«Спартак» теряет ключевого защитника, а «Зенит» близок к сделке года (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Прекрасный турнир

После каждого турнира подводят итоги, делятся впечатлениями, отмечают новые тенденции, если они есть. Для нас Кубок конфедераций стал особенным событием – и не только спортивным. Это наш первый подобный опыт (раньше ничего масштабнее финала Лиги чемпионов не проводили; Олимпиады не в счет): восемь команд со всех уголков планеты, четыре города, колоссальные деньги и беспрецедентные меры безопасности. Турнир поставил оценку нашим организаторским способностям, и если это не твердая «пятерка», то уж точно «четверка» с двумя плюсами.

А праздник-то был! Сергей Микулик – о Кубке конфедераций

Средняя аудитория одного матча – почти 40 тысяч человек. На финал без участия сборной-хозяйки пришло почти 60 тысяч. Низкая явка зафиксирована только на матчах с участием Камеруна и Австралии, что, в общем-то, нормально. Серьезных просчетов допущено не было. Мелкие недостатки – были, куда ж без них. Мне, скажем, очень не понравилось, как болеют в Сочи. За окном мальчишки, кажется, шумят и то громче. Но и это объяснимо: в Сочи, в отличие от Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, футбольных болельщиков нет.

На чемпионате мира нас ждет провал – и бог с ним. Колонка Михаила Борзыкина

Показательны и отзывы гостей. Дракслер даже написал письмо российским болельщикам со словами благодарности. Высокий уровень организации и, что еще важнее, опрятность городов и отзывчивость, приветливость местных жителей отмечали болельщики всех сборных. И это было не лицемерие, как слова очередной купленной за большие деньги звезды о каком-то новом вызове в карьере. Звезда говорит то, что от нее хотят услышать – ей здесь еще играть. А болельщики помашут флагами и уедут домой – они никому ничего не должны, поэтому и могут позволить себе говорить правду.

Не напрасно было? Колонка Дмитрия Гирина

Кубок конфедераций удался. И теперь нет никаких сомнений в том, что в следующем году все у нас получится.

Что делать с наследством Кубка конфедераций? Колонка Алексея Андронова



Фото: Gettyimages.ru



Проблемная сборная

Подводят итоги и выступления сборной России. Здесь, в отличие от организации турнира, радоваться нечему. Больше того, появились слухи о конфликте внутри команды – якобы некоторые футболисты выступили против Станислава Черчесова. Позже эта информация получила опровержение. Может, правда. А может, и нет. Как бы то ни было, эта версия выглядит правдоподобной, особенно после знаменитого месседжа.

Кстати, Черчесов наконец-то отреагировал на те самые «усы» в исполнении двух великих футболистов.

– Во-первых, жест сделал не я. Во-вторых, я не знаю, кому это послано. А если неделю бурлит, то те, которые этот жест сделали, должны его объяснить. Я внимательно смотрю за всем, как обычно. Телефон мой у них есть, отношение мое они видели.



Фото: «Советский спорт»

Что на самом деле происходит в сборной? Вы уверены, что никакого конфликта нет? Давайте на время забудем про «усы» и слухи. И вспомним о том, что на протяжении года, что Черчесов у руля, некоторые игроки ЦСКА и «Зенита» на сборную откровенно забивали. И это за месяцы до домашнего чемпионата мира, участие в котором по идее является мечтой всей жизни любого российского футболиста.

Дыма без огня не бывает. Точка в этой истории не поставлена.

Сводки межсезонья

«Спартак» продолжает готовиться к сезону в Австрии. Плохая новость – в контрольном матче с «Вождовацем» травму получил Таски. После обследования выяснилось, что у него перелом пятого пальца правой стопы. Уже известно, что защитник пропустит матч за Суперкубок России против «Локомотива», который состоится через десять дней.





Серьезная потеря: в весенней части прошлого сезона связка Таски – Джикия была основной. Что еще хуже, эта травма случилась, можно сказать, в разгар сборов, когда идет закладка «физики». Хватает примеров, когда травмировавшиеся в это время игроки в итоге проваливали сезон. И теперь надо решать, кто заменит Таски. Самый очевидный вариант – Боккетти.





«Зенит» сегодня проведет очередной спарринг – с «Аустрией». Возможно, мы увидим на поле Паредеса. Сам аргентинец признался, что перешел в «Зенит» во многом из-за Роберто Манчини.

– Могу признаться, что главная причина моего решения о переезде в Россию – это желание Роберто Манчини работать со мной. Поэтому я оказался здесь, в стране, которая примет чемпионат мира в следующем году, и решил стать частью такого большого клуба, как «Зенит».





Тем временем нескончаемые слухи сватают в «Зенит» все новых игроков. Накануне один аргентинский журналист сообщил об интересе питерцев к защитнику «Эстудиантеса» Касанасу, и что клуб якобы предложил за него 11 млн евро.

Очнулся и агент Павона.

– Ждем ответа от «Зенита» по Павону. Завтра ответ будет дан. Если российский клуб с нами не свяжется, то мы пообщаемся с руководством «Боки», чтобы принять решение.

Но самый громкий слух – возможный трансфер Смолова. Питерцы хотят его или купить, или обменять то ли на Дзюбу, то ли на Кокорина. Трудно себе вообразить, что «Краснодар» на такое пойдет. Но, зная реалии нашего футбола, может случиться всякое. Например, в кабинете Сергея Галицкого зазвонит телефон, и на том конце настоятельно порекомендуют совершить эту сделку. История с возвращением Быстрова из «Спартака» в «Зенит» памятна до сих пор. И не только она. Если «Зенит» хочет какого-то игрока, он его получает. Кроме тех, что выступают в ЦСКА.

Однако болельщикам невиданная трансферная активность «Зенита» показалась недостаточной. Они написали петицию с просьбой вернуть Халка.

– Уважаемый Фурсенко Сергей Александрович, мы болельщики Зенита просим вас предпринять попытку вернуть Халка в «Зенит». Думаем, что он сможет помочь принести нам новые титулы! Он живет этим городом, такое количество полезных действий не показывал практически никто! Он нес болельщикам «Зенита» положительные эмоции, он никогда не отказывал в фотографии или автографе! Он помог маленькому мальчику, когда станцевал на Невском! Мы думаем, что он мог бы в очередной раз стать лидером этой команды, тем более, после ухода Данни, он действительно нужен! Ведь не зря вы говорили, что «Зенит» играет для болельщиков, – говорится в петиции.

Забавные люди. А платить за это удовольствие будете вы?





«Краснодар», по информации польской прессы, ведет переговоры с хавбеком «Легии» – стоп, сейчас скопирую – Оджиджа-Офоэ. А вот уже не слух, а трансфер – Шишкин. Он подписал с клубом трехлетний контракт. По правде говоря, не совсем понятно, на что рассчитывает «Краснодар» в новом сезоне, подписывая Шишкина и Янбаева…





Объявил о трансфере и «Ростов». Команду пополнили словенский защитник Бобен и исландец Ингасон.





А «Динамо» представило своего новобранца – Соу.



