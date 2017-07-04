Главные забеги июля. Где, как и куда бежать во втором летнем месяце

Все о главных забегах сезона 2017 – в «Советском спорте». В этом выпуске – беговые соревнования и марафоны июля, куда еще не поздно зарегистрироваться, и где сможет принять участие любой желающий.

Марафон «Белые ночи»

Где и когда: 9 июля, Санкт-Петербург

Что это: 28-й международный марафон, пробежав по трассе которого вы сможете увидеть большинство достопримечательностей северной столицы разом. Марафон стартует и финиширует на Дворцовой площади. Участники пробегут также по Петроградской стороне, Васильевскому острову, мостам и каналам.

Как дополнительные опции к марафону: беговые мастер-классы, встречи с известными легкоатлетами, концерты. «Белые ночи» - это больше, чем просто марафон. Это настоящий спортивный праздник.

Узнать больше: http://www.wnmarathon.ru/

Забег Grom

Где и когда: 9 июля, Москва

Что это: очередной из серии забегов Grom, которые идут в течение всего года и совмещают в себе не только беговые соревнования, но и лыжные гонки, триатлон, плавание. По результатам каждого забега выявляют лучших участников и команду. В этот раз – забег пройдет в Измайловском парке Москвы, его дистанция – 10 км.

Узнать больше: http://grom.club/

Ночной забег

Где и когда: 15 июля, Москва

Что это: Ночной забег на дистанцию 10 км – идеальное соревнование для любителей, чтобы проверить свои силы и одновременно полюбоваться видами столицы. Трасса пройдет по Фрунзенской и Пречистенской набережным: мимо Храма Христа Спасителя, бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь», Крымского и Андреевского мостов, здания президиума РАН. Будут работать камеры хранения, раздевалки, стартово-финишный городок. Организацию обещают на уровне марафона.

Узнать больше: http://moscowmarathon.org/ru/nightrun/participants/general/

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«Красно-белый старт»

Где и когда: 22 июля, Москва

Что это: беговое соревнование от спортивного клуба «Спартак», проводится второй раз. Трасса забега пройдет вокруг стадиона «Открытие Арена». В программе: забеги для детей на 1 км, забеги для взрослых на 1 и 5 км. Обещают, что каждый участник получит памятную медаль – хороший повод начать пополнять свою собственную «стену славы» беговыми наградами (в том случае, если вы не имеете ничего против «Спартака», конечно).

Узнать больше: http://www.spartak.ru/news/begi-za-spartak-2/

Благотворительный забег «Бежим на помощь»

Где и когда: 23 июля, Москва

Что это: благотворительные забеге в Парке Горького на 3 и 10 км. Все собранные средства пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями головного мозга. Зарегистрироваться можно на месте прямо в день старта: размер взноса на дистанцию 10 км – 2900 рублей (1499 рублей, если вы зарегистрируетесь до 21 июля), на дистанцию 3 км – 2500 рублей (1299 рублей до 21 июля).

Узнать больше: http://runtohelp.ru/

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Ironman Triathlon Kirov

Где и когда: 23 июль, Киров

Что это: соревнование по триатлону для любителей - 1.5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег. Участвовать могут все желающие.

Триатлон начнется с заплыва вблизи населенного пункта Стрижи. Затем велоэтап, который завершится в самом центре Кирова и, наконец, бег: 4 круга по главным кировским улицам.

Узнать больше: http://iron-star.com/event/ironstar_olympic_triathlon_kirov_2017/

Забег «Красочный бууум»

Где и когда: 30 июля, Москва

Что это: любительский забег, чей формат организаторы определяют как «фан-ран»: участники побегут на 5 км, испачкавшись разноцветными красками. Место проведения – живописные Крылатские холмы. На финише обещают фейерверк.

Узнать больше: https://www.facebook.com/krasochnyibuuum