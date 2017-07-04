Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина- : -Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главные забеги июля. Где, как и куда бежать во втором летнем месяце

Михаил Боков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главные забеги июля. Где, как и куда бежать во втором летнем месяце

Все о главных забегах сезона 2017 – в «Советском спорте». В этом выпуске – беговые соревнования и марафоны июля, куда еще не поздно зарегистрироваться, и где сможет принять участие любой желающий.

Марафон «Белые ночи»

Где и когда: 9 июля, Санкт-Петербург

Что это: 28-й международный марафон, пробежав по трассе которого вы сможете увидеть большинство достопримечательностей северной столицы разом. Марафон стартует и финиширует на Дворцовой площади. Участники пробегут также по Петроградской стороне, Васильевскому острову, мостам и каналам.

Как дополнительные опции к марафону: беговые мастер-классы, встречи с известными легкоатлетами, концерты. «Белые ночи» - это больше, чем просто марафон. Это настоящий спортивный праздник.

Узнать больше: http://www.wnmarathon.ru/

Забег Grom

Где и когда: 9 июля, Москва

Что это: очередной из серии забегов Grom, которые идут в течение всего года и совмещают в себе не только беговые соревнования, но и лыжные гонки, триатлон, плавание. По результатам каждого забега выявляют лучших участников и команду. В этот раз – забег пройдет в Измайловском парке Москвы, его дистанция – 10 км.

Узнать больше: http://grom.club/

Ночной забег

Где и когда: 15 июля, Москва

Что это: Ночной забег на дистанцию 10 км – идеальное соревнование для любителей, чтобы проверить свои силы и одновременно полюбоваться видами столицы. Трасса пройдет по Фрунзенской и Пречистенской набережным: мимо Храма Христа Спасителя, бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь», Крымского и Андреевского мостов, здания президиума РАН. Будут работать камеры хранения, раздевалки, стартово-финишный городок. Организацию обещают на уровне марафона.

Узнать больше: http://moscowmarathon.org/ru/nightrun/participants/general/

Какой спортинвентарь взять с собой в отпуск

«Красно-белый старт»

Где и когда: 22 июля, Москва

Что это: беговое соревнование от спортивного клуба «Спартак», проводится второй раз. Трасса забега пройдет вокруг стадиона «Открытие Арена». В программе: забеги для детей на 1 км, забеги для взрослых на 1 и 5 км. Обещают, что каждый участник получит памятную медаль – хороший повод начать пополнять свою собственную «стену славы» беговыми наградами (в том случае, если вы не имеете ничего против «Спартака», конечно).

Узнать больше: http://www.spartak.ru/news/begi-za-spartak-2/

Благотворительный забег «Бежим на помощь»

Где и когда: 23 июля, Москва

Что это: благотворительные забеге в Парке Горького на 3 и 10 км. Все собранные средства пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями головного мозга. Зарегистрироваться можно на месте прямо в день старта: размер взноса на дистанцию 10 км – 2900 рублей (1499 рублей, если вы зарегистрируетесь до 21 июля), на дистанцию 3 км – 2500 рублей (1299 рублей до 21 июля).

Узнать больше: http://runtohelp.ru/

Как приземляться при беге – на носок или на пятку

Ironman Triathlon Kirov

Где и когда: 23 июль, Киров

Что это: соревнование по триатлону для любителей - 1.5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег. Участвовать могут все желающие.

Триатлон начнется с заплыва вблизи населенного пункта Стрижи. Затем велоэтап, который завершится в самом центре Кирова и, наконец, бег: 4 круга по главным кировским улицам.

Узнать больше: http://iron-star.com/event/ironstar_olympic_triathlon_kirov_2017/

Забег «Красочный бууум»

Где и когда: 30 июля, Москва

Что это: любительский забег, чей формат организаторы определяют как «фан-ран»: участники побегут на 5 км, испачкавшись разноцветными красками. Место проведения – живописные Крылатские холмы. На финише обещают фейерверк.

