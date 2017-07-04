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Самый непредсказуемый финал в истории: итоги «Гонки за золотом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» подводит итоги  «Гонки за золотом» – конкурса экспертов, которые делали ставки на матчи Кубка конфедераций.


Напомним, что наши эксперты две недели делали ставки на матчи трех туров группового этапа, полуфиналы, матч за третье место и финал турнира. Каждому участнику проекта выдавалась сумма 2000 рублей перед каждым туром, которые он должен был полностью потратить на выгодные, с его точки зрения, ставки на матчи Кубка конфедераций. По окончанию тура подсчитывались результаты сделанных ставок, выигрыш направлялся в банк игрока, а всем игрокам снова выдавались по 2000 рублей. По итогам проекта лучшим признается тот участник, который накопит наибольшую сумму.

При этом, специально для турнира сборных мы отобрали экспертов, которые хорошо знакомы с игрой одной из сборных-участниц Кубка. Алексей Андронов в этом списке представляет Германию, Михаил Борзыкин - Россию, Дмитрий Гирин - Австралию, Артем Терентьев - Камерун, Степан Чаушьян - Чили, Юлия Яковлева - Португалию, а главному редактору Николаю Яременко досталась Новая Зеландия. К экспертам присоединился наш колумнист и блогер Отар Кушанашвили.  И по традиции, в соревновании прогнозистов участвовал еще и компьютерный генератор случайных чисел - ему ничего не было известно о составах и рейтинге команд, он выбирал ставки наугад.

Напомним, что полуфиналах случилась сенсация - наш компьютерный генератор случайных чисел сумел превзойти всех живых экспертов. Однако финал и матч за третье место поразили еще больше - никогда прежде не случалось такого, чтобы ни один эксперт - органический или кремниевый - не смог выиграть ни копейки. Теперь такой прецедент создан.


Юлия Яковлева возглавила наш рейтинг в конце группового этапа и сохраняла лидерство перед финалом. Однако на последней стадии ей не слишком повезло

Португалия - Мексика - П1, коэффициент 2,27. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей (ставка могла сыграть только при победе Португалии в основное время).

Чили - Германия - Х, коэффициент 3,26. Ставка 1000 рублей.  Выигрыш составил 0 рублей.

Общий выигрыш 0 рублей

Наш компьютер вошел во вкус и продолжил делать непривычные для новичков ставки. Но на этот раз они не сработали.

Португалия - Мексика - КОМ2 выиграет один из таймов - да, коэффицент 1,90. Ставка 1000 рублей.  Выигрыш составил 0 рублей.

Германия - Чили - Счет в первом тайме - чет, коэффициент 1,75. Ставка 1000 рублей.  Выигрыш составил 0 рублей.

Общий выигрыш 0 рублей.

Дмитрий Гирин мог воспользоваться осечками лидеров и догнать их. Но увы. 

Португалия - Мексика - Тотал больше 3,5.  коэффициент 2,95. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.

Чили - Германия - П1, коэффициент 3,05. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.

Общий выигрыш 0 рублей.

Артем Терентьев правильно предположил, что мексиканцы не смогут не пропустить. Но ошибся в оценке того, сколько таймов потребуется португальцам для победы. А немцев и вовсе недооценил.

Португалия - Мексика - П1, коэффициент 2,27. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей. 

Чили - Германия - П1, коэффициент 3,05. Ставка 1000 рублей.Выигрыш составил 0 рублей. 

Общий выигрыш 0 рублей.


Наш звездный блогер всегда голосует сердцем. Наверное, именно поэтому он и не выиграл.

Португалия - Мексика - П2, коэффициент 3,07. Ставка 1000 рублей.Выигрыш составил 0 рублей. 

Чили - Германия - П1, коэффициент 3,05. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей. 

Общий выигрыш 0 рублей.


Алексей Андронов ставил на экспресс, но скромная победа немцев его подвела 

Ставка на экспресс 2000 рублей:

Португалия (инд. тотал больше 1,5) - Мексика - коэффициент 1,8 

Германия - Чили - тотал больше 2,5, коэффициент 2,08

Общий выигрыш 0 рублей.

 

Впервые за весь турнир главный редактор не поставил на Германию. И ошибся.

Португалия - Мексика - П1, коэффициент 2,27. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.

Чили - Германия - П1, коэффициент 3,05. Ставка 1000 рублей. Выигрыш составил 0 рублей.

Общий выигрыш 0 рублей.

Экспресс Степана Чаушьяна  сработал так же, как и ординары остальных. То есть никак.

Ставка на экспресс 2000 рублей.   

Португалия - Мексика - П2, коэффициент 3,09.  

Чили - Германия - П1, коэффициент 3,05. 

Общий выигрыш 0 рублей.

И даже у Михаила Борзыкина, который ставил против трендов, не вышло:

Португалия - Мексика - П2, коэффициент 3,09. Выигрыш составил 0 рублей.

Чили - Германия - П1, коэффициент 3,05. Выигрыш составил 0 рублей.

Общий выигрыш 0 рублей.

Итоговая турнирная таблица нашей «Гонки за золотом» сохранила после финала следующий вид:

1. Юлия Яковлева – 11670

2. Генератор случайных чисел – 9810

3. Дмитрий Гирин – 8380

3. Артем Терентьев – 7542

4. Отар Кушанашвили – 6495

5. Алексей Андронов – 6111 

6. Николай Яременко – 5405

7. Степан Чаушьян – 3605

8. Михаил Борзыкин – 2870 

Таким образом, чемпионом объявляется Юлия Яковлева, которая удачнее всех делала ставки и с наибольшим успехом смогла применить свое исключительное знание португальского и латиноамериканского футбола на практике. 
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