Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентные
Нападающий СКА перед
началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает
шансы на победу в Олимпийских играх.
«Сейчас самый большой шанс выиграть Олимпиаду»
Первый год в Петербурге вряд ли полностью оправдал ожидания
Прохоркина. Он часто играл в третьем звене, получал в среднем чуть больше 10
минут на игру, от этого и результативность вышла невысокой – 14 очков в 43
матчах регулярки и 8 очков в 16 играх плей-офф. Тем не менее главная командная
цель выполнена, и Николай – обладатель Кубка Гагарина.
После плей-офф нападающий ставил цель попасть на чемпионат
мира, но вместо него от СКА в список форвардов включили тройку Дадонов – Шипачев –
Гусев, а также Сергея Плотникова и Александра Барабанова. У Гусева, Плотникова и Барабанова отпуск
закончится 10 июля, а Прохоркин с остальными игроками вышел на медосмотр на
неделю раньше. В медицинский центр, находящийся в центре Петербурга, Николай
пришел позже всех, поэтому журналистам пришлось его ждать около четырех часов. Зато
как только он вышел из медцентра, то сразу без лишних просьб направился к
прессе, что вызывает уважение.
– Жив-здоров, все отлично, – начал Прохоркин. – В отпуске
хорошо отдохнул, на море съездил, чуть-чуть прокатился по Европе, потренировался.
– В конце сезона вы
говорили, что следующая цель – чемпионат мира. Были готовы к тому, что не
поедете в Германию?
– Да, я понимал, что регулярный сезон прошел для меня не очень хорошо: играл мало, местами неважно. Плей-офф провел более-менее хорошо, но понимал, что есть ребята, которые достойны сыграть на турнире.
– После чемпионата
мира следующей целью были Олимпийские игры. Насколько хорошие шансы у вас туда
попасть после пропуска турнира в Германии?
– Сейчас все шансы попасть в сборную – 100-процентные, потому что НХЛ отменила поездку на Олимпиаду. Раз в жизни может быть такая удача. Откровенно говоря, сейчас у нас самый большой шанс выиграть Олимпиаду. Если НХЛовцев отпустят – канадцев там будет очень тяжело обыграть.
– Думаете, что лига все-таки
поменяет решение?
– Уже окончательно понятно, что они не будут прыгать туда-сюда.
«Надо работать так, чтобы попадать в топ-1»
– Тренерский штаб
Олега Знарка известен тяжелыми сборами. Есть страх или предвкушение от того,
что придется баллоны таскать?
– Определенный страх есть перед всеми сборами. Никто не любит умирать на таких тренировках. Но от этого никуда не деться. Первые три-четыре дня надо потерпеть, а потом уже спокойно бегаешь и таскаешь.
– Есть удобство в
том, что сбор будет проходить дома?
– Это супер. Не надо никуда ездить, летать, проходить акклиматизацию – это неудобно. В городе поприятнее. На сборах бывают моменты, когда голова туманится от тренировок, нагрузок и хочется где-нибудь развеяться, на людей посмотреть.
– У СКА получилась
рокировка с Америкой: туда уехал Шипачев, сюда вернулся Калинин. Есть шанс
занять место Шипачева?
– Конечно. Можно было сказать, что я доволен, но с другой стороны, мы потеряли стоящего игрока. Для себя я доволен, что появилось место в первых двух звеньях: это больше игрового времени, больше возможностей набирать очки. Для меня это огромное подспорье, чтобы работать и занимать это место.
– Есть предчувствие,
что в этом сезоне на вас будут смотреть как на лидера СКА, игрока топ-6?
– Это не у меня, а у фанатов или тренерского штаба должны спрашивать, какие у них ожидания. Мои ожидания – для себя надо работать так, чтобы попадать в топ-1.
– Многие игроки
уехали в НХЛ, несмотря на решение по Олимпиаде. Помните вашу ситуацию с ЦСКА и «Лос-Анджелесом»?
– Там был момент, когда меня не подпускали к команде, держали в пятом звене и не давали себя проявить. Когда люди получали травмы, все равно крайних форвардов ставили в центр. Мне нужно было спровоцировать ситуацию, чтобы обратить на себя внимание. Сейчас у людей контракты в НХЛ, и зачем им провоцировать, если они на хорошем месте? Не стоит бегать туда-сюда. Не думаю, что они побегут оттуда. Овечкин же говорил, что может все равно поехать на Олимпиаду?
– Да, – подтвердили журналисты.
– Думаю, все останется так, как и сейчас.