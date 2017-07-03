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Андрей Канчельскис: Если бы Бердыев тренировал сборную – результат был бы иной

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Канчельскис: Если бы Бердыев тренировал сборную – результат был бы иной
Фото: Gettyimages.ru

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной СССР Андрей Канчельскис поделился своим мнением по поводу возможного конфликта игроков сборной с главным тренером.

У МЕНЯ КОГДА-ТО ТОЖЕ БЫЛ КОНФЛИКТ С ДИКОМ АДВОКАТОМ…

- Как вам видится конфликт между игроками и главным тренером в сборной?
- Мы не можем знать всей ситуации. Если конфликт касается игры футболистов – это одно. Если же дело в поведении или личных взаимоотношениях, то здесь другое.

Но я, наверное, не удивлюсь, если то, о чем пишут СМИ, правда. У Черчесова, если помните, были конфликты в «Динамо». Везде, куда бы он ни пришел, случаются какие-то недопонимания с игроками или что-то в этом роде. Надо находить общий язык. У меня, к примеру, был когда-то конфликт с Диком Адвокатом, но в итоге нам удалось найти точки соприкосновения и сейчас общаемся нормально.

Что касается Черчесова, то я еще год назад говорил, что его назначение на пост главного тренера сборной – ошибка. Результаты говорят сами за себя.

- У вас было нечто подобное в 1994 году, перед Чемпионатом Мира в США. Вы ведь подписали письмо 14-ти?
- Да, имело место быть. Но я бы не сказал, что у нас с Садыриным прям был конфликт. В той истории главным подстрекателем был Бышовец. Недовольства больше исходили от него, нежели от футболистов.

- Была еще история, когда отцепили Кирьякова и Шалимова от сборной в 1996 году, и эти двое не играли на Евро…
- Там тоже ничего такого не было. Ребята просто сказали, что они не приедут играть за сборную. Но это трудно назвать конфликтом между игроками и тренером. 

- Многие говорят, что Дзюба тоже не захотел играть за сборную, и дело не в травме. Не аналогична ли эта ситуация 96-му году, на ваш взгляд?
- Может быть. Но опять же сложно судить. Сам я, конечно, догадываюсь, что происходит. Самое главное - я не вижу результата у сборной. Как так вышло, что в один прекрасный момент мы разучились играть футбол? Раньше были большие звезды: Стрельцов, Яшин, Дасаев. А теперь никого нет. Поразительно то, что многих нынешняя ситуация полностью устраивает. Говорят, хорошо у нас все. А я считаю, что наш футбол умирает.

- В сборной мог играть Денисов, но из-за того же конфликта с Черчесовым он не задействован. Как вам видится эта ситуация?
- В сборной должны играть лучшие. Сейчас на поле выходят некоторые футболисты (чьи фамилии я не буду называть), которые вообще не понятно как попали в сборную. Конечно, Денисов помог бы команде. Одно дело конфликт в «Динамо». А какое отношение это имеет к сборной, где надо защищать честь страны? У нас есть Дзюба, Кокорин, тот же Денисов... Я уверен, что они могли бы усилить сборную, ну или по крайней мере сыграть не хуже.

Мне непонятны решения Черчесова и его поведение в стиле: «я сказал», «я царь, остальное меня не волнует». Ну если тебя не волнует, иди и тренируй другую команду. А в сборной свои личные амбиции и неприязнь надо убирать в сторону. Кстати то, что нет тех игроков, которых я перечислил, лишний раз говорит о том, что я был прав: назначение Черчесова на этот пост -ошибка.

ЧЕРЧЕСОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРИТЕТОМ ДЛЯ ИГРОКОВ…

- Если вернуться к той истории с письмом 14-ти, сейчас бы вы поступили по-другому?
- Из той истории один вывод: надо всегда находить компромиссы. Если бы мы тогда собрались за круглым столом, поговорили, думаю, что конфликт был бы исчерпан. Высказали бы в глаза претензии друг другу, и на этом бы все закончилось. Вообще в других странах я не видел таких глобальных конфликтов, которые были и остаются у нас. Там есть личности, есть авторитеты.

Мне кажется, если есть конфликт между игроками сборной и тренером, значит тренер не является для них авторитетом по сравнению с Газзаевым, Семиным, Бердыевым. А Черчесов никакой не авторитет. Ничего кроме пафоса я лично не вижу пока. Нашим руководителям надо призадуматься, но их, видимо, данная ситуация устраивает. Их устраивает и то, что команда за 90 минут ни разу не попадает в створ ворот. Ни мне, ни болельщикам неинтересно смотреть такой футбол, без ворот.

Я БЫ СОГЛАСИЛСЯ ПОРАБОТАТЬ В СБОРНОЙ…

- Бытует мнение, что со сборной некоторые тренеры просто не хотят связываться. Вы согласны с этим?
- Не думаю. Я бы, например, предложил тех специалистов, которые работали с молодежными командами. Тренеров надо постепенно переводить в основную команду.

Кубок конфедераций показал, на что мы способны. Третье место - наш потолок. Обыграли сборную Венгрии? А потом их обыграла Андорра. Получается, мы на уровне с Андоррой?

У нас в стране 80% дилетантов в футболе. О каком прогрессе можно говорить? Просто читал тут недавно: кто-то из руководителей и «экспертов» сказали, что у нас есть прогресс. Я его не вижу. Если анализировать результаты сборной с 1960 по 1990 год, то там действительно было заметно развитие, тогда мы брали титулы. А с 1990 по нынешнее время я прогресса вообще не замечаю.

- А как же успех на Евро 2008?
 - На тот турнир мы даже не вышли. Надо сказать «спасибо» хорватам, которые обыграли англичан. И то, это единичный эпизод. С достижениями советской сборной близко нельзя сравнить. Давайте уже реально на вещи смотреть, а не в облаках летать.

- Вы бы согласились поработать в сборной?
- Я бы согласился. Но считаю, время упущено. Я не о себе говорю. Если бы Бердыев руководил сборной, уверен, результат был бы иной на этом турнире.

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