«Придут честолюбивые дублеры». СКА начинает новую жизнь без прежних лидеров
Действующие
обладатели Кубка Гагарина вышли из отпуска, обсудили перемены в команде, Диего
Марадону и Кубок конфедераций.
У сборников – лишняя неделя отдыха
Как ни пытался увлечь Кубок конфедераций, хоккейная тема совсем
не ушла на второй план. За это спасибо неразберихе в московском «Динамо», а также
«Вегасу», драфту новичков НХЛ и рынку свободных агентов. На этом фоне СКА вел
себя не так шумно. Был инсайд, что армейцы отдадут «Трактору» 100 миллионов
рублей за права на Евгения Кузнецова, но форвард все-таки подписал новый
контракт с «Вашингтоном». Правда, это не помешало армейцам совершить два других
крупных подписания: Владислава Гаврикова отговорили от переезда в «Коламбус», а
Сергея Калинина вернули в Россию после неудачного сезона в Северной Америке.
Потеря тоже получилась существенной – Евгений Дадонов уехал вслед за Вадимом Шипачевым в НХЛ, но не в «Вегас», а в знакомую «Флориду».
Новички СКА, включая еще шведа Давида Рундблада и племянника экс-главного тренера ЦСКА Данилу Квартальнова, в первый день медицинского осмотра не пришли. Квартальнов проходил обследование раньше вместе с игроками фарм-клуба «СКА-Нева». Гавриков не появится в Петербурге раньше 10 июля – в этот день отпуск завершится у сборников, игравших на чемпионате мира. Кроме экс-защитника «Локомотива» это еще Игорь Шестеркин, Артем Зуб, Антон Белов, Никита Гусев, Сергей Плотников и Александр Барабанов. Все остальные должны пройти обследование до этой даты.
«Было приятно увидеть Марадону на базе»
В первый же день в медицинский центр около Невского
проспекта пришли девять игроков. Все они выигрывали Кубок Гагарина в прошлом сезоне: это защитники Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Егор Рыков и Максим Чудинов,
нападающие Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Александр Хохлачев
и Александр Дергачев. Быстрее всех по врачам прошлись товарищи по четвертому звену
Каблуков и Кетов. Илья журналистов проигнорировал, а у Евгения убежать не
получилось.
– Чего прицепились? – по-доброму спрашивал Кетов.
– С Марадоной
все-таки виделись, – ответили журналисты. 2 июля бывший игрок сборной
Аргентины не только посетил финал Кубка конфедераций, но и побывал на базе СКА.
– Знали, что он будет в «Хоккейном
городе»?
– Накануне вечером мне позвонили и сказали, что он, возможно, будет и можно посмотреть, как выглядит вживую – не только по телевизору, на плакатиках или карточках.
– Какие впечатления
остались от встречи?
– Обычный человек, немножко повзрослел, поправился. Мне его не с кем сравнивать. Первый раз вживую видел. Обычный футболист, который закончил свою карьеру.
– Перспективный
хоккеист?
– Пошутили так. Было приятно его увидеть на нашей базе.
– Пожелал выиграть
Кубок Гагарина?
– Я с ним особо не общался. Успел сфотографироваться и все.
Разговор ушел от футбольной темы, но оказалось, что вопросы
о хоккее даже разозлили Кетова.
– В межсезонье СКА
покинули Шипачев и Дадонов.
– Я не генеральный менеджер. Покинули и покинули. Работа такая.
– Как думаете, у вас теперь
будет возможность получать больше игрового времени?
– У меня не болит голова по этому поводу. Хочется самого главного – чтобы команда выигрывала. А сколько будет игрового времени – тут как все сложится.
– Выиграть третий
Кубок Гагарина будет сложнее, чем в два предыдущих раза?
– Не будем ничего загадывать. У нас есть задача, и мы будем двигаться в этом направлении. Получится или нет, но мы постараемся.
«Будет супер, если сыграем на стадионе «Зенита»
Егор Яковлев всегда выходил из медцентра не один. Сначала он
шел через улицу вместе с Николаем Прохоркиным, и осталось непонятным, почему они
вышли из здания в бахилах. Получилось забавно, что форвард вернулся только с
одной бахилой, а защитник – с обеими. В следующий раз Яковлев вышел уже вместе
с Александром Хохлачевым. Хоккеистам захотелось пойти в кафе после сдачи крови,
но прежде Егор пообщался с журналистами.
– Все в штатном режиме. Готовимся к тяжелым сборам, –
отрапортовал Яковлев.
– Вы проводили отпуск
не только за границей, но и на Кубке конфедераций. Как вам футбол?
– Понравилось. Стадион здесь впечатляет, он очень классный. Очень понравился финал, был неплохой футбол.
– За кого болели:
Чили или Германию?
– Ни за кого, если честно. Просто сходил посмотреть хороший футбол.
– Вы еще на матчи
сборной России ходили. Понравилось?
– Местами команда показывала неплохой футбол. Есть хорошие ребята, и видно, что они стараются, бьются. Это приятно. Любого болельщика подкупает, когда видишь, что игроки выкладываются. Осталось неплохое впечатление.
– Александр Медведев
говорил, что на новом стадионе «Зенита» попытается сыграть и СКА.
– Было бы супер, если это случится. Это будет запоминающееся событие.
– На сезон уже
ставите цели?
– Не станем загадывать. Будем работать, стараться, а дальше будет видно.
– Состав на Олимпиаду будут
набирать из КХЛ. Будет преимущество у игроков СКА?
– И да, и нет, но тренеры сборной нас будут видеть чаще. Думаю, у всех будут равные шансы. Все будут стараться, так что особого преимущества нет.
– Ушли Шипачев и
Дадонов. Насколько СКА станет другой командой?
– Они были нашими лидерами. Ребята забивали много важных голов. Но придут честолюбивые дублеры (смеется). Шипачев с Дадоновым не сразу так начали играть. Дай бог, что появятся ребята, которые смогут их заменить.
– Непонятна ситуация по Ковальчуку.
Надеетесь, что останется?
– Конечно, он наш лидер, играет весомую роль в раздевалке, в коллективе. Очень хотелось бы, чтобы Илья остался с нами.