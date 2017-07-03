Самые известные конфликты футболистов с тренерами сборной от СССР до Роccии

Слухи про разгоревшийся внутри сборной конфликт между игроками и главным тренером Станиславом Саламовичем Черчесовым , заставил нас вспомнить самые известные конфликты между игроками и тренерами сборной от СССР до России.

Ловчев против Бескова

20 мая 1974 года сборная СССР, под руководством Константина Ивановича Бескова, проиграла в Одессе, товарищеский матч со сборной Чехословакии 0:1. После матча футболисты отправились на банкет, вернувшись на базу (сборная дислоцировалась на базе одесского «Черноморца») и Евгения Ловчева случился конфликт с Бесковым. На замечание тренера, что игроки плохо играли, когда вся страна переживала, Ловчев, по его собственному признанию, ответил: «Мы проиграли, как футболисты. А вы как тренер». После этих слов между ними едва не вспыхнула драка. Игрок и тренер были вызваны в федерацию футбола страны, где конфликт был улажен, а Ловчев был выбран комсоргом команды. В первом официальном матче после конфликта, сборная проиграла Ирландии. Бескова сняли, отправив тренировать олимпийскую сборную Советского Союза.

«Динамовцы» Киева против Эдуарда Малафеева

Накануне чемпионата мира по футболу 1986 года в Мексике, куда сборная СССР отобралась под руководством Эдуарда Васильевича Малафеева, главному тренеру предложили взять своим помощником на чемпионат мира Валерий Васильевича Лобановского. Малафеев отказался, помня печальный опыт Бескова, которому Лобановского «навязали» на чемпионат мира 1982 года. После чего сборная СССР сыграла в ничью товарищеский матч со сборной Финляндии и на разбор игры приехали представители Госкомспорта СССР. На вопрос, как им работается с Малафеевым, слово взял Олег Блохин и от лица киевских «динамовцев», которые составляли костяк сборной, заявил, что они не понимают в какой футбол хочет играть Малафеев. Эдуард Васильевич был снял с должности, с формулировкой «по состоянию здоровья». На чемпионат мира сборную СССР повез Лобановский.

«Письмо четырнадцати»

Знаменитое письмо игроков сборной России по футболу, в котором они требовали отставки главного тренера сборной Павла Федоровича Садырина и назначения Анатолия Федоровича Бышовца. После последнего, ничего не решавшего матча, со сборной Грецией, в раздевалку команды зашел президент РФС Колосков и заявил, что с таким отношением к делу и футболом, сборной России нечего делать на чемпионате мира в США. После чего, с подачи Игоря Шалимова, и вспыхнул конфликт. Основными претензиями были: размер премиальных и спонсорские контракты РФС, запрещающие игрокам играть в экипировки других фирм. РФС отказался менять главного тренера, но пошел на уступки связанные со спонсорскими контрактами игроков и размером премиальных. Часть игроков, подписавших «письмо четырнадцати», позже отозвали свои подписи и поехали на чемпионат мира, где сборная не вышла из группы, но Колыванов, Шалимов, Кирьяков, Кульков, Канчельскис и Добровольский от своих подписей не отказались и пропустили турнир. После вылета сборной с чемпионата мира, вместо Садырина сборную возглавил Олег Романцев, а не Анатолий Бышовец, как хотели игроки.

«Переодевайся и сам играй»

За пять минут до конца проигранного матча со сборной Германией, Сергей Кирьяков, который был возмущен своим отсутствием в стартовом составе на эту игру, отказался выходить на замену. «Переодевайся и сам играй», - ответил он Романцеву на предложение выйти на поле. Футболисты был отчислен из сборной и в одном из интервью рассказал, что главный тренер сборной Олег Иванович Романцев, закрывался в своем гостиничном номере, куда ему приносили водку и закуску.

Мостовой и Ярцев

Чемпионат Европы 2004 года, начался для сборной России с поражения и скандала. После проигранного матча со сборной Испанией 0:1, Александр Мостовой дал интервью испанской прессе, в которой раскритиковал подготовку сборной к турниру. По его мнению, тренерский штаб перегрузил игроков «физикой». После того, как Георгию Александровичу Ярцеву доложили об интервью, тренере распорядился отчислить футболиста из сборной. А на пресс-конференции сказал: «То, что сделал Мостовой, расцениваю как плевок в сторону команды. Моя ошибка, что я слишком ему доверял. Этот человек получил наиболее благоприятные условия для подготовки. Он думает, что является лидером команды. Однако это не так. Настоящие звезды- Смертин и Аленичев. Мы и без Мостового выигрывали-например в Уэльсе. Критику его я не приемлю-он не тренер, чтобы давать подобные оценки. Для меня этот человек больше не существует». В конце 2004 года Ярцев покинул сборную, после разгромного поражения от Португалии 1:7, а Мостовой через год завершил карьеру футболиста.

Отказ Денисова

«Перед финальным матчем Кубка УЕФА мы приглашали Игоря Денисова в сборную. Он поблагодарил за приглашение, но отказался, - заявил на пресс-конференции, перед началом сбора российской сборной накануне ЕВРО-2008, главный тренер Гус Хиддинк, - тренерский штаб «Зенита» попросил меня не говорить об этом, чтобы дать подготовиться к финалу. После игры в Манчестере, я позвонил и поздравил Игоря и снова пригласил его в команду, однако Игорь ответил: «Спасибо за приглашение, но нет». Жаль, но это его решение, мы должны его уважать. Каждый футболист вправе выбирать, выступать ему за сборную или нет. Решение Денисова для меня не проблема, я работаю только с теми, кто имеет желание помочь команде». До сих пор, не известны причины отказа Игоря Денисова, от поездки на самых успешный, для нашей сборной, международный турнир.