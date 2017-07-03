Угу Алмейда: В Дагестане повсюду слышал стрельбу

Экс-форвард «Кубани» и «Анжи» Угу Алмейда рассказал в интервью Expresso о жизни в России, Германии и случае с Мануэлом Фернандешем в Турции.

О РОССИИ

«В «АНЖИ» НЕ ВЫДЕРЖАЛ»

- Понравилось ли вам в России?

- Когда я был в «Кубани», мне все очень нравилось. Сначала я думал, будет, как в Германии, где все люди очень закрытые. Но русские меня удивили с положительной стороны. Они очень приветливые и всегда готовы помочь. После «Кубани» был «Анжи». При подписании контракта, мне сказали, что команда будет жить в Москве. А когда я прибыл на предсезонные сборы, заявили, что придется базироваться в Дагестане. Это меня просто убило.

- Почему?

- Потому что там зона военных действий. Представьте себе, приезжаете в город, где все разрушено, повсюду слышится стрельба, будто ты где-то на Ближнем Востоке. Помню, как я однажды вышел на улицу, и увидел, как человека сбила машина, а потом тут же уехала, как ни в чем не бывало. Страшные вещи происходили. Жили мы практически в здании стадиона, в отеле. Представляете, мне 30 лет, а я, как 14-летний, вновь живу рядом со стадионом. Этот опыт был не слишком хорошим. У меня был контракт на два года, но я пробыл в команде полгода, больше не выдержал.

О ГЕРМАНИИ

«В «ВЕРДЕРЕ» ПРИШЛОСЬ ВЫПИТЬ 20 РЮМОК»

Алмейда заявил, что хуже всего ему пришлось в Германии. И рассказал о необычной традиции в местных клубах.

- В Германии очень закрытый народ. Если тебя не знают, даже общаться не станут. Не то что в Португалии, мы ведь веселые, любим принимать людей. А у немцев, кажется, просто нет чувств, настолько они закрытые.

Как-то в «Вердере» у нас состоялся командный ужин перед стартом чемпионата. Новички должны были выпить за каждого из «стареньких». В тот раз мне пришлось выпить рюмок 20! Вот такая там практика. Сказал им, что в следующем году поквитаюсь. В итоге на следующем ужине я так напился с остальными игроками, что о реванше не было и речи.

О ТУРЦИИ

«НА ФЕРНАНДЕША НАПАЛ ФАНАТ, А ОН ПОТРЕБОВАЛ ПЕНАЛЬТИ»

- Турция вас шокировала?

- Нет, тут вопрос, как ты адаптируешься к жизни среди людей другой религии, ведь нужно соблюдать определенные правила. Но в этом нет ничего особенного.

- Наверняка у вас есть истории о той поре?

- Да, был один матч, который не никогда не забуду. Для турков знание, что твоя команда выиграла, важнее еды на столе и здоровья. Нигде не видел такого фанатизма. Некоторые его проявления не очень красивы. Как-то раз мы играли на выезде, а болельщикам «Бешикташа» запретили приезжать. Атмосфера на стадионе была враждебной, арбитр ошибался, зрители нервничали. Адская атмосфера. Ближе к концу матча мы пошли в атаку, я попытался оторваться от защитника, чтобы открыться под подачу. Тут увидел Мануэла Фернандеша, который входил в штрафную. Тогда я побежал в другую сторону, чтобы открыть ему пространство. Но когда повернул голову, увидел, что один из фанатов бежит через поле прямо на Фернандеша и сбивает его с ног. Конечно, мы все побежали на помощь. Хорошо, что ничего серьезного не произошло. Фанат получил по шее, и игра продолжилась. Самое забавное было после матча. Мануэл признался мне, что даже не понял, что произошло, когда на него напал болельщик. Более того, встав на ноги, Фернандеш тут же побежал к арбитру, чтобы требовать пенальти!