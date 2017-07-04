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Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Романа Любимова, который возвращается из «Филадельфии» в ЦСКА.

«ЗАДЕЛО, ЧТО НЕ ПОПАЛ В ЗАЯВКУ»

– Почему вы не приняли квалификационное предложение «Флайерз», а вернулись в ЦСКА?
– Потому что это был двусторонний контракт. А в будущем сезоне пройдет Олимпиада. Вот я и решил, что у меня есть шанс поехать в Пхенчхан. Буду много работать, чтобы попасть в сборную и выиграть золото. Также постараюсь помочь ЦСКА, чтобы прийти к заветной цели.

 ЦСКА очень активно вел себя на рынке, набрал много игроков. Сейчас вы скажете, что не боитесь конкуренции. Но каково будет играть в клубе, где очень высокая конкуренция за место в составе, и от которого все ждут Кубок Гагарина? Даже состав у СКА выглядит теперь слабее.
– Я считаю, это хорошо, когда есть много классных игроков в составе. Значит, ты должен расти и прогрессировать, если хочешь получать достаточно времени на льду. Я конкуренции не боюсь, - улыбается Любимов, в самом деле повторив эту фразу. – Нас ждет интересный сезон. Главное, чтобы все новички смогли хорошо войти в коллектив, и мы стали бы единым целым. Тогда сможем выполнить поставленные задачи. Все знают, какие они у нас уже не первый год.

 У вас состоялся разговор с новым главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным?
– Я только что был в ЦСКА, мы пересеклись, но разговора тет-а-тет не было. Просто поздоровались. Никитин спросил, как я провел лето. И заметил: «Ты немного поправился».

 Ого.
– Нет, серьезной беседы пока не было. Но это впереди. Только ведь первый день прошел, медобследование.

 Игорь Никитин многое решал в штабе Дмитрия Квартальнова. Как думаете, ЦСКА поменяет стиль игры в новом сезоне?
– Я не знаю, как может измениться игра. Это будет видно. У нас еще не было ни одной ледовой тренировки. Командное собрание тоже еще не прошло. Так что пока не отвечу на этот вопрос. Время покажет…

 Вы говорите, что мечтаете попасть на Олимпиаду в Пхенчхан. Но вы не попали в заявку на последнем чемпионате мира в Кельне и Париже. Почему это произошло?
– Это тоже было одной из важнейших причин, почему я вернулся в ЦСКА. Когда мы были в Кельне, то в составе сборной России было больше хоккеистов, чем попадало в заявку. А меня не видели практически год. Я получал немного игрового времени в «Филадельфии». И к концу сезона у меня немного ушло чувство игры. Это тоже меня задело. Хочу доказать, что способен приносить пользу сборной. Буду работать для этого, возвращать утраченное.

«ГОЛЬФ В ПОРТО-ЧЕРВО»

 Как вы провели отпуск?
– Плавали на корабле на Сардинию. А прошлым летом брали машину и ездили по Италии.

 Вот вы лишний вес набрали. А во время отпуска тренируетесь?
– Я не исключаю, что за год в НХЛ у меня появилось больше мышечной массы. Я пропускал много матчей, и когда не играл, то работал в тренажерном зале.

Но у меня всегда так – как в отпуск ухожу, то набираю несколько килограммов. И потом на предсезонке надо их сбрасывать. В этом году я просто приехал с отдыха 20 июня. У меня в один момент решилось, что я остаюсь в ЦСКА. У меня было только две недели, чтобы привести себя в форму.

🏌️⛳️

Публикация от Roman Lyubimov (@lyubim13)

 Где вы играли в гольф?
– Это как раз было на Сардинии, в Порто-Черво. Был ли у меня раньше такой опыт? Впервые я играл в Москве позапрошлым летом вместе с Никитой Зайцевым. Мне очень понравилось. Теперь задумываюсь о покупке набора клюшек.

Я провел год в Америке – там куча этих полей для гольфа. Там тоже играл. Вот и на отдыхе захотелось. Единственной проблемой было то, что в этот гольф-клуб было трудно попасть. Требовали сертификат, удостоверение гандикапа. Потому что поле было профессиональным. А я вообще впервые услышал, что это такое. Но договорился, и меня пустили поиграть.

 Правда, что гольф чем-то похож на хоккей?
– Только названием, что и хоккеисты, и гольфисты держат в руках клюшки. А на самом деле это два совершенно разных вида спорта. Честно скажу, играть в гольф тяжело. Поначалу я так вспахивал газон, что потом люди плевались, кто шел после меня.

Валяется⚽️🥅

Публикация от Roman Lyubimov (@lyubim13)

 Еще смотрю инстаграм – вы кому в мае били пенальти на футболе?
– Это я ходил на матч ЦСКА – «Анжи». Меня пригласили на последний тур чемпионата России по футболу. А в перерыве предложили выйти на поле и пробить пенальти второму вратарю армейцев. К своему стыду, не знаю его фамилию. Я вообще не очень хорошо знаю состав футбольного ЦСКА. Буду исправляться!

Но я забил. Правда, первый удар пришелся в перекладину. И очень приятно, когда с трибун в этот момент кричали: «Рома, возвращайся в ЦСКА!» Можно сказать, меня уговорили целым стадионом.

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