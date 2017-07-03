На чемпионате мира нас ждет провал – и бог с ним. Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги Кубка конфедераций.

Дали задание – подвести итоги. А я, признаться, уже вычеркнул Кубок конфедераций из своего мира. Никогда не скрывал, что не люблю футбол сборных – и, что поразительно, чем сильнее это чувство, тем сложнее понять его природу. Ну, не нравится! И ничего с собой поделать не могу. Это как заставить себя влюбиться в страшную, как ночной кошмар, нескладную, недалекую девушку. Тут никакое самовнушение не поможет, даже если в комплекте с девушкой идут богатое приданое и влиятельные родственники.

Но все матчи турнира я, разумеется, смотрел, за всеми событиями внимательно следил, все читал и что-то даже пересматривал и перечитывал. А значит, и итоги подвести смогу.

Кубок конфедераций, на мой взгляд, приблизил нас к пониманию двух архиважных моментов. Первый – уровень футбольности страны и ее готовность к чемпионату мира. Второй – уровень сборной России.

Рентген показал, что приговор Леонида Слуцкого, вынесенный нашей стране год назад, был слишком суров. Россия – все же немного футбольная страна; более футбольная, чем это казалось до турнира. Конечно, это зависит от того, по каким критериям оценивать. Но если хотя бы один рисует благополучную картину, то уже не все так плохо. И критерий этот – посещаемость матчей. Средняя аудитория составила 39269 человек, что в три раза больше, чем у премьер-лиги. И это третий показатель в истории турнира, превзошедший, например, немецкий Кубок конфедераций в 2005 году.

Турнир, несмотря на все признаки товарищеского, тестового, выставочного мероприятия, заинтересовал людей, вот что важно. Пусть даже какой-то процент зрителей и составили школьники, в срочном порядке переброшенные из летних пионерских лагерей, студенты, посетившие матчи ради зачета по физкультуре, и переодетые солдаты. Если так, то это тоже большой успех – раньше солдат не переодевали. Умнеем, совершенствуемся, героически преодолеваем все препятствия на пути к нашему светлому футбольному будущему!

Раньше зайдешь на кухню утром, чтобы сделать кофе и приготовить завтрак, включишь телевизор – и обязательно узнаешь что-то новое о Сирии, Украине, Дональде Трампе и погоде, о которой теперь рассказывают в таких подробностях, словно это ключевой вопрос в жизни человека. Но за последние две недели всегда что-то было о Кубке конфедераций, независимо от того, во сколько делаешь кофе – в 6, 7 или 8 утра. Возникло и по ходу турнира окрепло ощущение чего-то важного, грандиозного, праздничного. И не где-то там за морями и горами, а в твоей родной стране, за окном.

Проводить такие турниры, да так, чтобы заинтересовать население, мы можем. И это у нас получается гораздо лучше, чем играть в футбол. На этом сложном фронте вновь ждало разочарование, хотя и не такое, как от последовавших разговоров о «достойных поражениях» и «наметившемся прогрессе». Наша сборная на этом турнире – это два удара в створ ворот действительно приличных соперников, а не дворовой Новой Зеландии, конфуз Акинфеева, ошибки Станислава Черчесова и месседж двух избалованных лимитом и раздутой зарплатой игрочишек, бросивших вызов всем, кому сборная страны небезразлична.

Пошли идиотские посты в соцсетях, начались разговоры о конфликте внутри сборной – ну, точно, завершился еще один крупный турнир! Примерно то же самое будет через год. Но с еще большим размахом. Лично я от сборной давно ничего не жду. И вам не советую. Мне будет достаточно того, что Россия здорово проведет чемпионат мира. Это, на мой взгляд, намного важнее счета на табло, беззаботных улыбок, глупых постов в соцсетях и прочей демонстрации интеллектуального развития и воспитания от наших местных звезд.