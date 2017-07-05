Дмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанности

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал «ССФ» о том, как попал в красноярский клуб, а также о проведенном в «Спартаке» времени.

«БУДУ УСИЛЕННО РАБОТАТЬ»

– Как вы получили приглашение от «Енисея»?

– Всегда следил за первым дивизионом и даже за вторым, когда получалось. Интересно, чем дышат команды, какие там результаты. Знал, что «Енисей» проводил стыковые матчи с «Арсеналом». Мне всегда импонировала работа Андрея Тихонова (бывшего главного тренера команды. – Прим. ред.). Позвонил генеральный директор клуба Денис Рубцов и сделал предложение возглавить «Енисей».

Я не задумываясь прилетел в Красноярск. Встретился с губернатором края, в течение часа мы беседовали. Он рассказал о перспективах команды, целях на предстоящий сезон. Выслушав губернатора, я высказал свои мысли, появилось взаимопонимание. Немаловажный аспект – стабильное финансирование клуба. Проблем с зарплатами и чего-либо в таком духе там и близко нет. Резюмируя – подкупили финансовая стабильность и высокие задачи.

– Выход в РФПЛ?

– Безусловно. Но задача непростая, борьба в ФНЛ выйдет острой. Много команд декларируют такие же амбиции, в частности, «Крылья Советов», «Оренбург», «Кубань». Сезон предстоит тяжелый, но никто не говорил, что будет легко, поэтому стану усиленно работать.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ Родился 20 октября 1972 года в поселке Мелиораторов Псковской области. Карьера игрока: выступал на позиции полузащитника за великолукскую «Чайку» (1989), псковский «Машиностроитель» (1990–1991), московские «Локомотив» (1991–1993) и «Спартак» (1994–1998, 2004–2006), итальянские «Рому» (1998–2000) и «Перуджу» (2000), португальский «Порту» (2000–2004). Достижения: четырехкратный чемпион России (1994, 1996, 1997, 1998), двукратный обладатель Кубка России (1994, 1998), двукратный чемпион Португалии (2003, 2004), двукратный обладатель Кубка Португалии (2001, 2003), трехкратный обладатель Суперкубка Португалии (2001, 2003, 2004), обладатель Кубка УЕФА (2003), победитель Лиги чемпионов (2004). За сборную России провел 55 матчей, забил 6 мячей. Карьера тренера: сборная России возрастной категории «до 18 лет» (2010–2011), тульский «Арсенал» (2011–2015), московский «Спартак» (2015–2016). С 5 июня 2017 года – главный тренер красноярского «Енисея».

«ОТВЕРГ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ИТАЛИИ»

– Покинув «Спартака», вы уехали за рубеж. Была ли возможность поработать там?

– Была, в Серии Б, в Италии. Сразу отверг предложение. Во-первых, это определенные сложности – надо, например, перевозить семью. Во-вторых, мне все-таки хочется поработать в России. В свое время прошел заграницу в качестве футболиста. Не отвергаю, что в дальнейшем рассмотрю предложения оттуда, но на данном этапе хочу тренировать наш клуб.

– В какой команде Серии Б могли оказаться?

– Не хочу об этом говорить.

– Как восприняли новость о том, что Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити»?

– С огромным уважением отношусь к Леониду Викторовичу, который всем все доказал, выиграв столько трофеев с ЦСКА. И когда в конце прошлого года пошли разговоры, что он покинет армейцев, был почти на сто процентов уверен, что он готовит себя к тренерской карьере за рубежом. Безусловно, для Слуцкого это очень хорошо. Надеюсь, он сумеет извлечь максимальную пользу от работы в Англии, поднимет свою квалификацию еще на несколько ступеней.

Для российского футбола это тоже здорово. У нас были прецеденты, когда отечественные специалисты работали за рубежом, но никто из них не засветился в топ-чемпионатах. Надеюсь, Леонид Викторович своим примером пробьет дорогу другим нашим тренерам.

«ПОБЕДА «СПАРТАКА» – ЗАСЛУГА КАРРЕРЫ»

– Когда «Спартак» стал чемпионом, вы поздравили Массимо Карреру?

– Да, сразу после игры в Туле. Те, кто этого не знал, критиковали меня. Но я поздравил ребят и Массимо в первую очередь.

