Крутой ковбой. Вся правда о том, как Радулов выбрал не Россию, а штат Техас

Александр Радулов определился со своим будущим, подписав пятилетний контракт с «Далласом».

«ЗАВЕДИТЕ СЕБЕ СОБАКУ»

Вот это новость! Но мы ее ждали…

Ситуация к 3 июля с контрактом Радулова сложилась следующая. Яркий форвард имел три пути-дорожки, по которым он мог пойти.

Во-первых, это «Монреаль», с которым Александр подписал контракт в прошлом сезоне, когда уехал из ЦСКА. Форвард неплохо провел регулярный чемпионат, набрав 54 (18+36) очка в 76 матчах. А в плей-офф вообще стал лучшим бомбардиром клуба (2+5=7 в 6 играх). И не прямая вина Радулова, что «Монреаль» не прошел дальше первого раунда.

Переговоры по новому контракту с «Канадиенс» получались сложными. 31-летний игрок хотел получить соглашение лет на пять, а канадцы давали два-три года, при этом урезая зарплату.

В воскресенье у генменеджера «Монреаля» Марка Бержевена спросили, не ждет ли он преданности от Радулова, которому дали второй шанс, протянули руку помощи, вернув из КХЛ, а он тут встает в позу.

«Если вам нужна преданность, заведите себе собаку», - грустно ответил Бержевен. И сразу стало понятно, что игрок и клуб скоро разойдутся как в море корабли.

«ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ…»

Во-вторых, у Радулова был вариант в КХЛ. Он всегда мог вернуться домой, получив многолетний контракт с годовой зарплатой в $8-10 млн. Четкий клуб не назывался, но понятно, что их круг был ограничен: СКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев»…

Причем ЦСКА из этого списка вычеркивался. Многие знающие люди утверждали, что Радулов уехал из московского клуба с конфликтом. И он был такой весомый, что назад дороги нет, сожжены мосты.

Да и руководитель ЦСКА Игорь Есмантович прямым текстом говорил, что переговоры с Радуловым не ведутся.

Сам Александр дразнил работодателей, публикуя видео в инстаграме, когда сидит в самолете с другом-хоккеистом Геннадием Столяровым и говорит всем зрителям именно по-английски: «Возвращаюсь домой».

Было ясно, что чем дольше Радулов остается неподписанным на рынке свободных агентов НХЛ, тем больше шансов, что он вернется в Россию.

Но был и третий путь…

ЧУДО-ЗВЕНО «ДАЛЛАСА»

Инсайдер Пьер Лебрюн сообщил в воскресенье, что круг претендентов на Радулова в НХЛ сократился до двух команд. Это «Монреаль», а также «Даллас».

И представляете, вариант с Техасом сыграл! Генеральный менеджер «звезд» Джим Нил объявил, что с Радуловым подписан пятилетний контракт на общую сумму $31,25 млн.

За сезон - $6,25 млн. Это примерно такой договор, который и хотел получить Александр. Правда, ему по деньгам пришлось пойти на некоторые уступки. Но тем не менее, Радулов сделал себе хороший подарок на грядущий день рождения (5 июля), и гарантировал себе хоккейное будущее до 36 лет. А там можно и в Россию вернуться.

«Александр – динамичный плеймейкер с хорошей финишной скоростью и мастерством, - сказал Нил. – Добавляя в состав форварда с таким статусом, мы усиливаем наши первые два звена».

Интрига, которая бросается в глаза на первый взгляд: сможем ли мы увидеть чудо-звено Джейми Бенн – Тайлер Сегин – Александр Радулов?

Черт возьми, именно такую тройку я хочу видеть! На правом фланге не прижился Валерий Ничушкин, которого ЦСКА взял как раз на замену Радулову. Сейчас центр Джейсон Спецца на правом краю смотрится не фонтан.

И я скажу вам, что когда-то работавший в «Детройте» Джим Нил – очень сильный специалист. Он в свое время Сегина выменял из «Бостона» за бесценок. Он пытался Евгения Малкина заполучить.

Нил знает, как строить чемпионские команды. И он брал Александра, уже представляя, какую ставку на него сделают.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗНАРКА

Понятно, что Радулов теперь не поедет на Олимпиаду в Пхенчхан. Но последний раз на крупном турнире он выступал как раз в Сочи. И для национальной команды стал таким отрезанным ломтем, что даже президент ФХР Владислав Третьяк морщился и не желал отвечать на вопрос, когда ему говорили прямо: «Вы утверждали, что в сборной России больше нет отказников. А как же Радулов?»

И помню, как главный тренер Олег Знарок однажды вспылил в Новогорске, когда проходил мимо прессы, сидящей на диване. В тот день на всех сайтах вышла перепечатка интервью Радулова, данное североамериканской прессе. Александр рассказывал, как его заставляли с травмой играть за сборную на московском чемпионате мира, и как он отправлялся в самоволку в Нью-Йорк на переговоры.

Жаль, ту сцену нельзя было снять на видео! Но Знарок жестами и брутальными словами дал нам понять, что если он однажды напишет автобиографию, в которой обязательно будет его взгляд на эту историю с Радуловым, то она получится такой пламенной, что мало не покажется никому.

Олег Валерьевич, давайте реализуем после Пхенчхана! Это будет бомба, и я готов передать вам коробок спичек, записав ваши речи.

КСТАТИ

Стало известно, что «Монреаль» предлагал Радулову шестилетний контракт на $36 млн. Также учтите разницу в налогах: 53% - в Монреале, 39% - в Далласе.

И как сказал сам Александр, «Канадиенс» начали предлагать ему такую же сделку, как «Даллас», только после того, как он уже дал согласие «Старз».

Так что уход Радулова из клуба снова не обошелся без легкого скандала.