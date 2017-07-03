«Астана» победила и сохранила отрыв от «Кайрата»

Окжетпес - Атырау 1:0 (0:0)

01 июля, 2017, 18:00 . п.Щучинск, стадион СК «Жаксы». 300 зрителей.

Голы: Козлов Александр 55 (1:0) .

Предупреждения: Мажитов Даурен 6, Недашковский Олег 85.

Окжетпес: Стаменкович Саша (к), Козлов Александр (Шафф Сергей 81), Огунжими Марвин (Адырбеков Талгат 64), Фрейдгеймас Георгас, Федин Максим (Гогуа Гогита 75), Недашковский Олег, Юрин Игорь, Досмагамбетов Тимур, Марочкин Александр, Волков Виталий, Абдулин Ренат.

Резерв: Абжанов Руслан, Куксин Антон, Даиров Нурлан, Цой Данил, Кейлер Сергей, Булешев Алибек,

Атырау: Пасеченко Андрей, Джокич Йован, Двалишвили Владимир (Саломов Шавкат 62), Аблитаров Ризван, Обшивач Юре, Максимович Новица, Мажитов Даурен, Абдрахманов Эльдар, Сулей Алишер (Сикимич Предраг 46), Хайруллин Марат (к), Сергиенко Эдуард (Калмуратов Куаныш 58).

Резерв: Нарзикулов Жасур, Кайраллиев Даурен, Коробов Захар, Маров Алексей, Сапаров Алтынбек, Халелов Жаксылык,

Судьи: Багдат Абдуллаев (Каратау), Айдын Тасыбаев (Павлодар), Иван Навроцкий (Астана). Резервный судья: Антон Кучма (Кокшетау).

Сергей Павлов, сотворивший с «Атырау», буквально, чудо, подняв команду с 12 места в середину таблицы приехал в гости к Виктору Пасулько, который уже внес уверенность и хороший настрой в свой «Окжетпес». Интрига!

Соперники предложили друг другу высокий темп с первых минут матча. Синегорцы на правах хозяев поля попытались организовать быстрый гол – дважды подряд хозяева исполняли опасные угловые удары. И вроде как получилось – Ренат Абдулин подобрал мяч и поразил ворота, но ранее прозвучал свисток – арбитр усмотрел фол в атаке у «Окжетпеса». А вот на 12-й минуте гости могли открывать счет. Последовала передача с правого фланга, и Максимович оказался один перед Стаменковичем. Но нападающий атырауской команды решил пробить в касание и отправил мяч выше ворот.

Команды продолжили обмениваться выпадами, но оборона обеих команд действовала без ошибок. Борьба в центре поля развернулась нешуточная – стыки наблюдались практически в каждом эпизоде. На 35-й минуте Тимур Досмагамбетов здорово наносил удар слета, но мяч срикошетил о спину защитника «Атырау» и ушел за пределы поля. Три минуты спустя Досмагамбетов исполнял стандарт, но Пасеченко в полете забрал мяч.

Второй тайм также начался с атак хозяев. На 49-й минуте Огунжими закручивал мяч в ворота, но Пасеченко смог перевести игру на угловой. А на 55-й минуте гол все же состоялся. Виталий Волков выдал отличный пас на ход Александру Козлову. Российский форвард ворвался в штрафную, и, несмотря на то, что на нем «висели» защитники, смог точно пробить – 1:0. Минуту спустя Игорь Юрин закручивал мяч в «девятку», но мяч разминулся со створом ворот на считанные сантиметры. Гости, надо им отдать должное, не собирались мириться с ситуацией и старались организовать опасные контратаки. Хозяева же стали играть с оглядкой на свои ворота и старались встречать соперника уже в центральном круге.

На 86-й минуте «Атырау» получил право на стандарт. После выноса мяча первым к отскоку успел вышедший на замену Сикимич, который нанес пушечный удар слета, но, к счастью для синегорцев, мяч пролетел мимо ворот. Несмотря на попытки нефтяников сравнять счет, кокшетаусцы смогли удержать победный для себя счет.

Россияне: Александр Козлов («Окжетпес») провел на поле 81 стартовую минуту и отличился забитым мячом.

После матча

Сергей Павлов, главный тренер ФК «Атырау»:

Мы не заслужили сегодня поражения, однозначно. Я думаю, есть факторы, которые повлияли на результат. О них я говорить не буду.

Виктор Пасулько, главный тренер ФК «Окжетпес»:

- Хочу поздравить свою команду, наших болельщиков с заслуженной победой! Повторюсь, она заслуженная, потому что мы ее хотели больше, чем наш соперник и добились. Я думаю, что это была наша лучшая игра, с того момента, как я принял команду.





