«Знарок? Кто это?» Разные эмоции шведов СКА после медосмотра (видео)
Шведы Давид Рундблад и Патрик Херсли после медосмотра вели себя по-разному: первый постоянно улыбался, а второй был очень хмурым.
«Когда начал переговоры со СКА, другие предложения уже не рассматривал»
– Расскажите о ваших первых днях в Петербурге, – вопрос Рундбладу.
– Все в порядке, немного посмотрел город, а сейчас прошел медосмотр.
– Как оцените свою физическую форму?
– Я все лето готовился. Надеюсь, я в хорошей форме. Не знаю, что ожидать от предсезонной подготовке, но я готов работать. Не терпится начать.
– Какой номер хотите взять?
– Я попросил номер 7, но ответа пока не было.
– Были ли другие варианты кроме СКА?
– СКА очень рано ко мне обратился, еще в мае. Когда мы начали переговоры, я уже не рассматривал другие варианты, потому что хотел договориться с петербургским клубом. Очень рад оказаться здесь.
– Уже пообщались с Олегом Знарком?
– С кем? Кто это? – уточнил швед. Вряд ли он не знает имя главного тренера. Скорее всего, просто не расслышал.
– Главный тренер.
– А, с главным тренером, – рассмеялся Давид. – Нет, с ним еще не говорил.
– Что знаете о КХЛ?
– Я никогда не играл в КХЛ, но по составу игроков уже видно, что уровень лиги серьезный.
– С кем-то советовались перед переходом в СКА?
– Я разговаривал с Патриком Торесеном, который здесь играл. Он положительно отозвался о команде и городе,
«Остался, потому что хочу взять второй Кубок Гагарина»
Шведский обладатель Кубка Гагарина-2017 Херсли прошел обследование самым последним, а потом чуть ли не сам подошел к журналистам. Патрик в этот день был противоположностью своего соотечественника
– Чувствую себя отлично, а отпуск полностью провел с семьей. В основном был дома в Швеции, а также съездил на неделю в Испанию.
– В следующем сезоне выиграть Кубок Гагарина будет сложнее?
– Думаю, нам действительно будет сложнее, потому что ушли ключевые игроки. Но у нас все еще топ-команда, мы одни из фаворитов.
– Шипачев и Дадонов ушли из СКА. Как команда будет играть без них?
– Это были одни из лучших игроков не только СКА, но и всей лиги. Но у нас осталось много очень других сильных игроков.
– Что знаете о новичках команды?
– Уже немного с ними пообщался. Поговорил с Давидом Рундбладом, он из Швеции, но в ближайшие дни еще лучше познакомлюсь с ним и Калининым.
– Вами интересовались клубы
из Швейцарии. Почему решили остаться?
– Петербург - отличный город, в СКА мне очень нравится, а тренер доверяет мне. Я хочу выиграть еще один Кубок Гагарина, поэтому я и остался, – закончил Херсли.
– Ай, молодец, – резюмировал Виктор Тихонов, который все это стоял рядом и слушал. Только это заставило Херсли улыбнуться и отшутиться в ответ на шведском. Но никто Патрика не понял.