Сергей Юран: «Зоркий» – это не дутая история

Фото: ФК "Зоркий"

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран, который недавно возглавил клуб «Зоркий» из Красногорска, в интервью «Советскому спорту» - о новом этапе карьеры и будущем сборной России.

«ЗОРКИЙ» - ЭТО НЕ ДУТАЯ ИСТОРИЯ»

- Как появился вариант с «Зорким»?

- Во-первых, это не чужой для меня город – моя жена из Красногорска. Поэтому часто бываю здесь. Во-вторых, в городе появилось заинтересованное руководство. Сначала просто играли в футбол раз в неделю, а потом появилась идея – возродить «Зоркий». В городе работает спортшкола, но дальше мальчишкам некуда расти. Считаю, это неправильно – в них вкладываются финансы, время, а ребята уходят в другие команды. Идею поддержал и глава города Радий Хабиров, и администрация: решили, что во втором дивизионе команда должна быть. А через сезон, возможно, будет ставиться задача выхода в ФНЛ.

- Почему только через сезон?

- Команда создается с нуля. Поэтому пока рассчитываем быть в восьмерке ПФЛ (зона «Центр». – Прим. Ред.). Нужно комплектовать команду, улучшать академию, которая будет носить мое имя, в общем, выстраивать инфраструктуру. Красногорск неофициально считается столицей Подмосковья, есть свои болельщики. На следующий год строится еще один стадион. Пока вместимость точно не знаю, но она должна соответствовать требованиям ФНЛ. Уже есть два тренировочных поля, имеется все необходимое. Думаю, даже в РФПЛ у некоторых команд таких условий нет.

- Еще один клуб ПФЛ «Арарат» провел нынешним летом серьезную трансферную компанию, подписав Павлюченко, Измайлова, Лебеденко. Планируете усиливаться топ-игроками?

- Я этого не понимаю. Люди поиграли на уровне сборных, в сильных европейских лигах, а теперь – второй дивизион. Понятно, что основной стимул – это зарплата. Для нашей команды это неприемлемо. У футболиста должны быть желание, цель. Поэтому такого в «Зорком» не будет.

- Есть ли в планах выход в РФПЛ?

- Не исключаю. Но будем двигаться поступательно. Сначала нужно собрать команду, через год появится цель выйти в ФНЛ, а дальше будет видно. Главное, что в городе есть свой болельщик, стадион, спортшкола. «Зоркий» - это действительно не дутая история. А насчет таких команд, как «Арарат», ну, дай Бог, чтобы это был проект не на один сезон.

- В 2004 году вы уже работали в ПФЛ. Представляете, чего ждать сейчас?

- Да, тогда работал в Ставрополе. Мы вышли в первый дивизион, но, к сожалению, губернатору неожиданно разонравился футбол. Когда появился вариант с «Зорким», стал собирать информацию. Конечно, уровень нынешней ПФЛ стал заметно ниже по сравнению с тем, что было лет 7-10 назад.

- Ставка будете делаться на молодых?

- Будут два-три опытных игрока, но в основном, да, рассчитываем на футболистов 20-24-х лет. Будем внимательно следить за академией. Везде, где бы я ни работал, всегда просматриваю местных футболистов. И только потом, если больше нет вариантов, начинаю приглашать иногородних игроков. Также планирую делать и в «Зорком». Иначе болельщики нас не поймут. Поэтому постараемся делать ставку на красногорских ребят. Возможно, пригласим двух-трех человек из ближних городов. Если те, кому дадим шанс, не будут соответствовать, обратим внимание на приезжих.

- Нет ли риска в работе в ПФЛ? Если не получится, это станет ударом по имиджу.

- Не обращаю на это внимание. И не считаю это риском. Да, ПФЛ – не мой уровень, но, во-первых, тренерская практика должна быть. Во-вторых, есть проект, ставится задача выхода в ФНЛ. Повторюсь, создается инфраструктура, академия. И это все делается, прежде всего, для города. Интересная история.