Тараз - Астана 0:1 (0:0)

01 июля, 2017, 19:00 . г.Тараз, стадион «Центральный». 6500 зрителей.

Голы: Кабананга Джуниор 67 (0:1) .

Предупреждения: Постников Евгений 40.

Тараз: Бабаханов Джурахон, Диара Мохамед Ламина, Фещук Максим, Шипицин Евгений, Горбанец Андрей, Морис Жан-Эд (Байжанов Тимур 80), Миюшкович Неманья, Шадманов Бекзат, Зайнутдинов Бактиер (Таубай Абзал 70), Амирханов Максат (к), Кожамберды Жакып (Сейдахмет Еркебулан 58).

Резерв: Логиновский Владимир, Эргашев Давронжон, Кан Гаврил, Молтусинов Антон, Нуралы Мадияр, Карпык Ардак,

Астана: Мокин Александр, Шитов Игорь, Деспотович Джордже (Муртазаев Роман 67), Маевский Иван, Твумаси Патрик (Жалмукан Дидар 90), Кабананга Джуниор, Граховац Срджан (Бейсебеков Абзал 85), Шомко Дмитрий (к), Логвиненко Юрий, Постников Евгений, Мужиков Серикжан.

Резерв: Эрич Ненад.

Судьи: Фуркат Атажанов (Шымкент), Самат Тергеусизов (Алматы), Серик Жаппасбаев (Кызылорда) . Резервный судья: Сакен Байымбет (Тараз).

«Астана» прилетела в день матча, буквально за три часа до матча и, следовательно, улетела из Тараза сразу по окончании матча. У такой логистики есть свои причины, и раз столичная команда выиграла, логистика чемпиона оказалась правильной.

Казахстанская столица и ее болельщики живут предстоящими матчами Лиги чемпионов. «Астана» презентовала очередных новичков команды – те оказались звездными и известными игроками. Атакующий полузащитник национальной сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер и лучший игрок Чемпионата Хорватии, вингер Марин Томасов усилили и без того высококлассный состав чемпионов страны.

Матч в Тараз вызвал значительный интерес болельщиков. Еще бы! В провинцию пожаловала единственная казахстанская команда пробившаяся в список ТОП-100 лучших клубов Европы! Народ пришел посмотреть на Кабанангу и ко. И не прогадал.

«Астана» с первых минут закрутила такую круговерть у ворот кипера хозяев, что кругом шла голова не только у джамбульского вратаря. Но страж ворот «Тараза» Джурахон Бабаханов успевал везде и всюду – вытаскивая невероятные удары. «Тараз» выставил такой «автобус» сзади, что, как говорится, «Икарус» и «ПАЗ» отдыхают.

Но, те менее, класс есть класс – на 67 минуте встречи один из лидеров клуба и сборной Казахстана Серикжан Мужиков сместился на правый край атаки и оттуда, зряче, отправил мягкий наброс в штрафную, где «конголезское чудо» гостей, Джуниор Кабананга выпругнул на пол-корпуса выше всех оппонентов и головой отправил мяч в сетку – 0:1. Забитого мяча хватило «Астане» для победы.

После матча

Воит Талгаев, главный тренер ФК «Тараз»:

- Сложно сейчас что-то говорить. Мы разбирали игру «Астаны», буквально, «по косточкам, говорили футболистам, как играть, но в голове они поняли, а на поле воплотить не смогли. Мы предупреждали, что Кабананга фантастически играет на втором этаже, на него идут передачи, но защитники в итоге не уследили. Нельзя играть с обороной «Астаны» в силовой футбол! Их защитники высочайшего уровня, они почти не проигрывают борьбу, не только в Казахстане, но и в Европе! Но у нас молодые футболисты, которым еще предстоит учиться. Не сказать, что у нас были моменты, больше полумоменты, но были близки к ничьей. Будем готовиться дальше.

Станимир Стойлов, главный тренер ФК «Астана»:

- Думаю, что мы победили заслуженно. «Тараз» сыграл организованно в обороне. В первом тайме мы не смогли найти необходимое решение в атаке, во втором же забили гол. «Тараз» очень хорошо играет дома, поэтому я переживал за результат, но хорошо, что мы в итоге выиграли.

- У «Астаны» были еще 3-4 хороших шанса, которые не были забиты. Это у «Астаны» проблемы с реализацией или хорошо сыграл вратарь?

- Вратарь «Тараза» сыграл хорошо, выручил команду. Мы же должны работать над реализацией своих моментов. Думаю, что у нас по игре было преимущество, и мы искали свой момент.