– Вы отказались взять золотую медаль, хотя некоторые эксперты считают, что эта команда, по сути, ваша, вы ее собирали. Почему так поступили?

– Да, я готовил «Спартак» к сезону, но дело в том, что проработал один тур. Было немыслимо брать медаль, когда сезон провел Массимо. Он внедрил свои идеи, свою философию. Мои и его взгляды на футбол несколько отличаются. Поэтому победа в чемпионате – именно его заслуга, ни о какой медали для меня и речи быть не может.

– Вы успели поработать с ним в связке. Какой это был опыт?

– Никакой. Мы поработали лишь две недели. Он тренировался отдельно с защитниками.

– Когда приходили в «Спартак» на пост главного тренера, понимали, что это расстрельная должность?

– Естественно. Но ни о чем не жалею. Если отмотать время назад, не изменил бы решение о работе в «Спартаке». Попал в тот момент, когда команде была крайне необходима перестройка, чем я и занимался. Если помните, когда я пришел, клуб покинула большая группа игроков, человек восемь-девять. Были футболисты, которые плыли по течению. Им казалось неважным, сколько матчей за сезон они проведут. Были и те, кто абсолютно не соответствовал моему понимаю игры.

– Кто именно?

– Не будем об этом, пусть все останется в прошлом.

– Когда ушли, осталось чувство недосказанности?

– Конечно, я же не собирался уходить. Летом руководство «Спартака» по моей просьбе приобрело Фернандо и Рому Зобнина. Кстати, эти два футболиста сыграли ключевую роль в победе «Спартака». С помощью них я намеревался изменить стиль игры по сравнению с тем, что было в предыдущем сезоне. Раньше была тройка Глушаков, Ромуло, Зотов. Но я прекрасно понимал, что сочетание Фернандо – Глушаков – Зобнин – совсем другое взаимодействие в центре поля. В лучшую сторону, естественно. К сожалению, поработать не получилось, хотя я собирался делать акцент именно на этих ребят.

С 5 июня 2017 года Дмитрий Аленичев – главный тренер красноярского «Енисея».

«КОГДА БЫЛ ИГРОКОМ, БИЛСЯ НЕ ЗА ТРЕНЕРА, А ЗА КЛУБ»

– Был хоть какой-то шанс остаться у руля «Спартака»?

– Нет. С руководством уже никак нельзя было договориться.

– Леонид Федун заявил: «Складывалось ощущение, что команда не готова была биться за Аленичева». Согласны?

– Я вообще категорически против таких высказываний и мыслей. «Спартак» или какой-либо другой клуб не должен биться за Аленичева или за Карреру. Игрокам надо биться за то, в какой форме они выступают, за спартаковский ромбик, за болельщиков. Но когда говорят «биться за тренера», это в корне неверно. То же самое буду говорить и в «Енисее». Не надо за меня биться, играйте за свой город, за фанатов, но никак не за меня. Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно. Почему не за Симоняна, например, или за Романцева? Они ведь играли в «Спартаке».

– Может, со стороны Федуна это был намек на то, что вы не смогли мотивировать команду?

– Не знаю, я не понимаю такие вещи. Я что, в «Спартаке» за Романцева играл или за Ярцева? А в «Порту» я за Моуриньо бился? Нет, конечно! Все перечисленные мною люди – многоуважаемые специалисты, которые слепили из меня футболиста. Они давали установку, я выходил на поле и выполнял ее. А бился я за болельщиков «Порту» и «Спартака», но никак не за Романцева и Моуриньо.

– Вы сохранили добрые отношения с руководством красно-белых?

– Конечно, да я и не ругался ни с кем. С тем же Леонидом Арнольдовичем сохранил хорошие теплые отношения.

– Какими были его последние слова, когда уходили?

– А мы с ним не виделись, прощального диалога не было. Виделся с Сергеем Родионовым (генеральным директором клуба. – Прим. ред.), когда забирал документы. Он поблагодарил за работу и пожелал удачи.

– С нынешним «Спартаком» вас больше ничего не связывает. Это перевернутая страница?

– Конечно, но жизнь на этом не заканчивается, буду работать дальше. Вообще жить прошлым непродуктивно. Надо смотреть вперед.

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