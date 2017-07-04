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Где окажется Азмун? Лучший молодой нападающий РФПЛ выбирает новый клуб

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Где окажется Азмун? Лучший молодой нападающий РФПЛ выбирает новый клуб
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о судьбе форварда Сердара Азмуна, который принадлежит «Ростову», но тренируется с «Рубином».

ГДЕ СЕЙЧАС АЗМУН?

После матчей за сборную Ирана – команда в начале июня обеспечила себе участие на ЧМ-2018 – Азмун отправился к себе на родину, где почти две недели катался на лошадях, играл с местными детьми в футбол и радовался жизни. Интересно, что при этом одет он был в майки «Ахмата» и «Ростова». Первую, видимо, ему подарил игрок грозненцев Эльдар Мохаммади, которого Азмун знает с детства.

После завершения отпуска форвард отправился не в «Ростов», с которым у него действующий контракт сроком еще на один сезон, а в «Рубин», который проводил сборы в Австрии. Казанцы даже не стали скрывать тот факт, что Азмун тренируется с командой и проводит за нее товарищеские матчи.

Просто так поехать тренироваться с «Рубином» Азмун не мог. Чтобы не нарушать правила ФИФА, ему нужно было получить разрешение «Ростова». О том, что клубы договорились по этому поводу, в интервью «Р-Спорт» заявил пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.

ПРОШЛОЕ ЗАБЫЛИ?

Ситуация, как минимум, странная. Ведь год назад Азмун практически сбежал из Казани. Напомним, контракт игрока с «Рубином» содержал пункт о возможности выкупа прав на него «Ростовом» за 2,5 миллиона евро. Но казанцы не стали отдавать игрока. Тогда Азмун самовольно покинул расположение клуба и подписал контракт с ростовчанами. «Рубин» настаивал, что футболист и желто-синие действовали неправомерно и ссылался на другое соглашение, в котором была прописана иная сумма отступных – 5,5 миллиона фунтов. После долгого судебного разбирательства ФИФА встала на сторону Азмуна и признала его действия правомерными.

Когда в ноябре прошлого года «Ростов» приезжал играть в Казань, в отель команды приехали сотрудники правоохранительных органов. Тогда Азмун спрятался от полицейских в своем номере и стражи порядка ограничились допросом его переводчика.

Интересно, что в тот же день отец Азмуна Халил в интервью «Р-Спорт» сказал следующее: «Полиция и спорт – это совершенно разные вещи. Очень неправильно поступили, что пришли в день игры и стали требовать что-то. До этого я очень сильно любил Казань, а после этого случая вычеркнул их».

ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ «РУБИН»?

Азмун никогда не скрывал, что Курбан Бердыев, снова возглавивший «Рубин», для него больше, чем просто тренер. В интервью форвард называл его «вторым отцом», а родители игрока полностью доверяли Бердыеву.

Нападающего в «Ростове» держать насильно не стали. Не исключено, что без Бердыева склонный к некоторой лени Азмун тренировался бы не в полную силу и просто-напросто занимал место в команде. Поэтому руководство «Ростова» выбрало самый простой вариант – без скандалов отпустило иранца тренироваться в «Рубин», где он набирает форму. Азмуну нужно, чтобы в России рядом с ним был любимый тренер.

Интересно, что кроме «Рубина» на нападающего претендует и ряд европейских клубов – известно про интерес «Лацио» и «Селтика».

Пока же «Ростов» тщательно рассматривает все предложения по поводу трансфера талантливого игрока. История с новым клубом Азмуна должна разрешиться до середины июля.

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