Россияне: Евгений Шипицин и Андрей Горбанец (оба – «Тараз») провели весь матч.





Кайсар - Акжайык 0:0 (0:0)

01 июля, 2017, 19:00 . г.Кызылорда, стадион им.Г.Муратбаева (зап.поле). 1500 зрителей

Предупреждения: Главина Денис 15, Амирсеитов Ильяс 29, Говедарица Предраг 33, Евстигнеев Дмитрий 59.

Кайсар: Григоренко Александр, Аржанов Володимир, Граф Иван, Камара Джон Банколе, Курьор Матиас, Ламанж Абдель Азиз, Бойович Милан (Алтынбеков Елжас 62), Амирсеитов Ильяс, Байжанов Максат (к), Евстигнеев Дмитрий, Нарзилдаев Думан (Кукеев Жамбыл 62.).

Резерв: Исламкулов Марсель, Горячий Евгений, Мулдаров Алексей, Сахалбаев Руслан, Чуреев Валентин, Омаров Бауыржан, Жахаев Айбол,

Акжайык: Толебаев Денис, Говедарица Предраг, Николич Йован, Одибе Майкл, Изу Азука Ибобо (Аренас Дельгадо Хуан Мануель 90+5), Дудченко Константин, Главина Денис (Ерсалимов Азат 78), Перцух Юрий, Шмидт Дмитрий, Сапанов Мирам (к), Заречный Константин (Тапалов Еркин 50).

Резерв: Котляр Вячеслав, Коронель Ортиз Фредди Хавьер, Антипов Иван, Шабаев Андрей, Зулфикаров Абылхаир, Аяганов Алибек,

Судьи: Асхат Абданбаев (Тараз), Дмитрий Будниченко (Экибастуз), Валерий Гусев (Кокшетау) . Резервный судья: Галымжан Айжигитов (Кызылорда).

«Кайсар» вот уже на протяжении полутора месяцев не знает радости побед. Болельщики кызылординцев жалуются акиму области и просят поменять команде главного тренера. Минувшая игра вновь не принесла в копилку клуба три заветных очка, причем команда принимала дома одного из главных аутсайдеров сезона. У кого тогда брать очки «Кайсару»?

После игры

Стойче Младенов, главный тренер ФК «Кайсар» (Кызылорда):

Сегодня был равный матч. Мы, в принципе, неплохо провели 4 последних матча, хоть и не победили в них. У нас есть проблема в атаке – мы очень мало забиваем и я надеюсь, что мы успеем усилиться центрфорвардом в ближайшее время. В 5 последних встречах мы трижды проиграли и дважды свели матчи вничью. Это не самый лучший результат – нам нужно вернуть уверенность.

Вахид Масудов, главный тренер ФК «Акжайык» (Уральск):

Обе команды были настроены по-боевому – и мы, и «Кайсар». Каждая из команд хотела забрать свои очки. В первом тайме хозяева были намного агрессивнее, чем мы, «Кайсар» владел инициативой. Во втором тайме, когда спала жара, мы прибавили в скорости, стали создавать опасные моменты, но подвела реализация. Был момент у Азуки – он попал в штангу.Тем не менее, я благодарен ребятам – в такую тяжелую погоду, они вышли, сражались – в итоги вот такой результат.





Шахтёр - Актобе 0:2 (0:2)

02 июля, 2017, 19:00 . г.Караганда, стадион «Шахтер». 3000 зрителей.

Голы: Зенькович Игорь с пенальти 24 (0:1) , Зенькович Игорь 28 (0:2) .

Предупреждения: Станоевич Марко 13, Шестаков Кирилл 44, Айегбуси Олукореде 51, Дмитренко Виктор 54, Саулет Ардак 64.

Шахтёр: Шацкий Игорь, Стоянович Милан, Сзоке Юлиус, Айегбуси Олукореде, Зошак Стефан (Омиртаев Оралхан 86), Станоевич Марко (Шахметов Марат 63), Габышев Михаил, Скорых Сергей (Таттыбаев Айдос 52), Тарасов Евгений (к), Дмитренко Виктор, Хижниченко Сергей.

Резерв: Багинский Ярослав, Васильев Владислав, Пикалкин Игорь, Ермеков Куаныш, Кульбеков Биржан, Алимбаев Руслан,

Актобе: Сидельников Андрей (к), Боргес Барбоса Джуниор Эванилдо, Савич Душан, Саулет Ардак (Аслан Рафкат 88), Айтбаев Берик, Зенькович Игорь, Каиров Багдат, Шестаков Кирилл, Жумагали Саят, Жунусов Абай (Байтана Бауыржан 16), Валиуллин Руслан (Какимов Асланбек 82).

