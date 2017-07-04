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«Знарок? Кто это?» Разные эмоции шведов СКА после медосмотра (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Знарок? Кто это?» Разные эмоции шведов СКА после медосмотра (видео)
Фото: ХК СКА

Шведы Давид Рундблад и Патрик Херсли после медосмотра вели себя по-разному: первый постоянно улыбался, а второй был очень хмурым.

«Когда начал переговоры со СКА, другие предложения уже не рассматривал» 

 Расскажите о ваших первых днях в Петербурге, – вопрос Рундбладу.
 Все в порядке, немного посмотрел город, а сейчас прошел медосмотр.

 Как оцените свою физическую форму? 
 Я все лето готовился. Надеюсь, я в хорошей форме. Не знаю, что ожидать от предсезонной подготовке, но я готов работать. Не терпится начать.

 Какой номер хотите взять? 
 Я попросил номер 7, но ответа пока не было.

 Были ли другие варианты кроме СКА? 
 СКА очень рано ко мне обратился, еще в мае. Когда мы начали переговоры, я уже не рассматривал другие варианты, потому что хотел договориться с петербургским клубом. Очень рад оказаться здесь.

 Уже пообщались с Олегом Знарком? 
– С кем? Кто это? – уточнил швед. Вряд ли он не знает имя главного тренера. Скорее всего, просто не расслышал.

– Главный тренер.
– А, с главным тренером, – рассмеялся Давид. – Нет, с ним еще не говорил.

– Что знаете о КХЛ?
– Я никогда не играл в КХЛ, но по составу игроков уже видно, что уровень лиги серьезный.

– С кем-то советовались перед переходом в СКА?
– Я разговаривал с Патриком Торесеном, который здесь играл. Он положительно отозвался о команде и городе, – так же улыбчиво закончил Рундблад, как и начинал. 

«Остался, потому что хочу взять второй Кубок Гагарина» 

Шведский обладатель Кубка Гагарина-2017 Херсли прошел обследование самым последним, а потом чуть ли не сам подошел к журналистам. Патрик в этот день был противоположностью своего соотечественника – очень хмурый и сосредоточенный.

– Чувствую себя отлично, а отпуск полностью провел с семьей. В основном был дома в Швеции, а также съездил на неделю в Испанию.

 В следующем сезоне выиграть Кубок Гагарина будет сложнее?
– Думаю, нам действительно будет сложнее, потому что ушли ключевые игроки. Но у нас все еще топ-команда, мы одни из фаворитов.

 Шипачев и Дадонов ушли из СКА. Как команда будет играть без них?
– Это были одни из лучших игроков не только СКА, но и всей лиги. Но у нас осталось много очень других сильных игроков.

 Что знаете о новичках команды?
– Уже немного с ними пообщался. Поговорил с Давидом Рундбладом, он из Швеции, но в ближайшие дни еще лучше познакомлюсь с ним и Калининым.

 Вами интересовались клубы из Швейцарии. Почему решили остаться?
– Петербург - отличный город, в СКА мне очень нравится, а тренер доверяет мне. Я хочу выиграть еще один Кубок Гагарина, поэтому я и остался, – закончил Херсли. 

– Ай, молодец, – резюмировал Виктор Тихонов, который все это стоял рядом и слушал. Только это заставило Херсли улыбнуться и отшутиться в ответ на шведском. Но никто Патрика не понял. 

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