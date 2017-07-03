«Придут честолюбивые дублеры». СКА начинает новую жизнь без прежних лидеров

Действующие обладатели Кубка Гагарина вышли из отпуска, обсудили перемены в команде, Диего Марадону и Кубок конфедераций.

У сборников – лишняя неделя отдыха

Как ни пытался увлечь Кубок конфедераций, хоккейная тема совсем не ушла на второй план. За это спасибо неразберихе в московском «Динамо», а также «Вегасу», драфту новичков НХЛ и рынку свободных агентов. На этом фоне СКА вел себя не так шумно. Был инсайд, что армейцы отдадут «Трактору» 100 миллионов рублей за права на Евгения Кузнецова, но форвард все-таки подписал новый контракт с «Вашингтоном». Правда, это не помешало армейцам совершить два других крупных подписания: Владислава Гаврикова отговорили от переезда в «Коламбус», а Сергея Калинина вернули в Россию после неудачного сезона в Северной Америке. Потеря тоже получилась существенной – Евгений Дадонов уехал вслед за Вадимом Шипачевым в НХЛ, но не в «Вегас», а в знакомую «Флориду».

Новички СКА, включая еще шведа Давида Рундблада и племянника экс-главного тренера ЦСКА Данилу Квартальнова, в первый день медицинского осмотра не пришли. Квартальнов проходил обследование раньше вместе с игроками фарм-клуба «СКА-Нева». Гавриков не появится в Петербурге раньше 10 июля – в этот день отпуск завершится у сборников, игравших на чемпионате мира. Кроме экс-защитника «Локомотива» это еще Игорь Шестеркин, Артем Зуб, Антон Белов, Никита Гусев, Сергей Плотников и Александр Барабанов. Все остальные должны пройти обследование до этой даты.

«Было приятно увидеть Марадону на базе»

В первый же день в медицинский центр около Невского проспекта пришли девять игроков. Все они выигрывали Кубок Гагарина в прошлом сезоне: это защитники Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Егор Рыков и Максим Чудинов, нападающие Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Александр Хохлачев и Александр Дергачев. Быстрее всех по врачам прошлись товарищи по четвертому звену Каблуков и Кетов. Илья журналистов проигнорировал, а у Евгения убежать не получилось.

– Чего прицепились? – по-доброму спрашивал Кетов.

– С Марадоной все-таки виделись, – ответили журналисты. 2 июля бывший игрок сборной Аргентины не только посетил финал Кубка конфедераций, но и побывал на базе СКА. – Знали, что он будет в «Хоккейном городе»?

– Накануне вечером мне позвонили и сказали, что он, возможно, будет и можно посмотреть, как выглядит вживую – не только по телевизору, на плакатиках или карточках.

– Какие впечатления остались от встречи?

– Обычный человек, немножко повзрослел, поправился. Мне его не с кем сравнивать. Первый раз вживую видел. Обычный футболист, который закончил свою карьеру.

– Перспективный хоккеист?

– Пошутили так. Было приятно его увидеть на нашей базе.

– Пожелал выиграть Кубок Гагарина?

– Я с ним особо не общался. Успел сфотографироваться и все.

Разговор ушел от футбольной темы, но оказалось, что вопросы о хоккее даже разозлили Кетова.

– В межсезонье СКА покинули Шипачев и Дадонов.

– Я не генеральный менеджер. Покинули и покинули. Работа такая.

– Как думаете, у вас теперь будет возможность получать больше игрового времени?

– У меня не болит голова по этому поводу. Хочется самого главного – чтобы команда выигрывала. А сколько будет игрового времени – тут как все сложится.

– Выиграть третий Кубок Гагарина будет сложнее, чем в два предыдущих раза?

– Не будем ничего загадывать. У нас есть задача, и мы будем двигаться в этом направлении. Получится или нет, но мы постараемся.

«Будет супер, если сыграем на стадионе «Зенита»

Егор Яковлев всегда выходил из медцентра не один. Сначала он шел через улицу вместе с Николаем Прохоркиным, и осталось непонятным, почему они вышли из здания в бахилах. Получилось забавно, что форвард вернулся только с одной бахилой, а защитник – с обеими. В следующий раз Яковлев вышел уже вместе с Александром Хохлачевым. Хоккеистам захотелось пойти в кафе после сдачи крови, но прежде Егор пообщался с журналистами.

– Все в штатном режиме. Готовимся к тяжелым сборам, – отрапортовал Яковлев.

– Вы проводили отпуск не только за границей, но и на Кубке конфедераций. Как вам футбол?

– Понравилось. Стадион здесь впечатляет, он очень классный. Очень понравился финал, был неплохой футбол.

– За кого болели: Чили или Германию?

– Ни за кого, если честно. Просто сходил посмотреть хороший футбол.

– Вы еще на матчи сборной России ходили. Понравилось?

– Местами команда показывала неплохой футбол. Есть хорошие ребята, и видно, что они стараются, бьются. Это приятно. Любого болельщика подкупает, когда видишь, что игроки выкладываются. Осталось неплохое впечатление.

– Александр Медведев говорил, что на новом стадионе «Зенита» попытается сыграть и СКА.

– Было бы супер, если это случится. Это будет запоминающееся событие.

– На сезон уже ставите цели?

– Не станем загадывать. Будем работать, стараться, а дальше будет видно.

– Состав на Олимпиаду будут набирать из КХЛ. Будет преимущество у игроков СКА?

– И да, и нет, но тренеры сборной нас будут видеть чаще. Думаю, у всех будут равные шансы. Все будут стараться, так что особого преимущества нет.

– Ушли Шипачев и Дадонов. Насколько СКА станет другой командой?

– Они были нашими лидерами. Ребята забивали много важных голов. Но придут честолюбивые дублеры (смеется). Шипачев с Дадоновым не сразу так начали играть. Дай бог, что появятся ребята, которые смогут их заменить.

– Непонятна ситуация по Ковальчуку. Надеетесь, что останется?

– Конечно, он наш лидер, играет весомую роль в раздевалке, в коллективе. Очень хотелось бы, чтобы Илья остался с нами.