «Зенит»

«Сборная России классно билась, но разве могло быть иначе?»

– Закономерен ли результат финал?

– Думаю, ничья в основное время была бы честнее. Но немцы очень грамотно и четко провели весь турнир: с немецкой выдержкой и своим стилем. Чили – команда-ураган, которая в какой-то момент играла в пять нападающих. Финал был достойный, а счет не очень отображает ход поединка.

– Вы за кого болели?

– Переживал, чтобы финал удался, ни за кого не болел. Хотелось больше голов, но я все равно очень доволен. Мне ни в коем случае не было скучно.

– Вас удивила сборная Германии?

– Нет, все-таки многие игроки выступают в хороших европейских клубах. Наверное, волнение в начале матча у них было, но потом они успокоились и в немецком стиле обыграли чилийцев.

– Португалия не дошла до финала.

– Но все-таки они уступили Чили – чемпиону Южной Америки. Мы превозносим португальцев, но у Чили очень сильная и неуступчивая команда. Каждый бился от первой до последней минуты.

– Что скажете о Мексике?

– Эта команда не так часто встречается с сильнейшими командами мира. В ее конфедерации нет таких команд. С Португалией все было на встречных курсах, мексиканцы вообще не думают об обороне. У всех были предположения, что Россия и Мексика разыграют путевку в полуфинал. Так и получилось в итоге. Но при этом мексиканцы были значительно слабее немцев.

– Что думаете об игре россиян?

– Играли неплохо, классно бились, самоотдача была, но другого ожидать и нельзя было. Но, к сожалению, не получилось выйти из группы. Думаю, тренерам надо обратить больше внимания тактических схемам и сыгранности. Надо почаще собираться, но у ребят есть год, чтобы сыграться. Судя по отзывам, болельщики не так негативно относятся к сборной, как после Евро. Но с другой стороны, задача не была выполнена. Но надежда есть, а это уже не так плохо. Надо объединиться и в 2018-м году показать более сбалансированный и надежный футбол, что позволит хотя бы выйти из группы.

– Как вам система видеосудей?

– Мы все видели, что были плюсы и минус. Темп игры замедляется: если бы это было бы немного быстрее, все были бы удовлетворены. Но футбол – игра миллионов, если ошибка арбитра, которую можно было бы исправить, приведет к несправедливому результату, тогда повторы – это не так и плохо.

«Уверен, Аршавин вернется в «Зенит»

– Уже несколько дней вы – свободный агент. Как ощущаете себя?

– У меня было очень много дел, связанных с Кубком конфедераций. Не успел почувствовать о том, что я безработный.

– Разговоры о том, что вы займете какую-то руководящую должность в «Зените», близки к истине?

– Да, Сергей Фурсенко и Константин Сарсания предлагают возможный вариант сотрудничества с клубом уже не как футболиста.

– Решение будет непростым для вас?

– Конечно, надо все обдумать и взвесить. Сейчас первый раз, когда я нахожусь вне работы. В ближайшее время все решится, у меня нет желания и времени отдыхать.

– Есть шанс, что вы сыграете еще за «Зенит»?

– В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Раз я не заинтересовал нового тренера, значит за «Зенит» я уже не сыграю. В ближайшее время я определюсь со своим будущим.

– Хотите провести прощальный матч?

– Пока нет, потому что я еще не закончил карьеру. Итоги подводить рано.

– Вы в своей карьере пересекались с Манчини?

– Никогда. Мнение о нем будем складывать из того, какой Манчини будет давать результат. В «Зените» сейчас идет комплектация команды, а после первых официальных матчей станет понятно, чего хочет итальянец от команды. У болельщиков хорошие воспоминания о Фурсенко и Сарсании. Это наша история. И все ждут ее повторения, а может и более серьезных побед. Дай бог, чтобы наши ожидания совпали с тем, что произойдет. У нас есть отличные футболисты и опытные руководители и тренеры. Ожидания у болельщиков самые высокие и это объяснимо.

– Надо ли вернуть Андрея Аршавина?

– Вопрос не ко мне. Но я уверен, что он вернется в «Зенит». Неважно в каком качестве.

– Чего вы ждете от нового сезона?

– Чемпионство «Зенита» даже не обсуждается. Хочется, чтобы посещаемость нашего стадиона была той же, что и на Кубке конфедераций. Играть в такой атмосфере очень здорово и придает много сил. Думаю, результат при полных трибунах не заставит долго ждать.