Узнать больше: https://www.facebook.com/krasochnyibuuum

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Созданы специальные шорты, которые помогают более эффективно заниматься бегомМягкие шорты сокращают метаболические затраты на бег, эффективно помогая бегать быстрее без какой-либо дополнительной подготовки или усилий.19 032 дня Рона. Через две минуты вы захотите взять пример с этого старичка19 032 дня Рона. Через две минуты вы захотите взять пример с этого старичкаГлавная серия в английском спорте – на самом деле не победы «Челси» или неудачи «Лестера» в этом сезоне, а 19 032 дня 78-летнего Рона Хилла.Занятия бегом не опасны для коленных суставовПолчаса бега повышают активность мозгаБегаем с ребенком. Как организовать пробежки, если в доме маленькие детиБегаем с ребенком. Как организовать пробежки, если в доме маленькие детиЭксперт рассказал «Советскому спорту», как организовать беговой тренинг с участием ребенка и без него.Главные забеги мая: где, когда, куда и зачем пора бежатьГлавные забеги мая: где, когда, куда и зачем пора бежать«Советский спорт» нашел все главные беговые соревнования и марафоны мая.Час бега продлевает жизнь на пять часовКак бежать? Куда бежать? Понятные советы начинающим бегунамКак бежать? Куда бежать? Понятные советы начинающим бегунамСоветы от эксперта «Советского спорта», как правильно начинать бегатьЗанятия бегом уменьшают вероятность инфарктаБеги, Россия, беги! 10 главных марафонов до конца 2017 годаБеги, Россия, беги! 10 главных марафонов до конца 2017 года«Советский спорт» собрал для своих читателей десятку самых, известных и оригинальных марафонов, которые пройдут до конца текущего года.Как бегать после зимы. Переходим к полноценным тренировкам после зимней спячкиКак бегать после зимы. Переходим к полноценным тренировкам после зимней спячкиЗима и начало весны – «время застоя» для большинства бегунов, когда они ограничивают себя в полноценной работе.Экономика спорта: почему вкладывать в бег выгодноЭкономика спорта: почему вкладывать в бег выгодно«Советский спорт» решил разобраться, почему беговые события – не просто яркая, но и чрезвычайно эффективная маркетинговая площадка.Ешь, пей, беги! В экстрим-марафоне на Байкале погиб основатель музея из МосквыЕшь, пей, беги! В экстрим-марафоне на Байкале погиб основатель музея из МосквыСердце 35-летнего основателя Музея советских игровых автоматов остановилось в время экстремального марафона.Бег и ходьба. Изучаем плюсы и минусыБег и ходьба. Изучаем плюсы и минусыПо просьбе «Советского спорта» ходьбу и бег сравнила мастер спорта международного класса по легкой атлетике Ксения Астраханцева.Не важно, сколько ты пробежишь. Снова о технике бегаНе важно, сколько ты пробежишь. Снова о технике бегаТеме бега «Советский спорт» уделяет немалое внимание.Как это делать правильно: техника бегаКак это делать правильно: техника бегаТеме бега «Советский спорт» уделяет немалое внимание. Отрицать пользу бега сегодня, пожалуй, не будет никто.Как разминаться перед бегом. Общая разминка, разминка марафонцев и спринтеровКак разминаться перед бегом. Общая разминка, разминка марафонцев и спринтеровРазминка перед бегом нужна, чтобы подготовить к нагрузкам мышцы, суставы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.Хочу бегать! Но как начать?Хочу бегать! Но как начать?Теме бега «Советский спорт» уделяет немалое внимание. Мы уже говорили о том, где это делать.Правильная техника бега. Учимся бегать с нуля (Видео)Правильная техника бега. Учимся бегать с нуля (Видео)Что поможет избежать травм в беге и наслаждаться прогрессом - вместе с экспертом разбирался «Советский спорт».Пять тренировок на беговой дорожкеПять тренировок на беговой дорожке«Советский спорт» собрал пять тренировок, которые сделают из любого человека атлета с рельефными мышцами.