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Олег Терехин: На Кубке конфедераций наши выжали из себя все

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Терехин: На Кубке конфедераций наши выжали из себя все
Фото: «Советский спорт»

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.

– Ваши ожидания от игры команды Черчесова совпали с итоговым результатом?
– Никаких особых ожиданий у меня не было. Ясно, что класс наших соперников выше. На то, что мы выйдем из группы, я, как и большинство футбольных людей, не рассчитывал.

– Хоть какой-то позитивный момент от выступления сборной остался?
– Ребята бились, выжали из себя все. С такими сильными соперниками даже на равных практически играли. Что могли - сделали, показали свой уровень. Увы, пока он не такой, как нам хотелось бы.

– Что можно исправить за оставшееся до чемпионата мира время?
– Есть главный тренер, который заявил, что теперь точно знает, над чем работать. Наши же с вами разговоры на эту тему будут досужими, поскольку мы не находимся внутри сборной. Сегодня прочитал, что там конфликт какой-то, кто-то с кем-то поругался. Дзюба перед турниром собрал вещи и уехал – тоже непонятно почему. Значит, что-то не так.

 Что вы об этом думаете?
– Думаю, какая-то проблема внутри сборной действительно существует. Дыма без огня не бывает. А может это и к лучшему, что сейчас такой конфликт произошел, чтобы подстегнуть самолюбие игроков перед чемпионатом мира, чтобы у них эмоции появились. А может и искусственно такую ситуацию создали. У тренеров ведь разные методы бывают. Я с этим сталкивался.

- Как по-вашему ситуация будет развиваться дальше?
– Если что-то произошло, главный тренер, футболисты сядут и с Виталием Леонтьевичем (Мутко - Прим.ред.) переговорят, все стороны выскажут свое мнение. И все на свои места поставят. Ну а нам, болельщикам, нужно в любом случае поддерживать сборную, слишком много негатива обрушилось на нее в последние годы.

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