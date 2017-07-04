«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборной

Сергей Калинин не стал продлевать контракт с «Торонто» и приехал в КХЛ, чтобы попасть на корейскую Олимпиаду.

«Следил за матчами «Авангарда» и СКА»

26-летний нападающий только приехал в Петербург, и пока для него все в новинку. В том числе журналисты, которые ждут игроков после медосмотра.

– О, вопросы. А про что спрашивать будете? – уточняет бывший игрок «Торонто».

– Да про все. Как провели лето?

– Хорошо! В этот раз оно получилось коротким: первый раз такое. Но отдохнуть и набраться эмоций я успел. Готов к началу нового сезона.

– В СКА очень тяжелая предсезонка. У вас такой до этого не было.

– Она такой и должна быть. Посмотрим, может и была когда-то.

– Вы первый раз в Петербурге?

– Нет, но раньше на долгое время никогда не приезжал. До сборов еще есть неделя, поэтому погуляю и все посмотрю.

– Следили за КХЛ, пока не играли тут?

– Матчи не смотрел. Только обзоры. Следил за родным «Авангардом»… И за СКА! Потому что всегда интересно было смотреть на большое количество голов.

«Считаю, что поездка в НХЛ была удачной»

– С кем-то из игроков советовались перед переходом?

– Конечно, спрашивал у многих ребят. Почти со всеми мы играли ранее в одной команде или против них. Даже когда играл в «Авангарде», всегда узнавал у всех, как им в Петербурге. Все отзывались положительно о городе, команде, менеджменте и всей организации.

– Какой номер взяли и почему?

– 21. Не скажу почему, на это есть свои причины.

– Когда решили вернуться в Россию?

– Не могу сказать, – улыбнулся форвард, но все-таки рассказал. – Думаю, в конце сезона: там обмен случился, все как-то сложилось. Были варианты остаться в НХЛ, но решил, что вернуться в Россию будет правильнее.

– Хотите вернуться за океан?

– Конечно, я бы хотел вернуться в НХЛ, но не знаю, как все сложится. В принципе, мне там понравилось, и я знаю, что могу там играть. Больших проблем в НХЛ не ощущал, но что-то пошло не так, не только от меня все зависит.

– Что именно не получилось?

– Я не могу сказать, что у меня не получилось в Америке, вряд ли кто-то рассчитывал, что я вообще закреплюсь в НХЛ и на второй сезон. Считаю, что поездка получилась удачной для меня. Практически два года провел в основном составе, но есть моменты, которые я не хочу обсуждать. Естественно, первая причина – это я, где-то неправильно подготовился, слишком много думал и переживал. Игр много, нужно отпускать все моменты. В любом случае это положительный опыт.

– Олимпиада – главный повод вернуться в КХЛ?

– Безусловно, хочется сыграть на Олимпиаду, все зависит от меня. Но за былые заслуги меня не возьмут на такой серьезный турнир, даже несмотря на то, что игроков НХЛ не отпустят на игры