«Шипачев, учи английский!» Главные советы для новой звезды «Вегаса»

Тихонов поработал переводчиком, Коскинен – администратором, а Войнов и Зубарев по-разному, но решили не разговаривать с прессой.

Войнов и Зубарев в процессе

3 июля первая часть игроков СКА вышла из отпуска и прошла медосмотр. 4 июля армейцы продолжили обследование: все кроме игроков сборной России, которые получили дополнительный отдых, и Ярно Коскиранты, сыгравшего на днях свадьбу.

Первым из медицинского центра вышел Вячеслав Войнов.

– Я интервью не даю, – хмуро ответил защитник.

– Как ваше здоровье? Будете готовы к началу сезона?

– Все в процессе, – загадочно прошептал Войнов и быстро ушел.

Не стал разговаривать с журналистами и Андрей Зубарев: самый активный человек на чемпионском параде СКА уже передвигается без костылей и даже рассказал, когда вернется на лед. Но потом попросил в прессе детали не рассказывать: мы и не будем, но, поверьте, у Андрея все в порядке.

Зато на полноценное общение согласился Виктор Тихонов, но когда он отказывался?

– Как вы провели лето?

– Здорово! С семьей! Готовился к сезону, но и отдыхал немного.

– Готовы к сложной предсезонке?

– Конечно, готовы. Прошлогодняя показала, что работа была важная. Поэтому морально понимаем, что нас ждет и зачем это все.

– Лидеры команды уехали. Какие ожидания от сезона?

– Такое случается со всеми командами. Всегда кто-то уезжает и приезжает. Но у нас в команде много лидеров, у всех есть шанс взять на себя эту роль. В том числе и у меня

– Ставите себе задачу попасть на Олимпиаду?

– Думаю, как и любой другой игрок. Это большая спортивная планка, которую каждому хочется достичь.

– Из-за отъезда игроков в НХЛ у вас стало больше шансов?

– Не знаю, какая ситуация с Олимпиадой будет в НХЛ, но самое главное – сосредотачиваться на себе и готовиться, а там уже будет то, что будет.

– Что посоветуете Шипачеву, который никогда не играл в НХЛ?

– Английский язык стоит подучить. Уверен, у него все будет в порядке в НХЛ.

Очень дорогой переводчик

У самого Тихонова все в порядке с английским. Настолько, что он даже помогает с переводом интервью Микко Коскинена.

– Лето было хорошее. Я занимался в зале, потому что нам нужно быть в хорошей физической форме, иначе ты умрешь после первой недели сборов. Лучше быть в форме. Первые три недели по окончании сезона я отдыхал, потом начал работать, катался два-три раза в неделю.

– В первом чемпионском сезоне вы возили Кубок Гагарина в Финляндию. Есть ли планы на этот год?

– Все зависит от нашего пресс-атташе. Очень надеюсь, что получится. Я, конечно, не давлю на него, но очень бы хотелось, – с трудом скрывая смех, посмотрел в сторону пресс-атташе финн.

– Думаете о попадании на Олимпиаду?

– Сейчас я хочу сосредоточиться на выступлении за СКА, после этого буду думать о попадании на Олимпиаду, посмотрим, что будет. Не хочу загадывать, – серьезно закончил Микко, который в этот день попробовал себя не только в роли хоккеиста, но и администратора медицинского центра.

Микко Коскинен сегодня за администратора медцентра. Надеемся, его сменщики знают финский и сумеют прочитать заполненные им карты 😊 #hcSKA pic.twitter.com/RMTYRGAU6y — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 4 июля 2017 г.

– А сколько я заработал за перевод? – спохватился после интервью Тихонов.

– Виктор, учитывая зарплаты журналистов, не больше 300 рублей, – с грустью ответили журналисты.

– Это только за вопросы? Может, долларов все-таки?

Этот вопрос форварда СКА остался риторическим, долларов у журналистов не было…