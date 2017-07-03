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«Радулов вернется к старым грешкам». Канада обсуждает уход русского из Монреаля

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Радулов вернется к старым грешкам». Канада обсуждает уход русского из Монреаля
Фото: Gettyimages.ru

Изучаем реакцию фанатов в Северной Америке на то, что Александр Радулов подписал пятилетний контракт с «Далласом» на $31,25 млн.

Art: «Конечно, это потеря для «Монреаля». Радулов был одним из самых ярких игроков команды, очень выкладывался на льду. Я не уверен, что стоило предлагать такой большой контракт 30-летнему вратарю Кэри Прайсу, подписав его на восемь лет при зарплате $10,5 млн в год. Должны появляться и молодые голкиперы. А то, что переплатили Прайсу, хватило бы на Радулова. Да, это отличный вратарь, но теперь у нас будут проблемы с атакой».

Bferu: «Радулов проведет то хороший сезон, то плохой. Вот мы однажды подписали похожего форварда Гемски – и что? Не надо только наезжать на Прайса. Вратарь – это половина команды, без него не выиграешь Кубок Стэнли. Посмотрите, как Бобровский решал в «Коламбусе», выведя клуб в плей-офф. Ну а «Даллас» всегда был хорош в атаке, но без приличного вратаря им ничего не светит. «Монреаль», вперед!»

Coinneach: «Пока Бержевен отвечает за букву «М» в «Монреале» (как менеджер), то наш клуб всегда будет посредственным (mediocre)».

Bill: «Вообще непонятно, что сделал «Даллас». Атака не была у них проблемной. Им нужно защиту усиливать!»

The Big Evil: «Радулов не стоит таких денег. Впрочем, и «Монреаль» не усилил состав. Что ж, посмотрим, как «Канадиенс» рухнут на 17-18 место. Генменеджер Марк Бержевен наносит большой урон команде».

Hikaru: «Идиотизм, некомпетентность! Этот Бержевен перехитрил сам себя! Они должны были сразу же подписать Радулова, но вместо этого начали разыгрывать какие-то маневры. Это просто посмешище!»

Tan: «Вот увидите, «Даллас» выкупит контракт Радулова до его окончания. Ждите, что это случится уже во второй сезон».

Revenge: «Ну да, Радулов провел хороший сезон в «Монреале». Но у него много с собой старого багажа. Все эти грешки… Кто знает, не вернется ли он к прежним привычкам. Пять лет – это слишком много. Думаю, что «Канадиенс» в итоге окажутся правы, что не подписали с Алексом долгосрочную сделку».

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЛЮБИМОВ – В ЦСКА

Форвард Роман Любимов, который провел прошлый сезон в «Филадельфии», подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

Напомним, что Любимов имел квалификационное предложение от «Филли», но это был двусторонний контракт. В итоге Роман выбрал ЦСКА, а также получил шанс поехать на Олимпиаду в Пхенчхан.

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