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Фредди Роуч: Поговорю с Пакьяо о завершении карьеры (видео)

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фредди Роуч: Поговорю с Пакьяо о завершении карьеры (видео)
Фото: Gettyimages.ru

Известный тренер Фредди Роex после поражения своего боксера Мэнни Пакьяо от австралийца Джефа Хорна в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе рассказал о будущем филиппинца.

Напомним, что 2 июля Пакьяо проиграл Хорну судейским решением: 117-111, 115-113 и 115-113.

- В целом, я думаю, что это был очень хороший бой. Полагаю, что и Хорн сражался весьма достойно. Он действовал более грубо, чем полагал. Он был немного мощнее, чем я рассчитывал. И каждый раз, когда он двигал головой я думал, что что-то не так, но не знаю, мог ли рефери оценить эти действия, и заслуживали ли они оценки.

Я думал, что это был близкий бой. У Мэнни был отличный девятый раунд. Я думаю, что он выиграл его в два очка. Я сказал Мэнни, чтобы он должен взять еще один раунд, и бои закончен, но он не мог этого сделать, и мы проиграли решением.

Я не судья. Мне было бы трудно сидеть на месте и между раундами оценивать, что произошло, не нарушая никаких инструкций.

Мне очень тяжело судить о поединке со стороны. Я слышал мнения многих людей. И они достаточно противоречивы. Говорят, что Мэнни выиграл. Но сложилось все иначе и мы должны жить с этим.

Будет ли реванш? Может быть, я рассчитываю на это. Хочу поблагодарить Брисбен за все. Это один из лучших городов, что я видел в жизни. Мне доставило огромное удовольствие быть здесь.

- Вы сказали, что хотите реванш? Где он должен пройти?
- Я не вижу причин, почему мы не могли вернуться сюда. Думаю, мы могли бы привлечь еще больше зрителей, чем сегодня. Это хорошо для бокса.

Только я думаю, что арена нуждается в том, чтобы зрители могли сидеть в тени.

- Мэнни Пакьяо уже возрастной боксер. Может ли он завершить карьеру?
Я собираюсь поговорить с ним об этом, потому что я думаю, что, возможно, быть сенатором и одновременно боксером, это слишком много. У нас не было достаточно времени в тренировочном лагере. Начало тренировочного лагеря прошло не слишком хорошо. Спарринги были плохими. И Мэнни был слишком легким.

Я к нему присоединился только тогда, когда мы покинули Дженерал Сантос. У него там другая работа. И ее предостаточно без работы боксера. Поверьте мне.

Я собираюсь поговорить с Мэнни и обсудить это и посмотреть, как он себя чувствует. Я хочу донести до него свои мысли по этому поводу. У меня нет однозначного мнения. Мэнни не выглядел плохо. Он выглядел прилично в некоторых раундах. Я хочу рассказать ему об этом.

- Ему 38 лет. Он может вернуть форму?
- Он не дрался плохо. В некоторых раундах он преуспел, но он не был достаточно последовательным, как этого хотел я. Это тренировочный лагерь проходил намного лучше, чем предыдущие. Но он не был лучшим. Но проходил в правильном направлении. В бою было несколько раундов прошли, как мы хотели. Например, девятый раунд. Это был Мэнни Пакьяо, которого я хотел видеть. Можем ли мы сделать это больше? Думаю, что да.

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