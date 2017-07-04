«Шипачев, учи английский!» Главные советы для новой звезды «Вегаса»
Тихонов поработал переводчиком, Коскинен – администратором, а Войнов и Зубарев по-разному, но решили не разговаривать с прессой.
Войнов и Зубарев в процессе
3 июля первая часть игроков СКА вышла из отпуска и прошла
медосмотр. 4 июля армейцы продолжили обследование: все кроме игроков сборной
России, которые получили дополнительный отдых, и Ярно Коскиранты, сыгравшего на
днях свадьбу.
Первым из медицинского центра вышел Вячеслав Войнов.
– Я интервью не даю, – хмуро ответил защитник.
– Как ваше здоровье? Будете готовы к началу сезона?
– Все в процессе, – загадочно прошептал Войнов и быстро ушел.
Не стал разговаривать с журналистами и Андрей Зубарев: самый
активный человек на чемпионском параде СКА уже передвигается без костылей и
даже рассказал, когда вернется на лед. Но потом попросил в прессе детали не
рассказывать: мы и не будем, но, поверьте, у Андрея все в порядке.
Зато на полноценное общение согласился Виктор Тихонов, но
когда он отказывался?
–
Как вы провели лето?
– Здорово! С семьей! Готовился к сезону, но и отдыхал немного.
– Готовы к сложной
предсезонке?
– Конечно, готовы. Прошлогодняя показала, что работа была важная. Поэтому морально понимаем, что нас ждет и зачем это все.
– Лидеры команды уехали.
Какие ожидания от сезона?
– Такое случается со всеми командами. Всегда кто-то уезжает и приезжает. Но у нас в команде много лидеров, у всех есть шанс взять на себя эту роль. В том числе и у меня
–
Ставите себе задачу попасть на Олимпиаду?
– Думаю, как и любой другой игрок. Это большая спортивная планка, которую каждому хочется достичь.
– Из-за отъезда игроков в
НХЛ у вас стало больше шансов?
– Не знаю, какая ситуация с Олимпиадой будет в НХЛ, но самое главное – сосредотачиваться на себе и готовиться, а там уже будет то, что будет.
– Что посоветуете Шипачеву,
который никогда не играл в НХЛ?
– Английский язык стоит подучить. Уверен, у него все будет в порядке в НХЛ.
Очень дорогой переводчик
У
самого Тихонова все в порядке с английским. Настолько, что он даже помогает с
переводом интервью Микко Коскинена.
– Лето было хорошее. Я занимался в зале, потому что нам нужно быть в хорошей физической форме, иначе ты умрешь после первой недели сборов. Лучше быть в форме. Первые три недели по окончании сезона я отдыхал, потом начал работать, катался два-три раза в неделю.
– В первом чемпионском сезоне вы возили Кубок Гагарина в Финляндию. Есть ли
планы на этот год?
– Все зависит от нашего пресс-атташе. Очень надеюсь, что получится. Я, конечно, не давлю на него, но очень бы хотелось, – с трудом скрывая смех, посмотрел в сторону пресс-атташе финн.
– Думаете о попадании на
Олимпиаду?
– Сейчас я хочу сосредоточиться на выступлении за СКА, после этого буду думать о попадании на Олимпиаду, посмотрим, что будет. Не хочу загадывать, – серьезно закончил Микко, который в этот день попробовал себя не только в роли хоккеиста, но и администратора медицинского центра.
Микко Коскинен сегодня за администратора медцентра. Надеемся, его сменщики знают финский и сумеют прочитать заполненные им карты 😊 #hcSKA pic.twitter.com/RMTYRGAU6y— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 4 июля 2017 г.
–
А сколько я заработал за перевод? – спохватился после интервью
Тихонов.
–
Виктор, учитывая зарплаты журналистов, не больше 300 рублей, – с грустью ответили
журналисты.
– Это только за вопросы? Может, долларов все-таки?
Этот
вопрос форварда СКА остался риторическим, долларов у журналистов не было…