«ПОЧЕМУ КОКОРИНА И ДЗЮБЫ В ЕВРОПУ НЕ ЗОВУТ?»

- Что думаете о месседже, который после вылета сборной России с Кубка конфедераций отправили Кокорин и Дзюба неизвестному адресату, но предположительно – Черчесову?

- Сложно комментировать, кому это было адресовано, но если это действительно выпад в сторону Черчесова, то мне очень сложно понять этих людей. К сожалению, у нас нет такого уважения к тренерской профессии, как в Европе. Там даже если медика по образованию назначат тренером, это не обсуждается. Значит – нужно его слушать и все выполнять. А у нас некоторые могут неуважительно относиться к человеку, много где поигравшему и немало выигравшему. Что ж, надо воспитывать игроков. Но надеюсь, что это сообщение было адресовано кому-то другому, не Черчесову. Иначе – грош цена таким футболистам. А если они считают, что настолько серьезные игроки, то почему их ведущие клубы Европы не зовут?

- Вообще верите в версию конфликта Черчесова и Дзюбы?

- Слухи разные ходят, но наверняка мы ничего не знаем. Если говорить предметно, то по Кокорину я с Черчесовым полностью согласен. Этот талантливый парень сейчас не соответствует уровню ни «Зенита», ни сборной. Если в голове что-то не поправит, закончится все грустно. А что касается Дзюбы, то не думаю, что у нас так много нападающих, что Черчесов пошел бы на конфликт. Дзюба пригодился бы на Кубке конфедераций. Поэтому хочу верить, что дело только в повреждении.

- Кто может усилить сборную через год?

- Дзагоев, Зобнин. На самом деле, не так много людей, но у этой сборной есть будущее, пусть не супер, но есть. Мальчиками для битья на ЧМ они не должны стать. Самое главное, что на Кубке конфедераций было желание, самоотдача. Да, где-то не хватало мастерства, но это снова к вопросу о том, что у нас никто не играет в Европе. Хотя бы в средних командах, но в ведущих лигах. Если бы пять-шесть человек играло в Англии, например, в Германии, Испании, было бы проще комплектовать сборную. Остается только пробовать подготовить команду контрольными матчами. Играть не с условной Венгрией, а с той же Германией, Англией. Чтобы набираться опыта, привыкать к другому уровню.

«ФАВОРИТ? «СПАРТАК» И «ЗЕНИТ»

- Не удивляют трансферы «Зенита»?

- А чего удивляться? Главное, чтобы был результат. А то деньги тратятся, а два года подряд только бронза.

- Взяты четыре игрока из «Ростова». Этого хотел Манчини?

- Вряд ли. Наверное, был не против. Надеюсь, Манични приехал с серьезными намерениями в «Зенит». А не так, что у него просто не было интересных вариантов в Европе, и тут предложили очень хороший контракт из России. И он поехал с мыслями «Получится – хорошо, а нет – так нет».

- Возможный трансфер Смолова в «Спартак» - плюс для игрока?

- Двоякая история. С одной стороны, Лига чемпионов, команда-чемпион, состав которой, при всем уважении с «Краснодару», сильнее и амбициознее. С другой, как он сыграется с партнерами – все-таки конкуренция в линии нападения серьезная? И что от Смолова хочет Каррера? Вопросов хватает. В «Краснодаре» Федор – бесспорный номер один, все на него играют. Будет ли то же самое в «Спартаке»? В любом случае, надеюсь, если этот трансфер случится, то у игрока все получится.

- Кто фаворит сезона?

- «Спартак» и «Зенит». У ЦСКА есть сложности в плане финансов, комплектации команды. У «Локо» и «Краснодара» тоже не все однозначно. «Рубин» не стоит сбрасывать со счетов, но, наверное, сезон на разбор с составом понадобиться. Поэтому явных фаворитов только двое – «Спартак» и «Зенит».