Резерв: Отарбаев Самат, Соуза Альмейда Юри, Нейн Еоне Джозеф Филс, Бойчук Игорь, Шурыгин Антон,

Судьи: Марат Искаков (Астана), Алибек Аубакиров (Астана), Сергей Васютин (Алматы) . Резервный судья: Михаил Бильдинов (Караганда).

Соперники проводили между собой вторую игру подряд за последние 5 дней, что накладывало определенный отпечаток на матч – и тренеры, и игроки хорошо изучили друг друга. Мотивация у «Актобе» была запредельная – при Муханове команда проиграла 4 матча из 4 и отступать дальше некуда – некогда славный актюбинский клуб расположился на самом дне турнирной таблицы.

В стартовом составе «Шахтера» в сравнении с тем матчем изменения коснулась только одна позиция. Вместо Марата Шахметова в центре поля появился Сергей Скорых.

Команды задали встрече хороший темп и в дебюте игра шла на встречных курсах, футболисты боролись за инициативу. В штрафной актюбинцев было опасно, когда пробил Сергей Хижниченко и мяч в сантиметрах разминулся со штангой. У гостей поле рано покинул Абай Жунусов. Была произведена вынужденная замена и в игру вступил Бауыржан Байтана. Через пару минут «горняки» снова заставили Андрея Сидельникова понервничать. Хорошую комбинацию развил Кореде Айегбуси. Быстроногий британец отдал пас на Сергея Хижниченко, а тот прострелил на Штэфана Зошака. Словацкий полузащитник «Шахтера» послал мяч выше ворот. На 22-й минуте за фол на Душане Савиче судья назначил пенальти в пользу «Актобе». С 11-метровой отметки Игорь Зенькович развел вратря и мяч по разным углам. Спустя пять минут с розыгрыша стандарта Зенькович снова отправил мяч в сетку ворот «Шахтера». Нападающий удачно подставил ногу после прострела Савича. Сократить отставание в счете ударом с острого угла пытался Милан Стоянович, но тщетно. Под занавес тайма Юлиус Сзоке отправил мяч в ворота «Актобе», но этот гол был отменен.

Через пять минут после старта второй половины Сергея Скорых на поле сменил Айдос Таттыбаев. Игра продолжилась в том же ключе на высоких скоростях, однако опасностей в штрафных площадях обеих команд было мало. Вскоре вместо Марко Станоевича вышел Марат Шахметов. На 69-й минуте Юлиус Сзоке снова послал мяч в сетку ворот, но и этот гол не был засчитан – лайнсмен зафиксировал положение «вне игры» у Штэфана Зошака, который отдавал пас. После головой пробил Айдос Таттыбаев, но нападающий «горняков» сильно приложился по мячу и послал его выше перекладины. Автор двух забитых мячей Игорь Зенькович ответил похожим ударом и Игорь Шацкий вытащил мяч. Милан Стоянович попытался с углового закрутить мяч в ворота соперника и угодил в перекладину. В конце игры хороший шанс представился Марату Шахметову, но замкнуть скидку от партнера ему не удалось. Матч завершился выездной победой «Актобе» со счетом 0:2.

После матча

Владимир Муханов, главный тренер ФК «Актобе»:

- В принципе, мы совсем недавно играли с «Шахтером». Узнали его сильные и слабые стороны. У них хорошая полузащита. Нашей задачей было сыграть предельно организованно и тактически грамотно. Вроде бы казалось, что мы забили два мяча и матч для нас развивался успешно, но постоянно было внутреннее напряжение, так как у нас есть ряд неопытных игроков и предугадать то, как они поведут себя в этой ситуации, было сложно. В общем-то оборонялись достаточно уверенно, и «Шахтер» перешел на длинные передачи. Где-то мы справились с этими навесами. Было трудно, когда «Шахтер» пытался по центру проникнуть с помощью коротких передач и «стенок». Должен заметить, что во втором тайме мы имели два-три момента, чтобы увеличить счет. Я очень рад за ребят, что они одержали важную победу. Мы давно не выигрывали. Я их всех поздравил, а также болельщиков наших. Думаю, что победа своевременная, пора уже начинать выигрывать.

Саулюс Ширмялис, главный тренер ФК «Шахтер»:

- В футболе, наверное, случайных вещей не бывает. То, что заслуживаешь, то и получаешь. В данной игре это было так. Соперник в итоге оказался сильнее. Всегда выигрывает команда, а проигрывает – тренер. Значит проигрыш – моя вина. Какие-то более подробные комментарии давать тяжело. Надо о чем-то говорить, если хочешь давать комментарий. Сегодня говорить практически не о чем.



