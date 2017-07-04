Акинфеев грозится уйти из сборной? Ему есть замена, но о ней все забыли
После того, как «Советский спорт» написал о назревающем
конфликте в сборной России, самой тиражируемой новостью стало известие том, что
Акинфеев якобы угрожает Станиславу Черчесову уходом из сборной.
Мы уже писали о пяти голкиперах, которые могли бы заменить
нашего первого номера и капитана команды в воротах на чемпионате мира. Вот
только про одного человека все забыли. А между тем он – чемпион и серебряный
призер двух юношеских чемпионатов Европы в разных возвратных группах. Он стал
единственным вратарем в истории юношеских чемпионатов Европы, который получил
приз лучшему футболисту турнира. Да, его зовут Антон Митрюшкин.
Он уехал из «Спартака» зимой 2016 года, перейдя в скромный
швейцарский Сьон. Во многом, благодаря ему, «Сьон» в прошедшем сезоне сумел
обеспечить себе места в еврокубках – впервые с 2011 года. Россиянина несколько
раз признавали лучшим игроков и вратарем тура, а по итогам первого круга он
попал в символическую сборную всего чемпионата. «Сьон» приобрел голкипера за
380 тысяч евро. Сейчас он оценивается в 2 миллиона евро и входит в список
десяти главных молодых талантов чемпионата Швейцарии. Причем, под первым
номером.
Она не врет
А теперь предлагаем сравнить статистические показатели Игоря
Акинфеева и Антона Митрюшкина, хоть условия у них, мягко говоря, совершенно
неравные.
Первый показатель – пропущенные мячи. В этом вопросе
Акинфееву нет равных в России, а может и во всей Европе – всего 15 мячей в
29-ти матчах – 0,5 за игру. У Митрюшкина все хуже – 55 голов в 35-ти встречах и
средний показатель 1,5 за игру.
И здесь встает вопрос защиты. Почему Акинфеев пропускает так
мало? Кроме того, что он сам – потрясающий вратарь, у него в клубе еще шикарная
защита- лучше, чем в сборной. За весь сезон по воротам Игоря пробили 90 раз. До
первых строчек по этому показателю далеко. Например, самому «работающему»
вратарю чемпионата, Александру Беленову, били 137 раз. Знаете, сколько раз
пришлось вступать в игру Митрюшкину? 172 раза! Он по этому показателю – лидер
сезона в Швейцарии.
При этом в среднем за матч Антон Митрюшкин совершает по 3,19
сейвов. Акинфеев – 2,48. Важны еще сейвы, которые голкипер сделал, что
называется, на реакции – среагировал на удар, отразив его. За чемпионат
Митрюшкин сделал это 63 раза. Акинфеев в ЦСКА – 31.
Время пришло
Раньше Антона не вызывали в взрослую сборную России, сетуя
на недостаток опыта игры на высоком уровне – в «Спартаке» он либо сидел в
глухом запасе под Ребровым и Песьяковым, либо выходил на поле за вторую
команду. Но теперь он играет много – в швейцарской Супер Лиге. Не просто много,
а больше всех. Не в клубе – во всем чемпионате. Митрюшкин – лидер по
проведенному на поле времени.
Никто не говорит, что Антон прямо сейчас готов
полноценно заменить Акинфеева в воротах сборной России. Надеемся, этого и не
понадобится делать. Но подводить-то к сборной одного из самых талантливых
молодых голкиперов Европы как-то нужно. Это уж точно лучше, чем вызывать в
команду на скамейку запасных натурализованного игрока из страны, где хороших
голкиперов за всю историю раз-два и обчелся, или призывать в сборную 33-летнего
голкипера из клуба, стоящего на вылет в премьер-лиге…