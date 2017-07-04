«Депутат Лебедев? Стадион аплодисментами провожал Жиркова»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сделал три главных вывода из Кубка конфедераций.

ВЫВОД 1

Когда мы выиграли право на проведение чемпионата мира и, естественно, параллельно Кубка конфедераций, к нам приезжали несколько журналистов из ведущих английских газет и у них был только один вопрос – как отнять у нас чемпионат?

В прошлом году в Мехико на конгрессе ФИФА я получал из рук Рональдиньо Кубок конфедераций, мы там были вместе с главой Оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным. Так вот первый вопрос был задан английским журналистом, и говорил он только о том, как у нас все будет плохо.

Для меня совершенно очевидно, что Кубок конфедераций мы провели великолепно со всех точек зрения. И президент ФИФА Инфантино не случайно об этом сказал. И не случайно во время проведения кубка был опубликован доклад, в котором говорится, что Россия получила чемпионат мира в честной борьбе. Это первый и главный вывод, который я сделал по итогам Кубка конфедераций – мы проведем чемпионат мира на самом высоком уровне.

Понятно, что все матчи не могли быть по напряжению, по борьбе выдающимися. Потому что все-таки надо признать, что как бы не относились мы к Австралии, которая пытается развивать футбол, или Новой Зеландии, где регби на первом плане, эти команды пока не могут составить серьезную конкуренцию ведущим сборным. Но настроение лидерам они портили.

А последний день утолил жажду большого футбола у всех болельщиков. В финале команды выдали потрясающий матч. Это было зрелище.

Я смотрел матч за третье место на стадионе «Спартак», и все время сопоставлял эту игу с матчами российского чемпионата. Российский чемпионат надо подтягивать по темпу, по скорости мышления, по исполнению. Например, в финале мы увидели ошибку чилийского игрока, которая привела к голу. Но ведь немцы своим прессингом его заставили ошибиться. А кто кого у нас заставляет ошибиться? Потому что как только теряем мяч, мы все одиннадцать человек начинаем оборонять Брестскую крепость или автобус ставить.

ВЫВОД 2

Мы упираемся часто в основной состав, мол, нельзя менять проверенных игроков, поэтому будем в 40 лет уговаривать Игнашевича и Березуцких сыграть за сборную. Но немцы показали, что не надо бояться доверять молодым. Они вначале не выглядели командой, были еще не очень организованы, но с каждой игрой взаимодействие улучшалось. Потому что там выстроена четкая единая для всех система подготовки. И немцы еще раз доказали всему миру, что балом правит Германия.

Переходя к сборной России, надо сказать, что лучшим в нашей команде был Головин. А вот к более старшим игрокам есть претензии. И мне было непонятно, почему так мало играл Миранчук. Мы же работаем на будущее – на чемпионат мира. Пример Германии говорит, что не надо бояться и не стоило зацикливаться только на Кубке конфедераций.

Хотел вот еще о чем сказать. В последние годы многие приводят высказывание Гари Линекера, который сказал, что в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. В мое время, когда правили бал бразильцы, фраза была совершенна другая: «Весь мир играет в футбол, а выигрывают бразильцы».

ВЫВОД 3

Третий вывод, который я сделал из турнира, балом правят личности. Мы видим, что Роналду или Месси в сборной играют не так ярко. У сборной нет времени на длительную подготовку. Там есть и другие личности, и, порой, кто-то не хочет подстраиваться под кого-то. Однако именно личности и решают судьбу матчей. И недаром у них большие контракты, потому что эти игроки могут в решающий момент сделать результат. Это чилийцы Санчес и Видаль, которые ведут игру, но кроме высокого мастерства, техники и тактики, они еще отличаются характерами. Тоже самое могу сказать о Пепе – в трудной ситуации он переломил ход матча за третье место.

К сожалению, у нас в такой ситуации добавил только Жирков, который был одним из лучших в игре с мексиканцам. Это он по началу тащил команду, Врывался в штрафную, создал отличный момент. И гол мы забили благодаря проходу Жиркова в штрафную.

Когда я увидел безобразный демарш депутата Госдумы Лебедева, который сказал, что надо дать в морду Жиркову, был просто возмущен. Лебедев – член исполкома РФС, вот ему, как члену исполкома, который несет ответственность за наш футбол, и надо было дать в морду. Потом Сатановский политолог в прямом эфире сказал, что футболисты –уроды.

Так вот для этих господ хочу сказать, когда Жирков был удален и уходил с поля, стадион в Казани ему аплодировал.