Что делать с наследством Кубка конфедераций? Колонка Алексея Андронова

ФИФА, заранее зная, что Кубок конфедераций, промчавшись по Сочи, Казани, Санкт-Петербургу и Москве, уйдет в историю, сделала все, чтобы он стал незабываемым.



Конечно же, в первую очередь речь о видеоповторах. Болельщики и игроки все еще продолжают вздрагивать, когда арбитр вдруг начинает чертить руками воображаемый экран. Не все понимают, когда и как судья задействует нового помощника, а как говорил еще Валерий Лобановский: «Все невидимое — непонятно, а значит — подозрительно!». Доживи тренер до наших дней, я уверен, он приветствовал бы начинание. Бесспорно, алгоритм применения повтора еще будет обсуждаться и меняться, иначе как опытным путем - слабых мест в нем не увидеть. Но достаточно того, что практически в каждом втором матче турнира судейские бригады выносили правильное решения именно с помощью VAR. Куратор судей УЕФА Пьерлуиджи Коллина рассказал, что довольны и арбитры - по их словам, гораздо меньше давит ответственность. Да и не мог технический прогресс не пойти во благо. Игроки и тренеры обязательно научатся воспринимать происходящее спокойно. Возможно, уже через год.



Главное достижение в футбольном плане, разумеется, показал победитель. Перед турниром много говорилось о том, что победа Германии не особенно нужна. Я предполагал увидеть в финале именно такую пару, но думал, что фаворитами будут чилийцы. Однако Германия каждым последующим матчем увеличивала восторженные ощущения от своей игры (тут очень «в жилу» пришелся параллельный успех немецкой молодежки, неожиданно для всех обыгравшей Испанию в финале чемпионата Европы). Привезя команду, в которой самый опытный игрок имел лишь три десятка матчей за сборную (и далеко не в основе), Йоахим Лев создал, с одной стороны максимально раскрепощенную обстановку, с другой - максимально спортивно мотивирующую. Собственно говоря, вот это поколение игроков - и есть результат запущенной в Германии в середине прошлого десятилетия программы подготовки молодых футболистов. Прошлое - поколение Хедиры, Мюллера, Нойера, Крооса - все же из другого исторического периода.



В самой Германии о турнире говорили мало, это не самая популярная тема. Не было и массового приезда болельщиков. К подобному турниру там отношение снисходительное. Но приятные эмоции, конечно, получены, а у самого бундестренера теперь невероятно широкий подбор игроков. И главное - Германия получила подтверждение того, что ее система работает в самый сложный момент - собственно, при переходе в взрослый футбол. Да, разволновавшийся Леон Горецка провалил финал. Но это был лишь эпизод, а в целом «jungs» всем все показали.



Исчезновение Кубка конфедераций в сегодняшних условиях предельно понятно. Ведущие игроки перетружены в клубах, они не могут играть еще и каждое лето. Чилийцы, например, не отдыхали с 2014-го (чемпионат мира, два Кубка Америки, и, вероятно, два турнира в России). Точка в истории турнира поставлена жирная.





